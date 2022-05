Cuáles son las leyes que regulan las guerras

WASHINGTON.- Las imágenes de muerte y destrucción que llegan desde Ucrania son aterradoras, pero la evidencia de que las fuerzas rusas están embarcadas en una violación sistemática de las leyes de guerra convierte un conflicto ya trágico en un evento mucho más devastador y probablemente más difícil de concluir.

Hace casi dos siglos que la comunidad internacional intenta equilibrar eficazmente el accionar bélico con la preservación de los derechos humanos durante el conflicto. ¿Se está logrando en Ucrania? Estos es lo que hay que saber sobre las leyes que regulan la guerra y sobre las acusaciones a Rusia por supuesto crímenes de guerra en Ucrania.

En esta foto de archivo tomada el 2 de abril de 2022, el cuerpo de Mykhailo Kovalenko yace en la calle Yablunska de Bucha, al noroeste de Kiev, tras ser abatido por soldados rusos. RONALDO SCHEMIDT - AFP

¿Qué son las leyes de guerra?

Conocido formalmente como Derecho Internacional Humanitario (DIH), se trata de una rama del derecho público internacional que regula la conducta en los conflictos armados, tratando de que el objetivo militar de debilitar al enemigo no sea en desmedro de la dignidad humana. Las leyes de la guerra fueron cobrando forma en numerosos tratados y acuerdos posteriores al Primer Convenio de Ginebra de 1864, y regulan el comportamiento bélico, y no la legalidad específica de una guerra en particular, a la que se aplica otro conjunto de leyes separado, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

Las leyes del DIH protegen a los no combatientes y también limitan el tipo de armas y tácticas que pueden utilizar las fuerzas armadas. Atacar deliberadamente a civiles y edificios civiles, por ejemplo, está prohibido. Los soldados fuera de combate —como los heridos o los prisioneros de guerra— también están protegidos por el DIH. Entre otras limitaciones, las fuerzas armadas no pueden utilizar ciertas armas específicas que son indiscriminadas por naturaleza, como las bombas de racimo o las armas químicas. También están penadas las tácticas inhumanas, como la guerra sin cuartel, la inanición, el saqueo y la traición.

¿Cómo aplican las leyes de guerra los militares?

Las leyes de guerra son universales. Los gobiernos son responsables de entrenar a sus soldados para que en el campo de batalla se ajusten a esas leyes. Todos, desde los generales que planifican y lideran la guerra hasta los soldados rasos del frente de batalla, deberían actuar supuestamente en base a tres principios: distinción, precaución y proporcionalidad.

El principio de distinción exige que las partes de un conflicto armado distingan entre civiles y combatientes, y entre objetivos civiles —viviendas, escuelas, hospitales— y objetivos militares. Las operaciones militares, en consecuencia, deben enfocarse solo en objetivos militares.

Esta fotografía muestra el patio de un hospital de maternidad que fue atacado en Mariúpol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022

El principio de proporcionalidad prohíbe las operaciones militares que puedan causar daño excesivo para civiles, cuando esas operaciones no ofrecen ninguna ventaja militar significativa.

Finalmente, el principio de precaución especifica que los combatientes deberán toar todas las precauciones necesarias para impedir el daño a civiles y objetivos civiles, y minimizar los daños colaterales.

¿Qué es exactamente, entonces, un crimen de guerra?

Las violaciones graves y persistentes de las leyes de la guerra pueden considerarse crímenes de guerra. Atacar deliberadamente a civiles u objetivos civiles es un crimen de guerra, según la ley y el Comité Internacional de la Cruz Roja, guardián de esta legislación. El saqueo, la toma de rehenes, la destrucción de bienes culturales y religiosos que no guardan relación con objetivos militares también son crímenes de guerra. El trato inhumano y la tortura son crímenes de guerra, al igual que la violación y la violencia sexual.

Pero los crímenes de guerra son actos aislados cometidos por soldados durante un conflicto, algo muy diferente a los crímenes contra la humanidad o el delito de genocidio. Los crímenes de lesa humanidad son actos sistémicos para imponer cierta política en un país. El genocidio es un acto específico para destruir “total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. El genocidio y los crímenes de lesa humanidad pueden ocurrir en tiempos de guerra o de paz, mientras que los crímenes de guerra solo son cometidos durante conflictos armados.

¿Quién aplica las leyes de guerra?

Los países que participan en el conflicto se atienen a las leyes de guerra, y se supone que los militares involucrados las hacen cumplir dentro de sus filas. Esas leyes atribuyen responsabilidad a los individuos, no a los grupos, por eso un soldado no puede alegar “obediencia debida” para evadir su responsabilidad por un crimen de guerra. Aunque haya recibido la orden de cometer dichos delitos, el soldado que los cometió, así como los que lo ordenaron y sancionaron, son todos culpables de crímenes de guerra.

Los fiscales de la CPI, entre ellos Karim Khan, están reuniendo pruebas para llevar a los autores de los crímenes de Rusia en Ucrania ante la justicia. CPI Twitter

Históricamente, después de un conflicto la comunidad internacional estableció tribunales penales ad hoc para investigar crímenes de guerra cometidos durante el mismo. Así fue después de la Segunda Guerra Mundial y después del conflicto armado en Yugoslavia y Ruanda, en la década de 1990. En 2002, se estableció la Corte Penal Internacional (CPI) un tribunal permanente llamado a investigar y enjuiciar los crímenes de guerra.

El tribunal del CPI tiene jurisdicción sobre todos los países signatarios. Rusia no es signataria de la CPI, pero Ucrania ha declarado explícitamente que acepta la jurisdicción del tribunal sobre los delitos cometidos en territorio ucraniano. El 28 de febrero, la fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que su oficina investigaría la situación en Ucrania.

¿Cómo se investigan los crímenes de guerra?

La investigación de presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o de genocidio, es un proceso laborioso y difícil. En Ucrania, donde la CPI ha determinado que tiene jurisdicción legal, ya se han desplegado equipos de investigadores para evaluar la situación. Pero la CPI no será la única organización presente en el terreno: a los esfuerzos de recolección de datos también se sumarán muchos países y organizaciones no gubernamentales que buscan armar el rompecabezas lo más rápido posible, a pesar del caos propio de una zona de guerra.

Suele ser difícil determinar si el ataque de un bando sobre civiles y objetivos civiles fue deliberado, o si la devastación causada por la guerra es resultado de daños colaterales no deseados. Las leyes de guerra habilitan mucho más daño involuntario de lo que la gente cree. Los investigadores de crímenes de guerra recopilarán la mayor cantidad de evidencia posible, pero el trabajo es intrínsecamente más complejo que en tiempos de paz.

El teatro de Mariupol fue bombardeado el miércoles 16 de marzo de 2022 Gobierno de Ucrania

Durante los conflictos armados, la “escena del crimen” rara vez queda intacta ni puede ser preservada, y tanto las víctimas como los testigos suelen verse desplazados por el propio conflicto. Rastrearlos y localizarlos, por lo tanto, es un crucial desafío. Los investigadores entrevistarán a los testigos oculares y buscarán fotos y evidencias en video. En caso de que sea posible, seguramente intentarán rastrear las comunicaciones y obtener las imágenes satelitales del momento de los hechos. Al final, todas esas investigaciones superpuestas y fragmentarias se sumarán como las piezas de un rompecabezas, para intentar demostrar que las fuerzas rusas violaron repetidamente las leyes de la guerra en Ucrania.

El propósito de las leyes de guerra es humanizar el conflicto bélico, pero también dejan mucho espacio gris para las operaciones militares, mucho margen para las interpretaciones, y en definitiva, mucho espacio mucha la injusticia.

Por Michael John Williams

Traducción de Jaime Arrambide