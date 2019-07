Crece la tensión en el Golfo: Irán secuestra otro buque petrolero británico

Una fotografía del Stena Impero, antes de ser capturado por Irán Fuente: Reuters

TEHERÁN.- La Guardia Revolucionaria iraní anunció hoy que "secuestró" un petrolero británico en aguas del Estrecho de Ormuz, un nuevo incidente que acrecienta la hostilidad en el Golfo Pérsico con nuevas acciones contra tanqueros.

El gobierno británico dijo que estaba "evaluando la situación" sobre la pérdida de contacto con el petrolero Stena Impero, luego de recopilar información sobre "un incidente en el Golfo", informaron fuentes oficiales en Londres, según la prensa.

El Ministerio de Defensa británico recordó que tiene desplegadas unidades navales en el área, pero agregó que no podía dar ninguna noticia.

La naviera Stena Bulk, propietaria del petrolero británico Stena Impero, confirmó en una declaración que ese barco fue bloqueado esta tarde en el Estrecho de Ormuz por "pequeños botes y un helicóptero no identificado". La empresa agregó que a partir de ese momento se interrumpió el contacto con la tripulación que integran 23 personas. "No tenemos noticias de heridos", indicó un comunicado de Stena Bulk, que aclaró que por estas horas "la prioridad es la seguridad de la tripulación", añadió.

El incidente es un nuevo eslabón en la escalada de tensiones en la zona y ocurre luego de que Estados Unidos anunciara el derribo de un dron iraní, y Teherán hablara ayer de la captura de otro buque petrolero extranjero que transportaba combustible en el Golfo Pérsico sin autorización.

El gobierno de Irán negó, con cierta ironía, que el país haya perdido un avión no tripulado en el Estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos dijera que derribó una aeronave teledirigida iraní que se encontraba a poco más de 900 metros de uno de sus buques en esa zona.

Fue el propio presidente, Donald Trump, quien había hecho esa afirmación. "El buque USS Boxer tomó medidas defensivas contra un avión no tripulado iraní que se había aproximado a una distancia muy, muy cercana, alrededor de 914 metros", había anunciado anteayer Trump en la Casa Blanca. "El dron fue inmediatamente destruido", explicó.

"No hemos perdido ningún avión no tripulado en el Estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar. ¡Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!", dijo en Twitter el vicecanciller iraní, Abas Araqchí.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, recordó a Trump que el Estrecho de Ormuz se encuentra en su frontera y no cerca de Estados Unidos. "A pesar de las afirmaciones delirantes y sin fundamento de Trump, todos los drones en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Ormuz, incluido el referido por el presidente estadounidense, han regresado a sus bases de manera segura", dijo, por su lado, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, vocero de las Fuerzas Armadas de Teherán.

Washington, sin embargo, ratificó su versión y para el Parlamento iraní, lo que busca Trump es "crear tensión".

En ese contexto, Trump está dispuesto a mantener conversaciones con Irán, pero "sin condiciones previas", afirmó ayer en Buenos Aires el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Las declaraciones de Pompeo en la Argentina fueron hechas antes de que se conociera el secuestro del tanquero británico en aguas del Estrecho de Ormuz por parte de fuerzas de Irán.

La crisis entre Estados Unidos e Irán se viene agudizando desde que el año pasado, Washington se retiró del acuerdo con Irán por su programa nuclear firmado en 2015, y reimpuso sanciones a la república islámica.

