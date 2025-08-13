Los líderes europeos y Zelensky buscan convencer a Trump antes de su cumbre con Putin

BERLÍN.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llegó el miércoles a Berlín para mantener conversaciones con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y reuniones virtuales con otros líderes europeos y estadounidenses antes de la cumbre que celebrarán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, a finales de semana.

Merz convocó una serie de reuniones virtuales, incluida una con Trump, para el miércoles en un intento de que se escuche la voz de los líderes europeos y ucranianos antes de la cumbre en Alaska, donde se espera que Trump y Putin discutan un camino hacia el fin de la guerra de Moscú en Ucrania.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llegan a una conferencia de prensa en la cancillería, en Berlín, Alemania, el 28 de mayo de 2025. Markus Schreiber - AP

El presidente de estadounidense dijo este miércoles que los líderes europeos son “gente estupenda”, poco antes de la conversación virtual que mantendrán sobre el fin de la guerra en Ucrania.

“Hablaré con líderes europeos dentro de poco”, dijo Trump en su red Truth Social. “Son gente estupenda que quiere ver que se alcance un acuerdo”, añadió.

Zelensky y los líderes de los países europeos han sido excluidos de la cumbre. El vocero del gobierno alemán, Steffen Meyer, señaló que la intención de las reuniones del miércoles era “dejar clara la posición de los europeos”.

Está previsto que Zelensky se reúna primero con sus homólogos europeos para prepararse para una llamada con Trump y con su vicepresidente, JD Vance, aproximadamente una hora después. La conversación entre los mandatarios de la “coalición de los dispuestos”- los países que están preparados para ayudar a supervisar cualquier futuro acuerdo de paz entre Kiev y Moscú- será la última.

El presidente estadounidense Donald Trump con el canciller alemán Friedrich Merz en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 5 de junio del 2025. Evan Vucci - AP

El líder ucraniano dijo el miércoles que su gobierno ha mantenido más de 30 conversaciones con sus socios antes de la cumbre en Alaska, pero reiteró sus dudas acerca de que Putin vaya a negociar de buena fe el final de la guerra.

En un mensaje en su canal oficial de Telegram, Zelensky afirmó que “actualmente no hay indicios de que los rusos se estén preparando para poner fin a la guerra”, y urgió a los socios de Kiev en Estados Unidos y Europa a coordinar esfuerzos y “obligar a Rusia a la paz”.

“Debe aplicarse presión sobre Rusia para una paz honesta. Debemos aprovechar la experiencia de Ucrania y de nuestros socios para evitar el engaño por parte de Rusia”, indicó Zelensky.

La postura rusa

Rusia afirmó el miércoles que su postura sobre el fin de la guerra en Ucrania no ha cambiado desde que el presidente Putin expuso sus condiciones el año pasado: la retirada total de las fuerzas de Kiev de regiones ucranianas clave y el abandono de sus ambiciones de integrarse en la OTAN.

Zelensky es recibido por Merz a su llegada al jardín de la cancillería en Berlín John MacDougall� - Pool AFP�

“La posición de Rusia no ha cambiado y fue expresada en esta misma sala hace poco más de un año, el 14 de junio de 2024″, dijo el vocero adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexéi Fadeev, refiriéndose a un discurso que Putin pronunció entonces.

En aquel momento, en sus comentarios públicos más completos hasta la fecha sobre la forma de un posible acuerdo, el jefe del Kremlin expuso sus exigencias, incluida la retirada de las tropas ucranianas de las zonas de Donetsk, Zaporiyia y Kherson que aún controlan.

Las fuerzas de Moscú controlan actualmente el 19% de Ucrania, incluida toda Crimea, toda Lugansk, más del 70% las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Kherson, y porciones de la regiones de Kharkiv, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk.

El artista satírico Kaya Mar exhibe su última pintura, que representa al presidente Trump, al presidente ruso Putin y al presidente ucraniano Zelensky, frente a Downing Street, en Londres, el miércoles 13 de agosto de 2025. Joanna Chan� - AP�

Putin también dijo entonces que Kiev tendría que notificar oficialmente a Moscú que abandonaba sus planes de unirse a la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos, y que tenía la intención de permanecer neutral y no alineada.

El mandatario ucraniano reiteró ayer que Kiev no cederá ningún territorio que controla, alegando que sería inconstitucional y solo serviría como trampolín para una futura invasión rusa.

Lo que está en juego para Europa

Trump dijo que quiere ver si Putin se toma en serio el final de la guerra, que está ya en su cuarto año, y describió la cumbre del viernes como “una reunión de tanteo” en la que podrá evaluar las intenciones del líder ruso.

Pero el mandatario estadounidense decepcionó a los aliados en Europa al decir que Ucrania tendrá que ceder parte del territorio controlado por Rusia. También dijo que Moscú debe aceptar intercambios de tierras, aunque no está claro qué podría entregar Putin.

Los aliados europeos han presionado para que Ucrania participe en cualquier conversación de paz ante el temor de que las discusiones que excluyan a Kiev puedan favorecer a Moscú.

Macron, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa PHILIPPE MAGONI� - POOL�

Trump indicó que, después de la cumbre del viernes, se podría organizar una reunión entre líderes rusos y ucranianos, o una reunión con “Putin, Zelensky y yo”.

Los europeos y Ucrania temen que Putin, que ha librado la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945 y ha utilizado el poder energético del Kremlin para intentar intimidar a la Unión Europea, pueda lograr concesiones favorables y establecer las líneas generales para un acuerdo de paz sin ellos en la mesa.

El temor predominante de los países europeos es que el líder ruso fije su mirada en uno de ellos a continuación si gana en Ucrania.

Para Orbán, “Rusia ganó la guerra”

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se distanció radicalmente de sus pares europeos antes de la reunión de Trump con Putin.

Orban, quien ha mantenido estrechos vínculos con Putin incluso después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, fue el único líder de la UE que no apoyó el lunes una declaración conjunta que afirma que Ucrania debería tener la libertad de decidir su propio futuro.

“Hablamos como si se tratara de una situación de guerra abierta, pero no lo es. Los ucranianos han perdido la guerra. Rusia ganó esta guerra”, declaró Orban en una entrevista con el canal de YouTube ‘Patriot’.

Viktor Orbán JOHN THYS - AFP

“La única pregunta es cuándo y bajo qué circunstancias Occidente, que apoya a los ucranianos, admitirá que esto sucedió y cuáles serán las consecuencias de todo esto”, añadió.

El premier húngaro justificó su negativa a firmar la declaración conjunta acusando a la UE de “intentar dar instrucciones desde el banco de suplentes.

“La UE no fue invitada a las negociaciones, lo cual es triste, pero es aún peor que intente dar lecciones desde el banco de suplentes. Deberíamos seguir el ejemplo de la reunión entre Estados Unidos y Rusia e iniciar la convocatoria de una reunión ruso-europea. Demos una oportunidad a la paz”, escribió.

Avances rusos en el Donbass

En tanto, las fuerzas rusas en territorio ucraniano han estado cerrando el cerco en torno a la ciudad de Pokrovsk, en la región oriental del Donbass, que comprende el corazón industrial del este de Ucrania que Putin codicia desde hace tiempo.

Los analistas militares que utilizan información de fuentes abiertas para monitorear las batallas indicaron que la capacidad de Ucrania para repeler estos avances podría ser crucial: perder Pokrovsk le daría a Rusia una victoria importante antes de la cumbre y podría complicar las líneas de suministro ucranianas hacia la provincia de Donetsk, donde el Kremlin ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos militares.

Militares ucranianos del 15.º Cuerpo de Ejército esperan junto a una camioneta armada Dan Bashakov� - AP�

Por otra parte, las tropas de Kiev atacaron una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Bryansk durante la madrugada del miércoles, según un comunicado del Estado Mayor de Ucrania.

Agencias Reuters, AP y ANSA