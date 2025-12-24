La broma de Meloni a su equipo antes de tomarse un descanso: “El año pasado ha sido duro pero el próximo será peor”

ROMA.- La primera ministra Giorgia Meloni les pidió el martes a los empleados de su despacho en el Palacio Chigi de Roma que descansaran bien durante las vacaciones de Navidad, ya que lo necesitarán ante lo que se avecina un año de trabajo duro.

“Los quiero. Somos una familia, luchamos todo el año”, dijo Meloni durante la reunión con su personal en el patio del Palacio Chigi.

“El año pasado ha sido duro para todos, pero no se preocupen porque el próximo será aún peor”, bromeó.

“Así que les aconsejo que descansen bien durante estas vacaciones porque tenemos que seguir dando respuestas a esta nación extraordinaria”, agregó.

🇮🇹 "The year 2025 was difficult for everyone, but don't worry — the coming year will be much worse." - Italy's Prime Minister Giorgia Meloni. pic.twitter.com/cBtmr5sWJg — Visioner (@visionergeo) December 24, 2025

Durante los próximos seis meses, el Palacio Chigi deberá completar los objetivos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), abordar el resultado del referéndum constitucional sobre justicia, y los temas candentes siguen siendo la reforma del cargo de primer ministro y la posible modificación de la ley electoral.

Todo esto en un año previo a las elecciones.

“Salvo nosotros, todos los partidos están en crisis”, señaló un alto cargo de Forza Italia, refiriéndose no solo al Partido Democrático, sino también a sus aliados en el gobierno.

De hecho, hay fricciones entre los leales a Matteo Salvini y el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, por no mencionar que todos vigilan de cerca el futuro de Luca Zaia; y dentro de Forza Italia, entre los llamamientos a la renovación lanzados por la familia Berlusconi y el “sacudido liberal” del vicesecretario Roberto Occhiuto. Lo cierto es que hay muchos posibles terremotos que Meloni inevitablemente tendrá que monitorear por el camino.

Mientras tanto, tras conseguir la primera y problemática aprobación del presupuesto por parte del Senado, y el brindis con los parlamentarios de Hermanos de Italia (FDI), la premier se prepara para desconectar durante 48 horas.

En ese sentido, aconsejó a los periodistas en la sala de prensa del Palazzo Chigi que hicieran lo mismo: “Ahora descansen”, bromeó, “si yo me tomo un descanso por Navidad, ustedes también deberían hacerlo, al menos dos días”.

Inmediatamente después, deberá prepararse el último Consejo de Ministros del año, con el tan esperado decreto que extiende la autorización para vender armas a Kiev.

La Liga intenta establecer una serie de limitaciones al respecto, desde la prioridad de la ayuda a la población civil hasta la referencia a las negociaciones de paz en curso.

Giorgia Meloni TIZIANA FABI - AFP

En los últimos días, se ha hablado de una negociación triangulada entre el subsecretario Alfredo Mantovano, el Ministerio de Defensa y el senador de la Liga Claudio Borghi.

Pero Guido Crosetto aseguró que “nunca hubo desacuerdo sobre el decreto sobre Ucrania!”. Y el 29 de diciembre podrán ver el contenido del decreto, añadió el ministro de Defensa.

“En absoluto, no hay negociación. La medida lleva semanas cerrada”.

Pero según los miembros de la Liga, el juego sigue abierto.

No se descarta que sea necesaria una reunión final entre Meloni y los viceprimeros ministros Antonio Tajani y Salvini para superar el último impasse de 2025.

Agencia ANSA