De cuánto fueron los terremotos de Venezuela

Durante la tarde del miércoles 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela y generaron fuertes destrozos. Según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), tuvieron una magnitud de 7,2 y de 7,5, además de sucederse con un minuto de diferencia.

El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de la capital, Caracas. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, habló en cadena nacional y declaró el estado de emergencia, mientras se intensifican las labores de rescate. “Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, afirmó la mandataria, quien instó a la población a mantener la unidad.

Equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas Ariana Cubillos - AP

Aunque las autoridades aún trabajan en el balance final, el Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió en sus estimaciones iniciales que la magnitud del desastre podría ser de gran alcance, lo que sugiere la posibilidad de un elevado número de víctimas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó que el colapso de casas y edificios en la capital generó situaciones “alarmantes”, particularmente en el barrio de Altamira. “Se nos han venido abajo edificios y viviendas, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia”, declaró a la prensa local. Por su parte, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, ratificó la existencia de víctimas fatales, aunque aclaró que no se cuenta todavía con una cifra precisa debido a la magnitud de los destrozos en las zonas afectadas.

Los terremotos dejaron víctimas fatales, pero todavía no se sabe un número oficial Javier Campos - AP

Los registros audiovisuales difundidos en redes sociales documentaron el impacto del fenómeno: desde pasajeros que corrieron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se observaron fallas eléctricas, hasta muebles y estructuras que colapsaron dentro de hogares caraqueños. La intensidad de los temblores fue tal que se percibieron incluso en territorio colombiano. La líder opositora María Corina Machado se pronunció a través de la red social X: “Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”. Asimismo, el exembajador Edmundo González Urrutia lamentó la incertidumbre y el bloqueo de información que, según él, enfrentan los ciudadanos.

Geológicamente, los expertos señalaron la influencia de la falla de Boconó, una fractura de 500 kilómetros que atraviesa los Andes venezolanos y actúa como límite entre las placas del Caribe y Sudamericana. Este accidente geológico es monitoreado constantemente por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas debido a su alta tasa de deslizamiento. Los sismos de esta jornada se sitúan como los más destructivos del último siglo en el país e incluso superan el historial de eventos sísmicos registrados anteriormente en Sucre en 2018 y el histórico temblor de 1900.

Los expertos señalaron a la falla de Boconó, uno de los sistemas de fractura geológica más activos de Venezuela, como la responsable de la actividad sísmica Funvisis

Mientras los equipos de emergencia continúan con trabajos en los escombros y se evalúan las réplicas, el país permanece en vilo bajo la amenaza de nuevas estructuras debilitadas. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió advertencias iniciales para el Caribe que fueron levantadas poco después, pero la crisis humanitaria y logística apenas comienza a manifestarse en los centros urbanos más densamente poblados.