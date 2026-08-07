De la Espriella asumió en Colombia y proclamó el inicio “de la recuperación del orden”

CALI, Colombia.– Colombia empezó a transitar este viernes un nuevo giro a la derecha tras la asunción como nuevo presidente de Abelardo de la Espriella, que prometió mano dura contra los grupos armados y apoyo a los empresarios.

En su primer discurso como mandatario, De la Espriella proclamó el inicio “de la recuperación del orden” y lanzó un mensaje a los violentos.

“Imparto desde aquí la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales. Los integrantes de las bandas criminales y el narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”, dijo.

También anunció un plan para erradicar cultivos de coca y descartó la opción de dialogar con los grupos armados ilegales.

Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo aplauden durante la ceremonia de juramentación en Cali LUIS ACOSTA - AFP

“El pasado 21 de junio, no ganó un hombre ni un partido. Ganó la democracia colombiana”, señaló. También marcó distancia frente a los modelos políticos que calificó como “totalitarios bolivarianos”, y sostuvo que generaron sufrimiento en distintos países de la región.

De la Espriella, de 48 años, sucede al progresista Gustavo Petro tras imponerse en el balotaje al oficialista Iván Cepeda en su primera incursión política, presentándose como un outsider que se financió con la fortuna que amasó como abogado y empresario.

“El Tigre”, como le gusta denominarse, prestó juramento ante los miembros del Congreso reunidos para la ocasión en un auditorio universitario en Cali, en una deliberada ruptura con la tradición política colombiana de asumir en Bogotá.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraba el presidente Javier Milei, así como el líder ecuatoriano Daniel Noboa, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña, el chileno José Antonio Kast y el hondureño Nasry Asfura.

También estuvo el rey Felipe VI y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien viajó a Cali en momentos en que una fuerte crisis sacude la institución. En el ojo de la tormenta por su propuesta de comercialización de la FIFA y sus torneos, Infantino participó previamente de un festival de fútbol con niños y jóvenes.

Una pantalla gigante con Abelardo de la Espriella dando un mensaje momentos antes de la toma de mando LUIS ACOSTA - AFP

De la Espriella se reunió por separado con Milei y Kast. Al término del encuentro, Kast anunció en redes sociales el comienzo de una nueva etapa en las relaciones entre Santiago y Bogotá, destacando la seguridad, el comercio y la defensa de la democracia como prioridades para la cooperación bilateral.

Después de la toma de posesión, De la Espriella tenía previsto desplazarse a un batallón militar de Cali para presentarse ante las tropas. El dirigente busca elevar la moral de los uniformados y advertir a los grupos ilegales que operan en la zona que deben entregarse o, de lo contrario, serán declarados “objetivo militar”.

De la Espriella se ha propuesto lidiar con la violencia que persiste en Colombia con una política opuesta a la de Petro, por lo que cerrará las mesas de negociación con los grupos armados alegando que la política de paz fracasó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llega a la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella en Cali Santiago Saldarriaga - AP

Las economías delictivas, como el narcotráfico y la minería ilegal, son manejadas por estructuras como los grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron el acuerdo de paz firmado hace una década, el cartel Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Respaldo de Trump

De la Espriella, con nacionalidad colombo-estadounidense, llega al poder luego de recibir el respaldo de Donald Trump, como otros dirigentes latinoamericanos afines a su línea, y en medio de una creciente preocupación regional por la delincuencia, la inmigración y la economía.

El mandatario estadounidense respaldó al dirigente colombiano, quien le aseguró que Colombia se relacionará como “nunca antes” con Washington.

De la Espriella ha dicho que en su gobierno unirá a Colombia al “Escudo de las Américas” que surgió de la cumbre realizada por Trump en marzo con países de América Latina para unir fuerzas en el combate a los cárteles. A su vez dijo que reanudará las relaciones diplomáticas con Israel y las romperá con Cuba y Nicaragua por considerarlas “tiranías”.

Felipe VI saluda a las autoridades tras aterrizar en Cali para la investidura de Abelardo de la Espriella HANDOUT - Cali Mayor's Office

Sus actos de campaña fueron espectáculos con fuegos artificiales, discursos detrás de un cristal blindado y un característico saludo militar que adoptó como respaldo a la fuerza pública en la ofensiva contra los narcos.

Luego de derrotar a la derecha tradicional, abrazó el discurso antisistema que se extiende en la región: “A toda esa mafia que desgobierna Colombia les digo: aquí hay una manada, hay un pueblo que no se arrodilla y que ha venido a enfrentarlos” y “a castigarlos”.

“Necesitamos un cambio total, para Colombia creo que va a ser bueno, hay que apoyarlo para que no haya tanto crimen”, dijo Germán Angulo, un contratista de 63 años presente entre el público que asistió a la toma.

El presidente saliente de Colombia Gustavo Petro da su último discurso desde la sede de gobierno en Bogotá John Vizcaino - AP

El flamante presidente también planea bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado y relanzar el sector minero-energético mediante la ⁠reanudación de la firma de contratos de exploración de hidrocarburos.

Pero el mandatario tendrá que conciliar sus propuestas para lograr una coalición que le permita tramitar las reformas necesarias en un Congreso dividido y en el que, si bien ningún partido cuenta con mayoría, la ‌izquierda es la primera fuerza.

De la Espriella enfrentará una robusta oposición de Petro, quien desconoció su victoria en las urnas e insistió en un supuesto fraude, del que no mostró pruebas. Petro ha dicho que continuará insistiendo en la “ilegitimidad” del nuevo gobierno.

En Cali, donde hay un amplio sector que apoya a Petro y votó mayoritariamente por Cepeda, organizaciones sociales y estudiantiles se manifestaron este viernes en el marco de la ceremonia de posesión. También se desarrollaron protestas en Bogotá y Barranquilla.

Antes de dejar el poder Petro instó a los movimientos sociales del suroeste del país a organizar “milicias populares” para defenderse de eventuales ataques de lo que llamó el “fascio” y pidió a sus simpatizantes prepararse para una “huelga general” en caso de que traten de encarcelarlo cuando deje el cargo.

Agencias AP, AFP y ANSA