Crecen las sospechas sobre Rusia por un posible ensayo de misil nuclear horas antes de la cumbre con Trump

WASHINGTON.- Rusia parece estar preparándose para probar un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear, según afirmaron a Reuters dos investigadores estadounidenses y una fuente de seguridad occidental. La información trasciende dos días antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se reúna en Alaska con su par estadounidense, Donald Trump, para tratar el futuro de la guerra en Ucrania.

Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de California, y Decker Eveleth, de la organización de investigación y análisis CNA de Virginia, llegaron a sus conclusiones por separado estudiando las imágenes tomadas en las últimas semanas, hasta el martes inclusive, por la firma de satélites comerciales Planet Labs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin en el Palacio Presidencial en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018 Pablo Martinez Monsivais - AP

Ambos expertos coincidieron en que las fotos mostraban mucha actividad en el polígono de pruebas de Pankovo, en el archipiélago de Novaya Zemlya, en el mar de Barents, incluido un aumento de personal y equipos, así como de buques y aeronaves asociados a pruebas anteriores del 9M730 Burevestnik.

“Podemos ver toda la actividad en el lugar de las pruebas, que consiste tanto en enormes cantidades de suministros que llegan para apoyar las operaciones como en movimiento en el lugar donde realmente lanzan el misil”, dijo Lewis.

Una fuente de seguridad occidental, que pidió no ser identificada, confirmó que Rusia está preparando una prueba del misil.

Lewis estimó que podría realizarse esta semana, lo que podría empañar la cumbre entre los mandatarios prevista para el viernes.

Consultada por la agencia de noticias Reuters, la Casa Blanca no se refirió a la posibilidad de una prueba del misil. El Pentágono, la CIA y el Ministerio de Defensa ruso declinaron hacer comentarios.

El nuevo misil

Putin ha dicho que el arma -denominada SSC-X-9 Skyfall por la OTAN- es “invencible” para las defensas antimisiles actuales y futuras, con un alcance casi ilimitado y una trayectoria de vuelo impredecible.

Lewis, Eveleth y dos expertos en control de armas dijeron que el desarrollo del misil ha cobrado más importancia para Moscú desde que Trump anunció en enero el desarrollo del escudo antimisiles norteamericano Golden Dome.

No obstante, muchos expertos dicen que no está claro que el misil pueda evadir las defensas y aseguran que no dará a Moscú capacidades que no tenga ya y que irradiará radiación en su trayectoria de vuelo.

El Burevestnik tiene un historial de pruebas deficiente, según el grupo de defensa Nuclear Threat Initiative, con dos éxitos parciales entre 13 pruebas conocidas.

Foto tomada de un video difundido por el Ministerio de Defensa ruso el martes 17 de septiembre de 2024, de un lanzador ruso de misiles balísticos estratégicos RS-24 Yars Rusian Defense Ministry Press Service

Según indicaron los investigadores y expertos, una prueba habría sido programada con mucha antelación al anuncio de la semana pasada sobre la reunión entre Trump y Putin.

Pero Putin podría haber suspendido los preparativos ante la presencia de satélites espía estadounidenses para señalar su disposición a poner fin a la guerra en Ucrania, así como a reanudar las conversaciones sobre control de armas con Estados Unidos, indicaron los expertos. El tratado New Start, el último pacto entre Estados Unidos y Rusia que limita los despliegues nucleares estratégicos, vence el 5 de febrero.

“A veces se puede adelantar o retrasar el calendario por una razón política”, dijo Tom Countryman, exsubsecretario de Estado interino de Estados Unidos para el control de armas.

Evidencias de actividad

Lewis dijo que dos aviones equipados para recoger datos de las pruebas llevan estacionados en el aeródromo militar de Rogachevo, en el archipiélago, desde mediados de julio. Las imágenes que proporcionó a Reuters mostraban dos grandes reactores montados con cúpulas de radar en forma de platillo.

También señaló la presencia de al menos cinco barcos asociados con pruebas anteriores. Un sitio web de seguimiento de embarcaciones mostraba que un sexto barco vinculado a pruebas anteriores debía llegar el martes, dijo el experto.

Eveleth y Lewis indicaron que comenzaron a examinar imágenes de Pankovo desde julio, después de que Rusia, el 6 de agosto, publicara un aviso a los navegantes para que se mantuvieran alejados del área entre el 9 y el 12 de agosto.

El humo se eleva tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el viernes 4 de julio de 2025 Yehor Konovalov - AP

El ejército noruego, por su parte, dijo a Reuters por correo electrónico que el mar de Barents es una “ubicación privilegiada para pruebas de misiles rusos” y que tenía indicios, a partir de avisos y advertencias marítimas, de “preparativos para actividades de prueba”.

Pero agregó que “no puede confirmar ningún conocimiento sobre el tipo de municiones que se van a probar”.

A fines de julio, Eveleth notó que un refugio que protege el lanzador Burevestnik del clima se movía de un lado a otro, lo que calificó como “evidencia muy clara” de planes para una prueba. “Marcha a toda máquina”, dijo sobre el ritmo de los preparativos para la prueba.

Agencia Reuters