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Qué se sabe del terremoto en Venezuela hoy: daños, heridos y últimas noticias de los temblores

Dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5 provocaron graves destrozos en Caracas y ciudades aledañas; comenzaron las labores de rescate y el gobierno de Delcy Rodríguez decreto el estado de emergencia

Los dos terremotos provocaron severos daños en Caracas y otras ciudades
Los dos terremotos provocaron severos daños en Caracas y otras ciudadesMANAURE QUINTERO - AFP

Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en Venezuela

Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela, brindó una conferencia de prensa luego de los dos terremotos que sacudieron Caracas. “En estos momentos, hay que mantener la unión para salvar vidas”, manifestó la mandataria.

“Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, precisó Rodríguez, quien además declaró el estado de emergencia nacional. La primer mandataria no hizo referencia a la existencia de víctimas fatales. Tras los dos terremotos

Los testimonios de los dos terremotos en Venezuela

CARACAS.– Los gritos comenzaron apenas la tierra empezó a moverse. En edificios de departamentos, centros comerciales, hospitales y oficinas, miles de venezolanos abandonaron todo para correr hacia las calles mientras los dos fuertes terremotos que sacudieron el país hacían temblar paredes, techos y ventanas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la zona situada a unos 160 ​km al oeste ⁠de Caracas, y menos ⁠de un minuto después se produjo otro de magnitud 7,5.

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela

CARACAS.- Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, provocando el colapso de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país sudamericano. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre personas heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) precisó que tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5 y se produjeron con un minuto de diferencia. El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros (104 millas) al oeste de la capital, Caracas.

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