Carreras de caracoles: el insólito fenómeno que revitaliza a un pueblo en Taiwán

En la pequeña localidad de Fenglin, situada en el este de Taiwán, una práctica insólita capta la atención de toda la isla. Se trata de las carreras de caracoles, un evento que desafía la lógica para instalarse como una tradición comunitaria. En este certamen, la emoción se mide en minutos y el ritmo pausado dicta el pulso de la jornada. Los espectadores, compuestos por niños y adultos, rodean mesas circulares para alentar a los moluscos que se desplazan desde el centro hasta el borde de una circunferencia de apenas 33 centímetros.

El tramo que realizan es de sólo 33 centímetros (Foto: La Vanguardia)

La última edición coronó a Guage, un ejemplar conocido por sus seguidores como el “Hermano Caracol”. Este animal completó el recorrido en un tiempo de tres minutos y tres segundos. Su dueña, Tanya Lin, cuida de él desde 2024. La mujer ya obtuvo el primer puesto en ocasiones previas, lo que demuestra una preparación dedicada.

Como recompensa por su desempeño, Guage recibió hojas de batata orgánica y diversos productos agrícolas de la zona, según informó la fuente consultada. Los criadores dedican meses a la crianza para potenciar el rendimiento de los competidores, quienes avanzan bajo el aliento constante del público.

El evento trasciende el simple entretenimiento. Fenglin integra la red internacional Cittaslow, una organización que promueve un estilo de vida sostenible y pausado. Ante un panorama marcado por la despoblación y el envejecimiento de la sociedad, las autoridades y los residentes encuentran en estas carreras una herramienta efectiva para convocar visitantes y atraer a nuevos habitantes.

Durante dos jornadas intensas, decenas de personas asistieron a las seis competencias oficiales programadas. La propuesta confirma que, para esta comunidad taiwanesa, la diversión no depende de la rapidez, sino del valor del tiempo compartido.

Este raro deporte atrae tanto a niños como adultos (Foto: La Vanguardia)

La organización del encuentro resalta la identidad local y el compromiso con el medio ambiente. Los asistentes valoran la oportunidad de observar de cerca una actividad que rompe con los estándares del deporte tradicional.

La competencia de caracoles se consolida como un pilar cultural en la zona, donde el esfuerzo paciente de los animales y la pasión de los vecinos se unen en una celebración familiar. De este modo, Fenglin logra proyectar su visión de vida lenta hacia el resto del territorio, lo que transforma un pasatiempo peculiar en un motor de cohesión social y atractivo turístico que crece cada año en la región.