Crecen las sospechas por los extraños movimientos en los mercados antes de los anuncios más sorpresivos de Trump

WASHINGTON (Reuters).- Algunas oportunas operaciones bursátiles realizadas antes de los anuncios más sorpresivos del presidente estadounidense Donald Trump podrían haber generado millones de dólares en ganancias para operadores desconocidos, lo que ha llevado a algunos expertos legales a sugerir que deberían investigarse para proteger los mercados y determinar si no se está filtrando información.

Un análisis de Reuters sobre las operaciones bursátiles previas a las importantes decisiones de la administración Trump sobre aranceles , Venezuela e Irán , que provocaron movimientos significativos en el mercado, reveló al menos cuatro casos en los que, según los expertos legales, parecería que los inversores sabían lo que estaba a punto de suceder. Las operaciones se realizaron en diferentes tipos de mercados y activos: opciones, futuros de materias primas y de predicciones.

Dado el momento y la magnitud de las operaciones, conviene examinarlas detenidamente para determinar si se basaron en información privilegiada del gobierno, afirmaron varios expertos, entre los que se incluyen un exdirector de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y tres académicos que han estudiado el uso de información privilegiada.

“Parece profundamente sospechoso”, dijo Andrew Verstein, experto en uso de información privilegiada de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). Agregó que, si bien los ejemplos son limitados, muestran los patrones que “cabría esperar si hubiera habido operaciones con información privilegiada por parte de funcionarios gubernamentales y de sus amigos”.

Brokers de Wall Street en plena tarea Seth Wenig - AP

Aitan Goelman, exdirector de la división de cumplimiento normativo de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y exfiscal federal, sostiene que este tipo de operaciones deberían atraer normalmente la atención de los investigadores, aunque agregó que la legislación sobre uso de información privilegiada en los mercados de materias primas es compleja y aún está relativamente poco explorada. Según Goelman, las bolsas, la CFTC y el Departamento de Justicia suelen considerar este tipo de operaciones “anómalas y dignas de interés”.

El vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que las normas éticas del gobierno prohíben a los empleados federales lucrar con información no pública. “Cualquier insinuación de que funcionarios de la administración participan en tales actividades sin pruebas es infundada e irresponsable”, declaró en un comunicado enviado por correo electrónico.

Polymarket, una de las empresas de mercados de predicciones PJ McDonnell - Shutterstock

Un vocero de la CFTC declaró que la agencia se encuentra en comunicación constante con las bolsas “sobre operaciones que generan sospechas” y que lleva a cabo su propia vigilancia, pero no especificó si ha abierto una investigación sobre las apuestas.

Sin duda, algunos operadores podrían haber tenido mucha suerte o haber detectado señales de una acción inminente que se le pasó por alto al resto del mercado, sobre todo en estos tiempos, cuando las firmas de Wall Street recurren cada vez más a exmilitares y asesores de seguridad nacional.

Generalmente, negociar con información confidencial o no pública se considera ilegal si la persona tiene la obligación de no hacerlo, por ejemplo, debido a un contrato laboral o un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, la aplicación de la ley es irregular en los distintos activos y plataformas de intercambio.

Si bien el uso de información privilegiada está prohibido desde hace más de una década en los mercados de materias primas y derivados, existen pocos precedentes de este tipo de casos en esos sectores, según los especialistas. La supervisión de los mercados de predicciones, donde se realizaron algunas de esas apuestas, está por lo demás en constante cambio.

Altos funcionarios de la Security and Exchange Comission (SEC) han declarado que pretenden centrarse en los fraudes más comunes en los mercados de valores, como el uso de información privilegiada; sin embargo, muchos abogados, inversores y otros observadores afirman que los reguladores han adoptado una postura mucho más laxa en materia de aplicación de la ley durante la segunda administración de Trump.

Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, afirma que las operaciones en cuestión involucran a un conjunto heterogéneo de reguladores, como la SEC y la CFTC, y mercados de predicciones, donde la base legal es ambigua. “Si se tratara de un solo actor o de un grupo de actores que cooperaran, se requeriría un alto nivel de coordinación entre un grupo variado y comprometido de reguladores para llegar al real fondo del asunto”, declaró Sosnick. “No hemos visto ninguna evidencia de que esto esté ocurriendo”.

Sosnick añadió que la reciente dimisión del jefe de la división de cumplimiento normativo de la SEC, en medio de informes que hablaban de frustración, hacía “difícil imaginar que esto se vaya a convertir en una alta prioridad entre los reguladores”.

El análisis de Reuters identificó cuatro casos destacados en los que esas operaciones comerciales sobresalieron por su sentido de la oportunidad. En abril de 2025, los operadores de opciones ganaron millones en apuestas de última hora en los minutos previos a que Trump anunciara una pausa en sus aranceles generales del “Día de la Liberación”, lo que provocó un aumento del 9,5% en el S&P 500.

En enero, un apostador anónimo de Polymarket, en el mercado de predicciones, ganó más de 400.000 dólares tras apostar por la destitución del presidente venezolano, Nicolás Maduro , ese mismo mes. La cuenta anónima se creó el mes anterior y realizó apuestas por valor de más de 30.000 dólares que ganarían y obtendrían ganancias si Estados Unidos invadía Venezuela antes del 31 de enero.

Las apuestas realizadas en mercados de predicciones como Polymarket y Kalshi antes del asesinato del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, el 28 de febrero, suscitaron nuevas preocupaciones éticas sobre el uso de información privilegiada. La firma de análisis Bubblemaps identificó seis cuentas que obtuvieron un beneficio combinado de 1,2 millones de dólares gracias a las apuestas realizadas en Polymarket en las horas previas a los ataques estadounidenses-israelíes que acabaron con la vida de Khamenei.

Esta semana, operadores no identificados realizaron una apuesta de 500 millones de dólares en relación al petróleo minutos antes de que Trump provocara una caída drástica del crudo al anunciar que retrasaría un ataque contra los activos energéticos iraníes . Las apuestas se realizaron en la Bolsa Mercantil de Nueva York, propiedad del CME Group.

A principios de marzo, tanto Kalshi como Polymarket introdujeron nuevas normas para combatir el posible uso de información privilegiada en sus plataformas de mercado de predicciones. Una vocera de Kalshi declaró que continuarán “aplicando las normas según sea necesario y perfeccionando nuestras tecnologías y alianzas existentes”, y añadió que las apuestas de la magnitud de las transacciones de futuros de petróleo del 23 de marzo habrían sido detectadas si se hubieran realizado en la plataforma de Kalshi.

En una entrevista, el director jurídico de Polymarket, Neal Kumar, afirmó que Polymarket supervisa y rastrea todas las transacciones que se realizan a través de su plataforma estadounidense en tiempo real y que la empresa cuenta con un conjunto de controles que permiten tomar medidas enérgicas contra cualquier actividad comercial sospechosa.

Algunos expertos señalan que la magnitud y la naturaleza binaria de algunas de las apuestas planteaban la posibilidad de que las personas tuvieran información previa. La operación en el mercado petrolero del lunes pasado, por ejemplo, que alcanzó los 500 millones de dólares, indica una convicción extrema de lo que se hacía y una gran capacidad financiera, según algunos expertos.

“Cuando se trata de apuestas sobre eventos únicos y cosas por el estilo, eso sí que genera muchas sospechas sobre la posibilidad de que alguien tenga información privilegiada específica”, dice David Rosenfeld, excodirector de la división de cumplimiento normativo de la oficina de la SEC en Nueva York.