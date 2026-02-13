La inflación en EE.UU. cae a su nivel más bajo en casi cinco años y Trump lo celebra

WASHINGTON. – Estados Unidos comenzó el año con la inflación en claro retroceso, lo que fue celebrado por el presidente Donald Trump, apremiado incluso dentro de su propio partido a detener la erosión del poder adquisitivo.

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 2,4% en índice interanual en enero, frente al 2,7% de diciembre. El IPC cayó así a un nivel cercano al mínimo de casi cinco años.

“Las cifras de inflación que acaban de anunciar, como saben, están muy bajas, y la tenemos de nuevo encarrilada", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Tuvimos la peor inflación en la historia de nuestro país, y ahora tenemos una inflación muy moderada”.

Trump está bajo presión por la caída del poder adquisitivo Freepik - Freepik

El costo de vida sigue siendo un tema central en Estados Unidos, lo que hace temer a los republicanos perder votos en las elecciones legislativas de finales de este año.

Trump, que regresó al poder hace un año, ganó las elecciones con la promesa de mejorar el poder adquisitivo de los estadounidenses. Al inicio de su mandato, la inflación había continuado la desaceleración iniciada bajo Joe Biden, respecto al pico alcanzado en la primavera de 2022, un legado de la pandemia de Covid-19.

Pero volvió a acelerarse, en coincidencia con un fuerte incremento de los aranceles a los productos importados que impuso Trump a todos sus socios comerciales.

La desaceleración observada en enero “refuerza nuestra convicción de que las subas de precios de los bienes relacionadas con los aranceles quedaron atrás", comentó Bernard Yaros, de Oxford Economics.

Los aranceles de Trump dispararon los precios durante meses en EE.UU. Mark Schiefelbein - AP

Trump lanzó el año pasado una guerra comercial, con aumento generalizado de aranceles que luego fue moderando. Si bien estas nuevas tarifas no provocaron el aumento de la inflación que temían los analistas, algunas empresas informaron de un incremento de los costos comerciales.

Combustibles y autos usados

En la desaceleración de la inflación influyó especialmente la caída de los precios del combustible. Los consumidores también se beneficiaron de una disminución en el precio de los vehículos de segunda mano. En cambio, los precios del gas y la electricidad aumentaron 9,8% y 6,3% interanual, respectivamente. El precio de los alimentos subió 2,9%.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,5% en 12 meses en enero, también inferior a la de diciembre.

Aunque la inflación general se ha enfriado, las presiones subyacentes sobre los precios, junto con un mercado laboral que se ha mostrado más resistente de lo esperado, podrían permitir a la Reserva Federal (Fed, banco central) mantener los tipos de interés estables.

Un analista de Wall Street trabaja en su pantalla con la imagen de fondo del presidente de la Fed (Archivo) Richard Drew - AP

Los datos sobre la inflación de este viernes ponen fin a una semana de publicaciones económicas clave, entre las que se incluye un informe sobre el empleo que reportó un crecimiento en enero mayor a lo previsto.

La Fed hizo tres recortes de tasas de interés el año pasado, pero por ahora ha pospuesto nuevas medidas, con el objetivo de volver a situar la inflación en la meta de 2%.

Si la inflación se acerca al objetivo de 2% de la Reserva Federal, podría permitir que recorte más este año su tasa clave de interés a corto plazo, como Trump exige.

Los altos costos de endeudamiento para rubros como hipotecas y préstamos para la compra de autos contribuyen a la percepción de que muchos artículos de alto precio siguen estando fuera del alcance de muchos compradores.

