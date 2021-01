Crisis en Italia: Conte sobrevivió al voto de confianza en el Senado

Conte, en la sesión del voto de confianza de hoy Fuente: AP

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 17:52

ROMA.- Al cabo de una jornada agotadora, con guerra de nervios, suspenso y números inciertos hasta último momento, finalmente el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, superó hoy un crucial voto de confianza en el Senado y sobrevivió al intento de desbancarlo del expremier Matteo Renzi.

En una votación marcada por el caos debido a un senador que votó fuera de tiempo, que concluyó pasadas las 22 (hra local) después de un tenso debate y un ríspido cara a cara entre Conte y Renzi, responsable de una crisis política considerada inoportuna en plena pandemia, el primer ministro tuvo una victoria al filo de la navaja.

En efecto, obtuvo 156 votos a favor, 140 en contra y 16 abstenciones (de Italia Viva, el pequeño partido de Renzi) y superó la prueba de fuego no con una mayoría absoluta, sino relativa, gracias a los votos del Partido Democrático (PD), de centroizquierda, del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (los principales aliados de la coalición de gobierno), del Movimiento Asociativo de los Italianos en el Exterior (MAIE), del ítalo-argentino Ricardo Merlo, de senadores de grupos mixtos y de dos tránsfugas de Forza Italia -el partido del expremier Silvio Berlusconi-, que optaron por la responsabilidad.

Aunque ganó el desafío, según analistas el gobierno de Conte igual salió debilitado y si quiere durar hasta el final de la legislatura, en 2023, deberá reforzarse sumando otro grupo político a sus filas.

Si bien en la democracia parlamentaria italiana hay antecedentes de gobiernos que superaron una moción de confianza con una mayoría relativa, todo el mundo sabe que se trata de gobiernos inestables, que pueden sufrir chantajes a la hora de otras votaciones importantes, porque penden de un hilo. Algo no muy bien visto tanto por el presidente Sergio Mattarella, árbitro supremo en las crisis, como en Bruselas, donde la Unión Europea (UE) no oculta su desconcierto ante el espectáculo de ingobernabilidad crónica de Italia, sobre todo ahora, en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Y teniendo en cuenta el plan para gastar el gigantesco fondo de recuperación para la pospandemia de 209.000 millones de euros prometido -criticado por Renzi, luego corregido y aún no aprobado por el Parlamento-, que será puesto bajo la lupa en las próximas semanas.

"En la comisión europea esperamos que la inestabilidad política no obstaculice el trabajo" en curso sobre el plan de recuperación de Italia, que es el mayor destinatario de los fondos", advirtió desde Brusleas el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis.

La jornada de la verdad comenzó temprano a la mañana con Conte que ante el Senado pronunció un discurso casi calcado al del día anterior en la cámara baja, en el que volvió a pedir respaldo a las fuerzas parlamentarias "a las que les importa el destino del país". El premier, de 56 años, de nuevo defendió la labor de su gobierno y evitó mencionar a Renzi, a quien señaló claramente como el culpable de una crisis "sin fundamento" y a quien le respondió las acusaciones de "inmovilismo, de correr demasiado, de concentrar poderes y de no tener capacidad de decisión".

"Les aseguro que es complicado, muy complicado, gobernar en estas condiciones con quien continuamente siembra minas en el camino común y apunta a desgastar un equilibrio político pacientemente alcanzado por las fuerzas de mayoría", disparó.

Al ataque

En un debate de lo más intenso, a su turno Renzi, que paradójicamente fue el inventor de la actual alianza entre el M5E y el PD -nacida en septiembre de 2019 para evitar que la derecha de Matteo Salvini llegara al gobierno-, salió al ataque. Acusó a Conte de querer aferrarse al poder y negó ser el responsable de la actual crisis política: "son meses que pedimos un cambio, no es cierto que fuimos irresponsables. Hay que decirse las cosas en la cara. Hace falta un gobierno fuerte. No hay tiempo que perder, es ahora o nunca más, nos jugamos el futuro", aseguró el senador florentino.

Hábil orador y agresivo, Renzi culpó a Conte de "tres récords negativos" de Italia: económico, al ser el país peor posicionado debido a una caída del PBI del 10% y una deuda pública equivalente al 160% del PBI; sanitario, al ser Italia un país con más muertos por Covid (83.157 muertos); y educativo, al ser el país europeo que menos tiempo mandó a los chicos a la escuela.

"¿Quién pierde hoy? ¿Conte, Renzi, Italia Viva? Parece que la discusión es sobre las personas, pero la que pierde es Italia, que pierde la más grande ocasión de su historia", argumentó el expremier, que reivindicó haber mejorado el plan para gastar la montaña de dinero prometida por la UE, pese a la falta de voluntad de diálogo de Conte. Reveló, por otro lado, que Conte le ofreció ser canciller para evitar esta crisis. "Pero no están en juego los sillones, sino las ideas, está en juego Italia, no hay tiempo que perder", clamó, al reclamarle finalmente a Conte: "ponga al centro las ideas, no un escandaloso intercambio de sillones, el país no se merece esto".

A la hora de la réplica, Conte rebatió con cifras que la situación económica no era tan terrible, criticó el uso de los muertos por Covid en la lucha política, habló de la importancia de la legalidad, ya que la "mafia es un virus tan peligroso como el coronavirus" y volvió a acusar a Renzi por la crisis. "La decisión de Italia Viva no es por el bien del país", denunció, al concluir, en medio de una ovación, que consideraba que estar sentado en los sillones del poder era algo que hacía "con disciplina y honor".

Fiel reflejo de la compleja e impredecible política italiana, más allá del durísimo duelo verbal, la decisión de Renzi de abstenerse más tarde en la crucial votación determinó la supervivencia de Conte. Además, dejó abierta la posibilidad de futuros reacomodamientos. Y evitó el fantasma de elecciones anticipadas que, según sondeos, ganaría la oposición de derecha. Pero que en verdad nadie quiere, no sólo por la pandemia, sino porque significarían un abrupto fin mandato para más de 900 legisladores, que difícilmente volverán a un Parlamento drásticamente reducido numéricamente, como el que nacerá en la próxima legislatura.

Conforme a los criterios de Más información