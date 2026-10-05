Cuándo se entrega el Premio Nobel de la Paz 2026: la fecha confirmada, bajo la atenta mirada de Donald Trump

El anuncio oficial del ganador del Premio Nobel de la Paz de este año se realizará el próximo viernes 9 de octubre. La deliberación para este galardón se encuentra bajo un clima de extrema cautela por parte del Comité Nobel Noruego debido a la intensa presión política ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump. En varias oportunidades, el mandatario estadounidense reclamó públicamente que él se lo merece “más que nadie” por sus intervenciones internacionales.

A comienzos de este año, la líder opositora venezolana María Corina Machado, que fue premiada con el Nobel de la Paz en la última edición, se reunió con Trump en la Casa Blanca y le entregó simbólicamente su propia medalla de oro. Este hecho motivó que el Instituto Nobel, con sede en Oslo, tuviera que salir a aclarar que el galardón formal continuaba perteneciendo de forma exclusiva a Machado.

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval Daniel Torok / The White House

“Incluso si la medalla o el diploma pasan posteriormente a manos de otra persona, esto no altera la identidad del ganador del Premio Nobel de la Paz”, subrayó entonces el comité Nobel en un comunicado.

El posteo del instituto Nobel. X

“Un galardonado no puede compartir el premio con otros ni transferirlo una vez anunciado. El Premio Nobel de la Paz tampoco puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre”, prosiguió el comunicado. Y marcaron: “El premio se otorga en función de las contribuciones de los galardonados en el momento en que el comité toma su decisión. El Comité no hace comentarios sobre las declaraciones, decisiones ni acciones posteriores de los galardonados. Cualquier evaluación o decisión que tomen en el futuro los galardonados debe entenderse como responsabilidad propia”.

El presidente Trump había dicho en varias ocasiones que deseaba obtener el premio y que sería “un gran honor” para él si Corina Machado, premiada por sus esfuerzos a favor de una transición democrática en Venezuela, se lo cedía.

Para la edición del Nobel de la Paz 2026 se registraron 287 candidaturas para ese premio en particular: 208 sobre personas y 79 dirigidas a organizaciones. La ceremonia de entrega formal del diploma y del dinero tendrá lugar el 10 de diciembre en Oslo, Noruega.