Delcy Rodríguez desafió a Trump y aseguró que su destino solo lo define Dios: “No hay agente externo que gobierna Venezuela”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que ningún “agente externo” gobierna el país tras el operativo militar encabezado por Estados Unidos, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Además, envió un contundente mensaje para Washington, luego de que el propio mandatario Donald Trump asegurara que su administración liderará la transición allí y que la funcionaria chavista deberá “cooperar” si quiere evitar represalias. “Solo Dios define mi destino”, desafió.

“El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, sentenció Rodríguez en un mensaje televisado. Su interinato comenzó bajo la presión de Donald Trump, que dijo que controlaba el país tras el bombardeo a la capital y otros tres estados.

Asimismo, la funcionaria chavista se refirió a los militares venezolanos y cubanos de la custodia de Maduro que murieron durante la operación militar de Estados Unidos y los calificó de “mártires”.

Su reconocimiento llega después que Venezuela confirmaron este martes que al menos 55 militares venezolanos y cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron en el ataque del 3 de enero.

“Este es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo”, señaló luego.

En ese sentido, Rodríguez volvió a cuestionar el accionar del país norteamericano y sin nombrarlo envió un mensaje a Trump. “Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenaza”, marcó.

“En lo personal, quienes me amenacen lo digo: ”mi destino no lo decide sino Dios". Esa es mi respuesta. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional”, apuntó en clara alusión a los dichos de Trump. Es que tanto el mandatario norteamericano como su secretario de Estados, Marco Rubio, se mostraron dispuestos a trabajar con la cúpula, siempre y cuando se respeten las condiciones impuestas por Washington.

Sin embargo, con el correr de las horas, Trump endureció su postura y envió una advertencia directa para Ródríguez. “Si ella no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, llegó a decir el líder republicano.

Sobre estas declaraciones dadas a conocer el domingo, Delcy rápidamente compartió un mensaje desde su cuenta de Instagram -horas antes de jurar como presidenta interina-, en el que llamaba públicamente al diálogo, reafirmaba y la “vocación de paz” del país y se mostraba proclive a cooperar con la administración norteamericana.

Sin embargo, esta tarde reafirmó su liderazgo y desestimó cualquier tipo de injerencia “externa” en el país, pese a las numerosas afirmaciones por parte de Rubio y Trump que dan cuenta de ello.