Escándalo en Italia: detienen a nueve personas acusadas de financiar a Hamas en los últimos años

ROMA.— Las autoridades italianas arrestaron esta semana a nueve personas vinculadas a tres organizaciones benéficas bajo sospecha de recaudar millones de euros en fondos para el grupo terrorista palestino Hamas, de acuerdo a lo que informaron los fiscales antiterroristas en un comunicado este sábado.

Los sospechosos están acusados de enviar alrededor de 7 millones de euros (alrededor de US$8,2 millones) a “asociaciones con sede en Gaza, los territorios palestinos o Israel, propiedad, controladas o vinculadas a Hamas”, según el comunicado.

Se detectaron transacciones bancarias sospechosas en las cuentas de Hannoun y sus asociados, según aclaró el fiscal jefe de Génova, Nicola Piacente.

Miembros de los grupos Yihad Islámica y Hamás, con el rostro enmascarado (AP Foto/Jehad Alshrafi) Jehad Alshrafi - AP

Entre los arrestados se encontraba Mohammad Hannoun, presidente de la Asociación Palestina en Italia, dijeron los fiscales, describiéndolo como el “jefe de la célula italiana de la organización Hamás”. La Unión Europea tiene a Hamás en su lista de organizaciones terroristas.

Hannoun estaba a punto de partir definitivamente hacia Turquía para trasladar allí sus actividades de financiación de la organización terrorista. Por este motivo, según la jueza de instrucción Silvia Carpanini, quien firmó la orden de prisión preventiva, existía un “riesgo concreto y muy presente de fuga”.

También fue arrestado Ra’Ed Hussny Mousa Dawoud, considerado miembro de la rama extranjera de Hamás y contacto de Hannoun en la célula italiana. Otro de los apresados es Osama Alisawi, presunto miembro de Hamás, donde se desempeñó como Ministro de Transporte en el gobierno de facto de Gaza.

Según los fiscales italianos, quienes colaboraron con otros países de la UE en la investigación, los fondos ilegales se entregaron a través de “operaciones de triangulación” mediante transferencias bancarias o a través de organizaciones con sede en el extranjero a asociaciones con sede en Gaza, que han sido declaradas ilegales por Israel debido a sus vínculos con Hamás.

Los aprehendidos están acusados de haber donado un total de 7,28 millones de euros a Hamás a lo largo de los años. Los fondos se recaudaron oficialmente con fines humanitarios para la población palestina, en Génova y otros lugares de Italia y el extranjero, pero los investigadores creen que “más del 71% se destinó directamente a la financiación de Hamas o de asociaciones vinculadas o controladas por este, y de todas las ramas de la organización terrorista”.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, escribió en X que la operación “levantó el velo sobre comportamientos y actividades que, pretendiendo ser iniciativas a favor de la población palestina, ocultaban apoyo y participación en organizaciones terroristas”.

È un’operazione molto importante e significativa quella portata a termine stamattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza con l’arresto di nove persone, tra cui il più noto Mohammad Hannoun. Pur con la doverosa presunzione di innocenza che va sempre riconosciuta in… — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) December 27, 2025

Por su parte, la primera ministra, Giorgia Meloni, también se expresó al respecto: “Quisiera expresar mi agradecimiento y satisfacción por esta operación particularmente compleja e importante, que condujo a la detención de nueve personas acusadas de financiar a Hamas, a través de diversas supuestas organizaciones benéficas, por más de 7 millones de euros”.

Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l'operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 27, 2025

“Expreso mi más sincero agradecimiento, tanto a título personal como en nombre de todo el Gobierno, a todos los que hicieron posible esta operación: la Fiscalía de Génova, la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorista, la Policía Estatal, la Guardia di Finanza, así como el apoyo informativo proporcionado por la Agencia de Información y Seguridad Externa”, agregó Meloni.

No hubo declaraciones por parte de los sospechosos o las asociaciones.

En enero de 2023, el Consejo Europeo decidió extender las medidas restrictivas existentes contra 12 individuos y tres entidades que apoyan la financiación de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Agencias AP y ANSA.