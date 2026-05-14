Los controvertidos mensajes que publicó Agustín Bernasconi tras los rumores de romance con Wanda Nara

A principios de esta semana, Wanda Nara confirmó su separación de Martín Migueles. No obstante, las versiones de que habría encontrado un nuevo amor no tardaron en hacerse eco. ¿De quién se trata? De Agustín Bernasconi, su coprotagonista en ¿Querés ser mi hijo?, la película dirigida por Hernán Guerschuny que actualmente ambos están rodando en Montevideo, Uruguay. En medio del revuelo, el actor se pronunció en sus redes sociales con un descargo para aclarar cuál es su vínculo con la conductora. Sin embargo, rápidamente se arrepintió y lo borró.

En la emisión del martes 12 de mayo de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre dijo que Wanda Nara estaría con Agustín Bernasconi en Uruguay. “Ahí empezaron los quil***s con Migueles, cuando él se enteró de que iban a estar juntos después del filtreo que tuvieron. Me dicen que quedó esa calentura, de las fotos y los mensajes. Eso lo enojó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar”, expresó y agregó: “Parece que hay mucha escena de sexo en la película y en esas escenas ambos se calentaron y después se fueron al cuarto de hotel”.

Agustín Bernasconi negó las versiones de romance con Wanda Nara (Foto: X)

Los mensajes que publicó Agustín Bernasconi tras los rumores de roamnce con Wanda Nara (Foto: X)

La respuesta de Bernasconi no se hizo esperar. “¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”, escribió a modo de respuesta a un recorte de los dichos de Latorre que subió la cuenta de X de América TV. Asimismo, en su perfil lanzó: “Hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy grabando una película y nada más que eso”.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo? (Foto: Instagram @wanda_nara)

No obstante, lo llamativo fue que rápidamente los mensajes desaparecieron. Los usuarios advirtieron que ambos descargos fueron eliminados. Eso no pasó desapercibido y sembró nuevas dudas sobre si realmente entre ellos hay una relación profesional o algo más.