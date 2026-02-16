De Pocitos a Punta del Este: por qué cada vez más estadounidenses eligen Uruguay para empezar de nuevo

MONTEVIDEO.– Si un año atrás le hubieran dicho a Steven que a los 63 años, a punto de jubilarse, partiría por primera vez de Estados Unidos para empezar una vida nueva junto a su esposo y su hijo adolescente en Montevideo, en un país del que no había escuchado hablar hasta que la inteligencia artificial le aseguró que era Uruguay lo que estaba buscando, hubiera dicho que todo esto es un relato de ciencia ficción. Allí encontró una opción para retirarse en una sociedad política y económicamente estable donde un hombre gay puede vivir sin temor.

Nunca hubiera imaginado que dedicaría meses enteros a investigar desde su hogar en Madison, Wisconsin, cómo se vive a más de 9000 kilómetros de distancia, qué tan “tranqui” es el ritmo de vida y cuán “friendly” es su población. Ni que haría dos viajes exploratorios –uno en invierno y otro en verano– a un país en el que no habla el idioma (aunque su esposo sí), pero que aun así no encontraría una razón para desistir de mudarse.

Y que una calurosa tarde de febrero, 10 días después de finalmente haberse instalado en un barrio llamado Pocitos, caminaría junto a su marido por la rambla hasta un café, para contarle a una periodista que el “terror” a las políticas del presidente Donald Trump que afectan a las minorías, y los ataques contra la población LGBT+ que ya están generando, le dio coraje para dar este paso definitivo junto a su familia.

Una especie de salto al vacío, pero minuciosamente planificado. Que lo tiene más ilusionado que temeroso.

Steven se mudó a Montevideo junto a su marido y su hijo Gentileza

Lo curioso es que el proyecto de Steven no es tan excepcional como podríamos pensar. En los últimos meses, instalarse en Uruguay para empezar de cero se convirtió en una moda para algunos estadounidenses decididos a dejar un país que sienten violento y fracturado, entre otras razones que los motivan a emigrar.

Un puñado de empresas especializadas en relocalización de extranjeros y distintos profesionales que trabajan con esta clientela estiman que el año pasado se triplicó la cantidad de consultas y que este año empezó con un nuevo pico. Más del 90% de los clientes son estadounidenses, calculan.

Además del incremento del volumen, otro cambio fue el perfil del inmigrante “gringo”: si los que se mudaban antes eran más que nada jubilados o personas solteras o parejas sin hijos por períodos no tan extensos, ahora además de estos núcleos hay un gran porcentaje de parejas gay de mediana edad, personas trans y decenas de familias con niños chicos que eligen al país como destino para llevar a cabo un plan de vida a largo plazo.

“Un gran cambio que vemos, es que antes cuando te contactaban te decían “estoy pensando en ir Uruguay” y ahora te dicen ‘ya tengo mi pasaje, ¿qué debo hacer para instalarme allí?’“ dice Karen Higgs, nacida en Gales y residente en Uruguay desde el año 2000, creadora del popular sitio web Guru’Guay que se especializó en asesorar a población de habla inglesa en cómo viajar, vivir e invertir en Uruguay.

Karen Higgs, directora de Guru'Guay Pablo Rivara, El País Uruguay

Los asesores entrevistados afirman que la principal razón que les expresan los clientes es el “efecto Trump”. Miles quieren “huir”, alejarse de la crispación social que se vive en Estados Unidos. El año pasado, cientos de inmigrantes se relocalizaron en distintos puntos de Uruguay –especialmente en Montevideo y distintas zonas de Maldonado– y se proyecta que lo mismo sucederá en 2026.

Es un fenómeno sólido, que hasta el momento pasó desapercibido para buena parte de la sociedad e incluso para las autoridades migratorias. Sin embargo, según información de la Dirección Nacional de Migración, en 2025 fueron iniciadas 616 residencias a ciudadanos estadounidenses: algo más del doble de las tramitadas en 2024 (303) y en 2023 (298). En enero de 2026, ya se cuentan 56.

Otra forma de verlo es comparando la cantidad de 1273 residencias de estos tres últimos años con el promedio histórico de unos 3000 estadounidenses residentes en Uruguay.

Como los norteamericanos no necesitan visado para ingresar, pueden hacerlo como turistas y después iniciar el cambio de categoría migratoria. Es probable que, entonces, sean más los que estén en proceso de reubicación.

Facilidades legales e impositivas

Uruguay lleva tiempo siendo un buen plan para ciertos extranjeros que quieren cambiar su estructura de vida, principalmente sudamericanos y europeos, que sienten demasiado cerca la guerra entre Rusia y Ucrania, o están incómodos con las nuevas olas migratorias, o discrepan con la presión fiscal que han impuesto algunos gobiernos.

Esta demanda constante desarrolló un pequeño ecosistema de empresas enfocadas en brindar servicios de relocalización. Higgs, la directora de Guru’Guay, plantea que hay dos organizaciones que trabajan internacionalmente direccionando a gente de habla inglesa hacia otros países para retirarse o rehacer su vida.

Una se llama International Living y durante la pandemia hizo un foco en cómo Uruguay la gestionó, lo que seguramente haya incidido en poner a ese discreto país en el mapa. La otra se llama Expatsi y se enfoca en una filosofía migratoria que se enfoca en aquellos que no tienen una urgencia económica ni política detrás de la decisión. Expatsi realizó el año pasado su primera conferencia presencial en Texas y allí fue Higgs a presentar a Uruguay. El país charrúa fue el destino menos conocido por los asistentes al que una vez finalizada la exposición considerarían seriamente mudarse.

Para Higgs, la clave del éxito fue hablarles del sistema educativo y del sanitario, de la agenda de derechos, de la estabilidad política y económica y de la separación entre iglesia y Estado.

El abogado Matías Ruvira, del estudio RVA, explica la facilidad para tramitar la residencia legal y el atractivo régimen de impuestos conocido como Tax Holiday. “El extranjero que construyó un patrimonio grande en el exterior del país, que por ahí lo tiene en acciones, inversiones financieras, inmuebles o lo que sea, puede venir y por 11 años tributar a una tasa muy reducida y solo por lo que tenga en Uruguay”, explica Ruvira.

Dawn, una mujer de Texas que se instaló en Punta del Este junto a su familia Ricardo Figueredo, El País Uruguay

Y al margen de todo esto, considerando que la mayoría de los clientes contactan a las empresas una vez que ellos mismos hicieron las primeras averiguaciones sobre el país, está la incidencia de la inteligencia artificial. Es ChatGPT el que en muchos casos direcciona la brújula hacia Uruguay. Así le sucedió a Steven y también a Dawn, una mujer de 51 años que dejó una pequeña ciudad de Texas para rehacer su vida en Punta del Este, junto a su marido y sus dos hijos, de 14 y 10 años de edad.

El suyo es uno de los casos que surgen cada vez más en las consultas: personas que nunca habían pensado en irse de Estados Unidos. “Dónde te ubicas es la decisión más importante que puedes tomar”, dice preocupada por el cambio climático, en un perfecto español que estudia desde su adolescencia y le enseñó a sus hijos. Esta era su condición prioritaria. Luego, la estabilidad política, económica, la seguridad y un entorno social agradable.

Tranquilidad, en un mundo polarizado

En el radar del futuro migrante “gringo”, Uruguay compite con Costa Rica, Panamá y Portugal, y en menor medida con Paraguay y algunas zonas de México.

La lista de atributos es larga, y va desde la ausencia de desastres naturales, un clima con cuatro estaciones hasta las distancias cortas, pero siempre empieza por la facilidad para obtener la residencia. “En comparación a otros países, el proceso suele ser más corto y se pide menos documentación”, resume Diego Lacurcia, uno de los fundadores de Sierra Atlántica, firma que brinda soluciones de relocalización y recibe unos 200 contactos diarios de Estados Unidos, la región y Europa.

Después viene la promesa de la estabilidad. “En un mundo de extremos, la moderación de los uruguayos es un valor enorme: esa es la tranquilidad que buscan”, dice Higgs.

Que aquí no haya tiroteos masivos es un factor cada vez más determinante. En cuanto al agravamiento del delito narco, suelen responder que ya vienen de ciudades grandes y violentas. “Sabemos estar atentos”, dice Steven sobre este punto.

“Cuando les decimos que nunca vimos un arma en nuestras vidas no lo pueden creer, esas diferencias los chocan culturalmente”, explica Lacurcia.

Montevideo es el otro de los destinos más elegidos por los estadounidenses que migran a Uruguay Welcome Uruguay

“Al explicarles que el sistema de salud se basa en que la salud es un derecho humano y que por ley a nadie se le puede negar la asistencia, quedan maravillados, no lo pueden creer porque para ellos allá el acceso a la salud es un commodity”, explica Laura Cánepa, de Mobility LC.

Algo similar pasa con la educación. Incluso la educación privada les permite un ahorro importante. Steven e Hiram inscribieron a su hijo en un liceo cuyo costo es un tercio de lo que pagaban en Wisconsin. La diferencia en los estudios universitarios es mayúscula: allá puede costar hasta 100.000 dólares anuales.

Esta percepción de ahorro en una vida “tranqui”, también está presente en la vivienda. Cada semana, Ignacio Fuentes, agente inmobiliario de Remax suele agendar dos o tres reuniones por zoom y dos o tres cafés con estos clientes. En promedio recibe una decena de correos por semana.

Dos veces le pasó de concretar la compra de una casa mediante una visita por videollamada. “Propiedades de alto valor”, cuenta Fuentes. Pero le tocó tratar con todo tipo de perfiles: otros vienen con lo justo, y compran por poco monto, o prefieren alquilar.

En general, la preocupación es el costo del supermercado. “Ni quiero pensar en cuánto estoy gastando en comida. Es mucho.”

Algunas organizaciones incluyen en el viaje de exploración una muestra de cómo es una clase de español intensivo. Los que deciden dar el paso, enfrentan esa otra barrera: un idioma que no siempre es tan fácil de incorporar, pero es esencial para insertarse. De todas maneras, según los asesores, son muy pocos los que regresan a su país.