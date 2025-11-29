Cuál es la falla en los 6000 aviones de Airbus y qué se sabe sobre la normalización del servicio

PARÍS (AFP).- El fabricante aeronáutico francés Airbus, que se vio obligado a dejar en tierra a 6000 aviones para cambiarles urgentemente un programa de control de navegación en sus modelos A320 -algo que canceló cientos de vuelos-, intervino rápidamente en miles de unidades este viernes y sábado. Sin embargo, todavía cerca de un centenar deberá permanecer inmovilizado.

El ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, informó durante una entrevista al canal de noticias BFMTV que las actualizaciones se realizaron sin problemas para más de 5000 aeronaves.

El defecto en el software de 6000 Airbus A320, revelado el viernes, hizo temer graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial, ya que ese modelo es el más vendido del mundo. El 320 entró en servicio en 1988 y, a finales de septiembre de ese año, se habían entregado 12.257 unidades.

El fabricante instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6000 de sus aviones A320 para reemplazar el programa. Pero el ministro Tabarot indicó este sábado que Airbus había podido corregir el fallo “en más de 5000 aviones” en estas últimas horas.

No toda la flota podrá volver a despegar de inmediato. “Airbus podrá y deberá comunicar al respecto, parece que habrá muchos menos A320 afectados de forma más duradera por el cambio de software”, declaró el ministro francés.

La falla en los Airbus

El problema que se detectó corresponde al sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión que se vio alterado por la radiación solar. “Se había mencionado la posibilidad de que afectara a un millar de aviones. Ahora parece que sólo se trata de un centenar”, añadió el ministro desde el aeropuerto de Niza.

La medida se tomó tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que “reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”, explicó el gigante europeo a sus clientes en un comunicado.

Jet Blue Shutterstock

El 30 de octubre un Airbus A320 de la compañía estadounidense Jet Blue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático durante la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Nueva York). El avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida. El incidente dejó varios pasajeros heridos, según los bomberos locales.

“Retrasos aislados”

El anuncio de Airbus provocó retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el mundo, desde Filipinas hasta Colombia. La colombiana Avianca informó de afectaciones “significativas” en sus vuelos debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre.

Por su parte, American Airlines dijo prever “algunos retrasos” relacionados con estos ajustes, pero estima que la actualización del programa en sus aproximadamente 340 aviones debía estar lista hoy. Air France indicó a AFP que durante la jornada del sábado sería capaz de “transportar a la totalidad de sus clientes, salvo los vuelos de la red regional que opera en el Caribe”.

En tanto, la alemana Lufthansa aclaró: “La mayoría de actualizaciones de programa pudo efectuarse por la noche y el sábado de mañana. Las compañías aéreas del grupo Lufthansa no prevén cancelar ningún vuelo debido a esta situación, aunque no pueden descartarse retrasos aislados durante el fin de semana”. Además, la aerolínea Easy Jet indicó que no canceló ningún vuelo, al haber concluido la intervención en todos sus A320.

Un A320 de Latam Airlines AIRBUS - AIRBUS

Jet Blue explicó a su vez que ya había comenzado las modificaciones necesarias en “algunos A320” y también en A321. En cuanto a Delta Airlines, la compañía esperaba realizar las actualizaciones necesarias para la mañana del sábado en parte de sus A320 y A321neo. En México, las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús informaron el viernes que sus operaciones sufrirán retrasos, por lo que tomarán medidas para mitigar las afectaciones a los viajeros. No dieron detalles de cuántos vuelos se verán afectados o del número de aviones que deberán realizar estas actualizaciones.

El A320 es una gama que engloba también los modelos A318, A319 y A321. Según Cirium, una consultora del sector, actualmente hay en servicio en todo el mundo unos 9400 aparatos de este tipo.