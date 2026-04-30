Emmanuel Macron opinó sobre la broma del rey Carlos III a Donald Trump: “¡Eso sería elegante!"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se refirió a la irónica respuesta del rey Carlos III al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de recepción al monarca británico. El soberano de Gran Bretaña había sugerido que sin la intervención histórica inglesa, en EE.UU. se hablaría en francés.

En un breve, pero contundente posteo en la red social X, Macron bromeó sobre la frase de Carlos III y agregó: “That would be chic! [¡Eso sería elegante!]“.

El posteo de Macron fue un guiño para el rey Carlos III, quien el martes durante su cena de bienvenida a los Estados Unidos se subió en el estrado del salón este de la Casa Blanca y dio un discurso en el que hizo alusión al aniversario 250° de la independencia estadounidense que se celebrará el próximo 4 de julio.

El posteo del líder galo en X

Sin embargo, el momento de la noche que se viralizó en redes sociales fue cuando mirando a Trump dijo: “Recientemente comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés”.

Las palabras del monarca despertaron risas y aplausos, incluidas las del presidente norteamericano, que tomó con humor los dichos del soberano británico.

Para contextualizar las palabras del rey Carlos III, hay que remontarse a los albores del 2026, cuando Trump brindó un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos . En aquella disertación, el republicano dijo: “Sin nosotros, ahora mismo, todos ustedes hablarían alemán y quizás un poco de japonés”.

Las palabras del rey Carlos III

Además, en esa misma intervención en Davos, Trump lanzó críticas contra Europa y tildó de “desagradecido” a Dinamarca por negarle el control de Groenlandia y sostuvo que el país tiene una deuda con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, cabe mencionar que la frase de Macron llega en un momento de tensión entre la Casa Blanca y el Palacio del Elíseo, por las constantes discrepancias entre el presidente francés y su par estadounidense. Entre ellas, la salida de EE.UU. de la OMS y del Acuerdo de París, las diferencias sobre el futuro de la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, y los recientes ataques de Trump a Europa.

El rey, presente en el memorial del 11/9

Este miércoles el rey Carlos III visitó el memorial a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, donde también celebró los lazos culturales y económicos entre el Reino Unido y Estados Unidos, en un momento de tensiones entre estos dos aliados históricos.

En su tercer día de visita de Estado, Carlos III y la reina Camila depositaron una ofrenda floral en el memorial a los casi 3000 fallecidos hace 23 años en las Torres Gemelas.

Los reyes del Reino Unido se acercaron hasta el memorial

Las flores blancas estuvieron acompañadas por un manuscrito del rey británico en el que declaró su “solidaridad inquebrantable con el pueblo estadounidense”. Más tarde, los monarcas se reunieron con socorristas, familiares de víctimas y representantes de organizaciones civiles.

Esta ceremonia fue también la ocasión para un apretón de manos con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Según el mandatario neoyorquino, el encuentro no estaba pactado.