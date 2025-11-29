Airbus instó a detener los vuelos de 6000 aviones A320 para cambiar su programa de control

PARÍS.- La empresa europea Airbus anunció el viernes que está ordenando un cambio inmediato de software en un número significativo de sus aviones más vendidos de la familia A320, en una medida que, según fuentes del sector, afectaría a unas 6000 naves, es decir, a más de la mitad de la flota mundial de ese modelo de aviones de la empresa.

Airbus dijo en un comunicado que un incidente reciente en Estados Unidos con un avión de la familia A320 había revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

“Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas a pasajeros y clientes”, dijo la compañía.

El A320 es un avión comercial de reacción de fuselaje estrecho para vuelos de corta a media distancia desarrollado desde 1984.

Airbus tiene aproximadamente el 62 % de la cartera de pedidos de aviones, con lo que se ubica por delante de Boeing en una posición dominante en el mercado global de aeronaves comerciales.

En 2025, el Airbus A320 se convirtió en el modelo de avión comercial más vendido de la historia, superando al Boeing 737.

El A320 se convirtió en el avión comercial más vendido de la historia.

La situación de Aerolíneas Argentinas

De las 82 aeronaves que constituyen la flota de Aerolíneas Argentinas, seis son A320.

El noticia de Airbus sobre el A320 coincidió este viernes con el anuncio de la empresa estatal argentina sobre la compra de 4 aviones Airbus A330 y 14 aviones Boeing en el marco de un plan de renovación, con una inversión de más de 65 millones de dólares.

La compañía sumará dos aviones Boeing 737 Max8 en 2026 y el resto entre 2027 y 2029, indicó una fuente de la empresa.

Pero la adquisición estrella será el ingreso de cuatro Airbus A330 Neo, un modelo de alta confiabilidad en el rango de largo alcance, explicó la fuente.

El plan de inversión incluye la actualización de interiores de cabina en los aviones que ya están en operación y la instalación de conectividad wi-fi en toda la flota.

Se trata del primer proyecto de inversión con fondos propios de la compañía que fue privatizada en 1990 en favor de la española Iberia y estatizada luego en 2008, según el comunicado.

“Con este hito, Aerolíneas Argentinas confirma que se transformó en una compañía con capacidad de inversión y proyección con recursos propios”, dijo su presidente, Fabián Lombardo.

El balance de 2024 arrojó ganancias por 56,6 millones de dólares en medio de un plan de ajuste que incluyó la reducción de 1500 puestos de trabajo, casi 13% de su plantilla.

Aerolíneas actualmente opera 37 destinos nacionales y 22 internacionales en América Latina, Estados Unidos y Europa.

El gobierno de Javier Milei había incluido a Aerolíneas Argentinas en una lista de empresas para ser privatizadas, pero la iniciativa no tuvo el aval del Congreso, requisito indispensable para avanzar en su venta.

El Ejecutivo podrá insistir en ese camino a partir del 10 de diciembre, cuando entren en funciones los legisladores que renovarán ambas cámaras del Congreso, donde el oficialismo fortalecerá su presencia tras haber ganado las legislativas de octubre pasado.

