Por qué la guerra de Medio Oriente se asemeja al relato bíblico de David y Goliat y qué rol cumple el nuevo líder de Irán

Durante los últimos días la guerra de Medio Oriente tuvo dos episodios de gran peso. Por un lado, el primer mensaje de Mojtaba Khamenei como nuevo líder iraní, donde manifestó que el cierre del estrecho de Ormuz debe continuar como herramienta para presionar al enemigo. Y por el otro, el anuncio del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó que el nuevo ayatollah está “herido y probablemente desfigurado”.

En su visita a LN+, el analista internacional Alejandro Corbacho expuso las implicancias de ambos hechos en el desarrollo del conflicto bélico y realizó una analogía bíblica.

Alejandro Corbacho, analista internacional

“En esta guerra nosotros vemos la foto de hoy, pero es una película que se viene desarrollando desde hace años”, planteó Corbacho.

“Los sistemas de defensa e inteligencia probaron que en este tipo de conflictos se utilizan dos cosas”, deslizó el analista, y enumeró: “Por un lado, las implicancias de la supremacía aérea. Es decir, la destrucción o coerción: obligar al otro a rendirse por solo por el avance en esa vía“.

El especialista visitó los estudios de LN+

“Y por el otro que, un Goliat, osea, alguien muy grandote, ataca a uno más débil, es decir, a un David. En este caso Goliat sería Estados Unidos, e Irán, David”, teorizó Corbacho.

La historia bíblica de ambas figuras narra cómo David, un joven pastor, derrota al gigante guerrero filisteo, Goliat, armado solo con una honda, cinco piedras y su fe en Dios. Ante el miedo del ejército israelita, David asume el desafío, demostrando que la valentía y la fe pueden vencer la fuerza física y el tamaño.

“Y en esta cosmovisión hay supuestos para ganar y para perder. Donde, quedó comprobado, en la mayoría de estos enfrentamientos, quienes pierden son siempre los más grandes”, remató Corbacho.

Quema de banderas con la figura de Donald Trump en las calles de Irán Muhammad Sajjad� - AP�

El papel de Khamenei

Consultado sobre los movimientos del nuevo líder iraní, el analista expuso: "Mojtaba Khamenei no aparece porque un movimiento suyo podría dejarlo en evidencia, se lo detectaría y sus chances de convertirse en una víctima, aumentarían. Que esté escondido no sorprende“.

Por otro lado, Corbacho sostuvo que “uno de los componentes más importantes en este tipo de guerras, es la guerra de la información”. “Y acá las partes involucradas están avisando que tienen algo que puede generar mucho miedo, pero el objetivo no son los gobiernos, es la gente”, subrayó.

“Con esto, lo que quieren lograr es que nosotros tengamos miedo y digamos, ‘¿por qué estos locos nos meten en esto?’“, remarcó.

Una muestra de apoyo popular al nuevo líder iraní Vahid Salemi� - AP�

Por último, el analista internacional hizo hincapié en la figura del presidente norteamericano.

“Trump se sobregiró con su estrategia. En la foto del primer día parecía que había un plan y la expectativa era mucha. Pero ahora, por ejemplo, si vos lees el The New York Times, parece que Estados Unidos está perdiendo la guerra: no hay nada favorable“, cerró Corbacho.