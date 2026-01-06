Cuba y Venezuela difunden las listas de los militares que murieron durante el operativo de captura de Maduro

CARACAS.– Cuba publicó este martes los nombres de 32 militares y policías cubanos muertos durante el ataque de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. Del total de 55 víctimas contabilizadas por organizaciones venezolanas, 21 serían militares bolivarianos y 2 mujeres civiles.

En tanto, al menos 24 oficiales de seguridad venezolanos murieron en la operación militar nocturna para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico, informaron el martes las autoridades del país sudamericano.

Según medios estatales de la isla, de los 32 fallecidos, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos tres oficiales de alto rango —dos coroneles y un teniente coronel—, mientras que los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados. El gobierno cubano decretó dos días de luto nacional, en un gesto que reflejó la magnitud del impacto político y militar de las pérdidas sufridas por el contingente que operaba en territorio venezolano.

Del lado venezolano, el Ejército difundió el lunes, a través de su cuenta oficial de Instagram, esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos: cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados. En paralelo, las autoridades del país sudamericano informaron que al menos 24 oficiales de seguridad murieron durante la operación militar nocturna lanzada por fuerzas estadounidenses para capturar a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el domingo que la custodia del mandatario fue asesinada “a sangre fría” por tropas estadounidenses durante los bombardeos que alcanzaron Caracas y otros tres estados del país. La acusación fue reforzada por el fiscal general, Tarek William Saab, quien aseguró que “docenas” de funcionarios y civiles murieron durante el operativo y anunció que el Ministerio Público investigará los hechos como presuntos “crímenes de guerra”, aunque no precisó si esa cifra corresponde exclusivamente a víctimas venezolanas.

La publicación de los listados oficiales se produjo mientras continúan circulando imágenes y mensajes de homenaje a los caídos. Un video difundido por el Ejército venezolano presenta los rostros de varios de los fallecidos superpuestos a imágenes en blanco y negro de soldados, aeronaves estadounidenses sobrevolando la capital y vehículos blindados destruidos por las explosiones. “Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza”, escribió la institución, que reafirmó su juramento de no descansar hasta “rescatar” al que denomina el “presidente legítimo”.

El medio venezolano Efecto Cocuyo, indicó que las dos civiles fallecidas vivían en zonas cercanas a los lugares bombardeados. Una de ellas sería Rosa Helena González, de 79 años. Un misil impactó el edificio de la urbanización Rómulo Gallegos, donde residía.

Según afirmó el mismo medio, la otra mujer fallecida fue Yohanna Rodríguez Sierra, de 45 años y de nacionalidad colombiana. Trabajaba en una vivienda situada a menos de un kilómetro del complejo de antenas de transmisión que presta servicios al sector militar, a televisoras y a empresas de telecomunicaciones en el sector El Volcán, en el estado Miranda. Rodríguez Sierra vivía con su hija, Ana Corina Morales, de 22 años, quien también resultó herida en el episodio.

También se conocieron las identidades de otros cuatro militares venezolanos que murieron en el bombardeo de Estados Unidos contra Fuerte Tiuna: las sargentas Eliannys Camacho, de 22 años, y Yorlianny Michel Delgado Suárez; el capitán Moisés Sequera y Eduardo Soto Libre, cuyo rango aún no fue precisado.

