Giro en Honduras: Asfura vuelve a liderar el lento escrutinio de las elecciones

TEGUCIGALPA.- El recuento de votos de las elecciones presidenciales en Honduras se está desarrollando en un ambiente de intensa competencia. El candidato conservador apoyado por Donald Trump, Nasry Asfura, que al inicio del conteo iba ganando y luego quedó temporalmente segundo, volvió a tomar una ligera ventaja sobre el expresentador de TV Salvador Nasralla.

Con el 84,4% de los votos ya escrutados, Asfura, del Partido Nacional, tiene un 40,05% de los votos, según el conteo provisorio, y Nasralla, del Partido Liberal, alcanzó el 39,75%.

El candidato a presidente de Honduras cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Imagen compuesta

El margen de diferencia entre los dos principales contendientes es notablemente reducido. Asfura aventajaba a Nasralla por solo alrededor de 8000 votos. Rixi Moncada, la candidata del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), se mantiene rezagada en el tercer lugar.

La disputa por el primer puesto es constante, ya que Asfura y Nasralla se disputan el liderazgo con márgenes muy estrechos desde que comenzó el recuento.

El clima es de máxima tensión porque la presidencia de Honduras se decide en una sola vuelta. El candidato que logre obtener la mayor cantidad de votos gana la elección, aun si el margen es pequeño o no alcanza la mayoría absoluta.

Nasry Asfura y Salvador Nasralla JOHNY MAGALLANES� - AFP�

El proceso de conteo de votos sufrió varias interrupciones. La actualización se detuvo por segunda vez un miércoles, y los miembros del consejo electoral responsabilizaron a la empresa encargada de la plataforma de tabulación por los errores. Pese a que Asfura tomó la ventaja, Nasralla pidió calma y tranquilidad en un video, y afirmó que el triunfo se encontraba en sus manos.

El indulto a Hernández

La contienda electoral estuvo marcada por acontecimientos externos que involucraron al expresidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, igual que Asfura.

La liberación de Hernández fue un factor político relevante. Trump anunció su intención de perdonarlo tan solo dos días antes de las elecciones nacionales del país.

El anuncio ocurrió mientras Hernández cumplía una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos. La sentencia se impuso por haber ayudado a narcotraficantes a trasladar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando sobornos que impulsaron su ascenso político.

Salvador Nasralla le pelea la elección a Nasfura en una disputa voto a voto; Rixi Moncada, la candidata oficialista, está tercera ORLANDO SIERRA� - AFP�

Tras ser liberado de la Penitenciaría Federal Hazelton en Virginia Occidental, Hernández agradeció públicamente al presidente Trump por el perdón concedido.

El expresidente hondureño usó X para expresar su gratitud, afirmando que Trump le cambió la vida y que jamás lo olvidaría.

“Mi profundo agradecimiento va para el presidente Trump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad. Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar”, escribió.

Su liberación ocurrió este lunes, y su esposa, Ana García, indicó que Hernández estaba en un lugar no revelado para garantizar su seguridad.

GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre.



Lo dije cuando salí de mi casa, lo dije cuando fui condenado injustamente, y lo digo hoy que he recuperado mi libertad. Soy inocente.



Mi profundo agradecimiento va para el Presidente @realDonaldTrump por tener el… — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) December 4, 2025

Trump defendió la decisión, argumentando que el exlíder había sido víctima de un proceso judicial injusto y con claras motivaciones políticas.

Trump señaló que los fiscales estadounidenses básicamente lo llamaron narcotraficante por el solo hecho de ser presidente. Él llegó a catalogar la acusación como un “montaje” de la administración de Joe Biden, coincidiendo con esa interpretación de los hechos.

ARCHIVO - El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante la ceremonia de apertura de la Conferencia COP26 de la ONU sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021. (Andy Buchanan/Pool vía AP, Archivo) Andy Buchanan - AFP Pool

Hernández, por su parte, sostuvo firmemente su declaración de inocencia.

El expresidente se presentó ante el público como un héroe del movimiento antidrogas. Afirmó haber colaborado con las autoridades estadounidenses bajo tres administraciones para reducir la importación de narcóticos.

Pero, después de abandonar el poder, Hernández fue arrestado a petición de Estados Unidos en febrero de 2022. Dos años después, fue sentenciado a prisión por aceptar sobornos para facilitar el tránsito de cerca de 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.

Hernández no planea regresar de inmediato a su país tras recuperar su libertad, dijo su mujer a la agencia Reuters, y justificó la medida por motivos de seguridad.

“Debido a las múltiples decisiones que tomó Juan Orlando siendo presidente, a que muchos de los delincuentes se prestaron a ser testigos en el juicio y algunos de ellos fueron liberados ya, hay una situación de mucha inseguridad en el país [Honduras] para él”, dijo el miércoles Ana García en una entrevista con Reuters en su casa, ubicada en una zona exclusiva de Tegucigalpa.

“No es el momento oportuno para que él pueda exponerse aquí”, agregó. “A partir del próximo año, con un nuevo gobierno que tenemos la certeza que será del [Partido] Nacional (...) vamos a ver las condiciones que se den”, consideró, en un guiño a Asfura.

Agencias Reuters y AP