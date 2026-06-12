De esmeraldas de Zambia a zafiros de Tailandia: la caja fuerte que abre un nuevo frente judicial para Zapatero

MADRID.– La Audiencia Nacional española abrió una nueva línea de investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por unas joyas valuadas en más de 1,3 millones de euros que fueron halladas durante un registro en su despacho y cuyo origen, según el juez, no cuenta por ahora con respaldo documental.

El magistrado José Luis Calama, que ya investiga al exmandatario socialista por presunta corrupción, ordenó abrir una pieza separada por posibles delitos fiscales y de contrabando tras el hallazgo de casi 80 piezas de joyería en una caja fuerte durante un allanamiento realizado el 19 de mayo.

Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, sigue siendo una figura destacada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actualmente en el poder. Las acusaciones, que él niega, aumentan la presión sobre el Ejecutivo español en medio de una serie de escándalos de corrupción que golpean al oficialismo.

El informe completo de la tasación de las joyas de Zapatero: las piezas están valoradas en más de un millón de euros > https://t.co/GZYeqp2iSJ pic.twitter.com/GtCHkeMcVm — Informativos Telecinco (@informativost5) June 12, 2026

Según el juez, las joyas incautadas tienen una valoración provisional de 1.323.915 euros, unos 1,5 millones de dólares, pero carecen de documentación que permita acreditar su origen. Calama señaló que la posesión de bienes de gran valor sin una trazabilidad fiscal clara podría apuntar a posibles delitos de evasión fiscal o contrabando, ante la ausencia de documentos aduaneros o pruebas de que se hubieran pagado los derechos de importación correspondientes.

El abogado de Zapatero no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El viernes por la mañana, su vocero, Luis Arroyo, afirmó en la red social X que el exmandatario abordará el asunto de las joyas ante el juez.

Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero.



Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo.



Gracias. — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) June 12, 2026

Zapatero tiene previsto declarar los días 17 y 18 de junio en la causa principal, que gira en torno a una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que, según la investigación, habría estado dirigida por él. Los investigadores sospechan que esa red se benefició al presionar a autoridades públicas en nombre de terceros, principalmente de la aerolínea española Plus Ultra, que recibió un rescate estatal en 2021.

Un collar de 278.000 euros

Entre las piezas incautadas, la de mayor valor es un collar de oro blanco, diamantes y dos esmeraldas tasado en 278.000 euros. La valoración fue realizada por la histórica joyería Ansorena, a pedido del juez Calama, en colaboración con el Instituto Gemológico Español, que analizó rubíes, esmeraldas y zafiros.

El collar más caro es de oro blanco de 18 kilates, pesa 82 gramos, tiene dos esmeraldas naturales originarias de Zambia y está cubierto de diamantes, según el informe de Ansorena incorporado a la causa.

Una pulsera de oro blanco

Otra de las piezas de mayor valor es un collar de oro blanco tasado en 220.000 euros, con trece zafiros originarios de Tailandia y diamantes que forman, según la descripción de la joyería, “un delicado diseño vegetal calado”. Ansorena, fundada en el siglo XIX, ha surtido históricamente a la casa real española.

La lista incluye además un collar de diamantes con cinco rubíes en cascada, valuado en 155.000 euros; una pulsera de oro blanco con tres esmeraldas y diamantes, tasada en 95.000 euros; una sortija tipo cocktail con una esmeralda central de Zambia y diamantes, valuada en 85.000 euros; y otra pulsera de oro blanco con zafiros y diamantes, estimada en 80.000 euros.

También figuran pendientes largos de oro y esmeraldas, otros de zafiros y diamantes y un tercer conjunto con rubíes, con valores de 80.000, 70.000 y 60.000 euros, respectivamente.

Sánchez y Zapatero durante el 41º congreso del PSOE en el Palacio de Exposiciones de Sevilla CRISTINA QUICLER - AFP

En la caja fuerte había además piezas de menor valor, como un collar de aventurina verde tasado en 4000 euros, una cruz de la Sagrada Familia de plata valuada en 50 euros, perlas de imitación sin valor comercial y una sortija de oro blanco con una perla procedente de Australia, estimada en 6000 euros.

Entre los relojes incautados aparece uno de señora de oro, marca Pierre Balmain, valuado en 6000 euros; un Omega tasado en 3000 euros; y un reloj de bolsillo también estimado en 3000 euros. Otros relojes tienen valores mucho más bajos, de entre 50 y 150 euros.

La trazabilidad de las piezas

La tasación de Ansorena, realizada los días 8 y 9 de junio, buscó determinar el “valor de reposición” de las joyas, es decir, su precio en el mercado primario con impuestos incluidos. El informe aclara, sin embargo, que los márgenes comerciales de cada establecimiento pueden generar diferencias en la estimación final.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía remitió al juzgado un informe para documentar las distintas fases de custodia de las piezas y garantizar su trazabilidad. Según ese reporte, tras un análisis preliminar, los peritos comunicaron la necesidad de someter algunos objetos a un estudio técnico especializado.

Las joyas recuperadas de la caja fuerte de Zapatero

Con autorización judicial, los agentes trasladaron varias joyas al Instituto Gemológico Español para la elaboración de dictámenes sobre gemas montadas en tres pulseras, dos pendientes y una sortija. El análisis concluyó que algunas piezas contenían rubíes, zafiros compatibles con yacimientos de Tailandia y esmeraldas de origen compatible con yacimientos de Zambia.

El hallazgo de estas joyas llevó ahora al juez Calama a ampliar la investigación contra Zapatero y a abrir una pieza separada por posibles delitos fiscal y de contrabando. El expresidente deberá comparecer ante la Justicia la próxima semana, en una declaración que se prevé clave tanto para la causa principal como para el nuevo frente judicial abierto por las joyas.

Agencias Reuters, AFP y El País