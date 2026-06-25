Qué se sabe del terremoto en Venezuela hoy: daños, heridos y últimas noticias de los temblores

Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela, brindó una conferencia de prensa luego de los dos terremotos que sacudieron Caracas. “En estos momentos, hay que mantener la unión para salvar vidas”, manifestó la mandataria.

“Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, precisó Rodríguez, quien además declaró el estado de emergencia nacional. La primer mandataria no hizo referencia a la existencia de víctimas fatales. Tras los dos terremotos