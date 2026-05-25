Un juez ubica a José Luis Rodríguez Zapatero en la cima de la trama del rescate de Plus Ultra

MADRID.– Dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España sitúan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la “cúspide” de una presunta red de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado en marzo de 2021. Según la documentación incorporada a la causa, el exmandatario habría sido además el “principal beneficiario” de las contraprestaciones obtenidas por la trama, a través de una sociedad administrada por sus hijas.

La investigación, instruida por el juez José Luis Calama, sostiene que Zapatero habría creado hasta nueve sociedades mercantiles con el objetivo de ocultar el origen de los fondos. El magistrado lo imputó por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y lo citó a declarar el próximo 2 de junio.

En el marco de la causa, agentes de la UDEF registraron la semana pasada la oficina del exjefe del Ejecutivo, así como la sede de What The Fav, la agencia de marketing dirigida por sus hijas, Alba y Laura Rodríguez. Horas antes de los operativos, el juez ordenó a proveedores de servicios digitales la entrega íntegra del contenido de varias cuentas de correo electrónico vinculadas al entorno de Zapatero, incluyendo bandejas de entrada, salida, borradores, eliminados y metadatos.

Un extracto del informe de la UDEF

El auto judicial identifica una de esas cuentas —gestionada por la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar— como “el principal canal de comunicación interna de la red”. Según el magistrado, Alcázar habría actuado como “nodo central de comunicación y gestión documental”, participando en la elaboración de facturas y en la transmisión de instrucciones atribuidas a Zapatero, incluso en la creación de una empresa en Dubai señalada como sospechosa.

“La centralidad de la cuenta en esta operativa resulta incuestionable”, señala el documento judicial, que describe cómo desde ese correo se coordinaban actuaciones, se generaban documentos y se construía la “apariencia” de actividad económica. El juez considera que la ubicación física de la oficina desde donde operaba la cuenta refuerza la hipótesis de que el expresidente conocía la operatoria financiera investigada.

El sumario incluye múltiples comunicaciones que vinculan indirectamente a Zapatero con los hechos, así como referencias de directivos de Plus Ultra que lo mencionan como “nuestro pana Zapatero” o “el amigo Zapa”.

Sin embargo, entre las pruebas documentales solo figura un mensaje atribuido directamente al exmandatario. “En tiempo y forma. Exitosa gestión”, decía el correo enviado en julio de 2021 a un empresario considerado clave en la trama. Los investigadores consideran que este y otros intercambios podrían ser indicios de una participación más activa, aunque reconocen que aún buscan evidencia directa concluyente.

Según el acta del registro, la oficina inspeccionada —con cinco despachos, tres habitaciones vacías, dos baños, office y sala de reuniones— estaba ocupada al momento del operativo por las secretarias Gertrudis Alcázar y Laure Well Sutton. En el despacho del jefe de gabinete se halló una caja fuerte, que según las empleadas provenía del domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa. En su interior había collares, pulseras, pendientes, sortijas, relojes y dos discos duros. Alcázar aseguró que las joyas correspondían a una “herencia de doña Sonsoles” y a “regalos de viajes”. Además, en el despacho de las secretarias se incautaron 17 agendas, 18 carpetas con documentación, hojas manuscritas, al menos dos pendrives, un disco duro y un teléfono móvil, mientras que los agentes también descargaron archivos y correos electrónicos de los ordenadores utilizados por ambas, en su mayoría cuentas corporativas vinculadas al Partido Socialista Español (PSOE).

La policía encontró joyas y relojes en la caja fuerte de la oficina de Zapatero

Durante los registros, la Policía también incautó contratos y documentación diversa considerada de interés para la causa, incluyendo acuerdos con empresas como la filial española de la tecnológica china Huawei, así como informes y proyectos relacionados con América Latina, Gaza y programas internacionales.

La investigación también se centra en el presunto circuito de fondos. Según el juez, la empresa What The Fav habría funcionado como una sociedad instrumental a través de la cual se canalizaban pagos vinculados a la red. La firma facturó hasta 2024 unos 203.000 euros a la consultora Análisis Relevante por tareas que, según la causa, se limitaban a la maquetación y reenvío de informes, sin aportar valor añadido sustancial.

Para el magistrado, estos servicios habrían servido como cobertura para justificar ingresos derivados de actividades ilícitas, entre ellas la supuesta intermediación en el rescate estatal de Plus Ultra. En esa línea, el acceso a los correos electrónicos de la agencia y sus empleados busca reconstruir la secuencia de instrucciones, identificar a los participantes y determinar la existencia de facturación ficticia.

Alba y Laura, las hijas de Rodríguez Zapatero

Las hijas del expresidente, pese a su vinculación empresarial con la firma investigada, no fueron imputadas hasta el momento.

El expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero mantiene, sin embargo, la misma versión que expuso el pasado 19 de mayo, cuando se conoció su imputación: asegura que nunca ejerció presión ni realizó gestión alguna para que el Ejecutivo aprobara el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas. Según explicó el periodista y presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, autorizado a transmitir su posición, el exmandatario se declara “sorprendido” por el papel que el juez José Luis Calama le atribuye en el “vértice” de la supuesta trama de influencias y sostiene que es ajeno a los hechos investigados.

Agencias ANSA y AFP y diario El País