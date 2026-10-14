Cuántos años tiene el papa León XIV, intervenido ayer en Roma por un cáncer de pulmón

El papa León XIV fue operado este martes en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma tras confirmarse un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. La intervención, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, duró una hora y media y estuvo a cargo del cirujano Stefano Margaritora y el médico papal Luigi Carbone.

El Pontífice tiene 71 años y fue elegido en mayo de 2025 como el primer papa nacido en Estados Unidos y de nacionalidad peruana. Mediante un examen histológico realizado durante el procedimiento, confirmaron que se trataba de un tumor maligno.

Este nódulo pulmonar que motivó la cirugía fue detectado durante un examen médico de rutina, una condición que el propio pontífice había descrito días antes como un cuadro en estado inicial y bien localizado.

El tumor fue descubierto durante un examen de rutina Gentileza Alberto Bochatey

León XIV entró por la puerta principal del establecimiento y fue recibido por autoridades sanitarias en medio de aplausos. Una vez dentro, se instaló en una habitación del décimo piso, ya que el apartamento tradicional está en obras de reestructuración.

Según detalló el portavoz oficial del Vaticano, Matteo Bruni, al despertar de la intervención, el paciente no requirió el paso por terapia intensiva, recuperó la lucidez de inmediato y pidió cenar.

El papa León XIV FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Su agenda tras la operación

Más tarde, la Sala de Prensa de la Santa Sede informó que el postoperatorio se extenderá por aproximadamente una semana, motivo por el cual todas las audiencias públicas quedaron suspendidas hasta el martes 20 de octubre.

Días antes de la intervención, el arzobispo de San Juan Jorge Lozano lo visitó y destacó su buen aspecto, mientras que el cardenal Luis Antonio Tagle presidió una misa en el Vaticano donde pidió por su salud y la de todos los fieles.

La salud del Papa despertó interrogantes sobre sus compromisos internacionales inmediatos, especialmente la gira prevista por América Latina que incluye su llegada a la Argentina.

Por el momento se mantienen los preparativos por su visita Soledad Aznarez

Tal como informó LA NACION, mientras que se manifiestan dudas sobre la viabilidad de un viaje tan exigente debido a los controles médicos necesarios, la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva indicó que las autoridades locales mantienen la coordinación de los operativos previstos. Esta postura fue respaldada por el cardenal Isao Kikuchi, quien señaló que el pontífice busca preservar el viaje.

La historia clínica familiar sumó atención pública tras conocerse los antecedentes oncológicos de sus padres, Mildred y Louis, y la situación de su hermano mayor, también llamado Louis, quien recibe tratamiento en Estados Unidos por mieloma múltiple —cáncer de sangre que se origina en las células plasmáticas—.