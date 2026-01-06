Paso a paso: cómo sigue el proceso judicial contra Maduro en EE.UU.

NUEVA YORK.- Tras la histórica comparecencia de Nicolás Maduro ante el tribunal federal de Manhattan, donde el mundo observó al exmandatario encadenado y con uniforme de presidiario, la maquinaria judicial de Estados Unidos activa una fase compleja que influirá en el futuro político de Venezuela.

Aunque el acusado insiste en su inocencia y califica su captura como un “secuestro”, el sistema legal avanza ahora hacia un periodo de mociones y revisión de pruebas bajo la supervisión del juez Alvin Hellerstein, de 92 años.

Próxima audiencia

La próxima audiencia clave de este itinerario judicial tiene fecha para el 17 de marzo de 2026, momento en el cual las partes presentarán los primeros avances sobre el manejo de la evidencia.

Un grupo de personas celebran, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, afuera del restaurante Versailles Cuban Cuisine en Miami el 3 de enero del 2026. Jen Golbeck - FR172329 AP

Este proceso no será breve ni sencillo, pues la naturaleza de los cargos exige un tratamiento especial de la información.

La fase de descubrimiento de pruebas implica que los fiscales deben entregar a la defensa todo el material acumulado, el cual incluye testimonios de informantes de la DEA, documentos financieros y registros de inteligencia.

Debido a que gran parte de estos archivos contiene datos sensibles para la seguridad nacional, el tribunal aplicará la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA). Este marco normativo establece reglas estrictas sobre qué materiales pueden ser utilizados en un juicio público y cuáles deben permanecer bajo reserva, lo que habitualmente genera retrasos significativos en el calendario.

El 5 de enero de 2026, el tráfico circula frente al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, están detenidos. ANDRES KUDACKI� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La defensa

El equipo legal de Maduro, liderado por el abogado Barry Pollack, anticipa una batalla feroz centrada en la legalidad de la captura y la inmunidad del cargo.

Una de las principales estrategias de la defensa consistirá en cuestionar la “abducción militar” en Caracas, bajo el argumento de que el uso de fuerzas especiales para extraer a un mandatario vulnera el derecho internacional.

No obstante, los expertos legales recuerdan que los tribunales federales suelen rechazar impugnaciones basadas en los métodos de arresto, bajo el principio de que la forma en que un acusado llega a la jurisdicción no invalida el proceso penal.

Aun así, la defensa insistirá en el reclamo de inmunidad soberana, a pesar de que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde el año 2019.

El 5 de enero de 2026, la policía custodia el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn ANDRES KUDACKI� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Otro escenario probable es el debate sobre el estatus de prisionero de guerra, etiqueta que el propio Maduro utilizó durante su primera sesión ante el juez. Existe el precedente de Manuel Noriega, quien logró que se le otorgaran ciertos privilegios bajo esta denominación tras su captura en Panamá hace más de tres décadas.

Condiciones de detención

Si Maduro consigue este estatus, las condiciones de su reclusión en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn podrían cambiar, aunque esto no detendría el avance de los cargos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

Mientras la defensa prepara sus mociones, la fiscalía cuenta con el apoyo de testigos de alto nivel que ya colaboran con la justicia estadounidense. Según The Guardian, uno de los nombres clave es Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar, quien espera sentencia en Nueva York y posee información detallada sobre el funcionamiento del Cartel de los Soles.

El acta de acusación sustitutiva de 2025 detalla que Maduro y sus aliados, entre ellos su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás "Nicolasito" Maduro Guerra, mantuvieron vínculos con las FARC, el ELN y el Cartel de Sinaloa para inundar de estupefacientes el mercado estadounidense.

Un dibujo del tribunal muestra a Nicolás Maduro durante su comparecencia JANE ROSENBERG� - AFP�

Los cargos por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos representan el mayor peligro inmediato para Maduro, pues conllevan penas mínimas obligatorias que limitan el margen de maniobra del juez.

¿Posible negociación?

Esta presión legal abre la puerta a una posible negociación de culpabilidad, en la que el acusado aceptaría parte de los hechos a cambio de evitar una sentencia de cadena perpetua.

Si no ocurre un acuerdo de este tipo, el caso desembocará en un juicio por jurado, donde los ciudadanos de Nueva York decidirán el destino del hombre que rigió Venezuela por más de una década.

En el ámbito geopolítico, la administración de Donald Trump ya diseña el futuro de la relación con Caracas al margen del juicio. El gobierno estadounidense estableció comunicación directa con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando por orden de la corte suprema venezolana tras el arresto de Maduro.

El foco de la Casa Blanca reside ahora en la reapertura del sector petrolero para las empresas norteamericanas.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez [e]Presidency of Venezuela� - XinHua�

Para este jueves, se prevé una reunión de alto nivel entre representantes de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips con el secretario de Energía, Chris Wright, para discutir la reconstrucción de la infraestructura energética en suelo venezolano.

Este giro pragmático de la política exterior estadounidense dejó en un segundo plano a figuras de la oposición como María Corina Machado.

El camino judicial que inicia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York será extenso y estará marcado por la entrega de miles de documentos y grabaciones que abarcan más de 25 años de presuntas actividades ilícitas.

