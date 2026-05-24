María Corina Machado anunció que será candidata a la presidencia de Venezuela

CIUDAD DE PANAMÁ.- La dirigente opositora venezolana María Corina Machado anunció este sábado que planea postularse a la presidencia. Además, dijo que antes de que termine 2026 pretende estar de vuelta en Venezuela. En tanto, tras la captura a Nicolás Maduro, todavía no se sabe cuando habrá elecciones en el país latinoamericano.

Las declaraciones de Machado se dieron en el marco de una reunión que tuvo lugar este sábado en Panamá, donde se encontró con varios líderes de la oposición venezolana. También dijo que ella y los demás líderes opositores reunidos siguen comprometidos con una “transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas”.

Corina Machado afirmó que antes de que termine 2026 prentende estar de nuevo en su país natal (AP Photo/Manu Fernandez) ap - AP

Estas declaraciones surgen más de cuatro meses después de la decisión de la Casa Blanca de marginarla del proceso de reorganización de Venezuela y, en su lugar, trabajar con una leal al partido gobernante venezolano, Delcy Rodríguez, después de que el ejército de Estados Unidos capturara al entonces presidente.

Machado estuvo en el exilio hasta diciembre, cuando salió tras estar escondida durante 11 meses en algún lugar de Venezuela y viajó a Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela por el ejercito estadounidense (Foto: X)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su administración elogiaron a la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien abrió la industria petrolera de Venezuela a la inversión del país norteamericano en un momento de alza de los precios del petróleo vinculada a la guerra en Irán.

El gobierno de Trump también ha enfriado las conversaciones sobre las elecciones, que la Constitución de Venezuela exige dentro de los 30 días posteriores a que el presidente quede en “falta absoluta”.

Delcy Rodríguez es la actual presidenta interina de Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo) Ariana Cubillos - AP

Machado señaló que una elección con condiciones democráticas requeriría entre 7 y 9 meses de planificación. Entre los cambios necesarios figuran el nombramiento de autoridades electorales neutrales, la actualización del registro de votantes y la posibilidad de que los candidatos de la oposición se postulen sin interferencia del gobierno.

En los últimos años, Machado se convirtió en la rival más fuerte de Maduro, pero su gobierno le prohibió postularse en la elección presidencial de 2024, lo que la llevó a elegir al embajador retirado Edmundo González Urrutia para que la representara en la boleta.

El gobierno le prohibió a Machado postularse en la elección presidencial de 2024, lo que la llevó a elegir al embajador retirado Edmundo González Urrutia para que la representara en la boleta

Funcionarios leales al partido gobernante declararon a Maduro ganador pocas horas después del cierre de las urnas, pero la campaña bien organizada de Machado reunió pruebas que mostraban que González había derrotado al entonces mandatario por un margen de más de 2 a 1.

En ese marco, este sábado aseguró que se postularía contra cualquier otro aspirante presidencial en “una elección impecable”. “Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto”, afirmó.

Con información de AP.