De qué murió Alberto Padilla, el expresentador de CNN en Español
El periodista mexicano, reconocido por su programa “Economía y Finanzas”, falleció a los 60 años en Costa Rica
El reconocido periodista mexicano Alberto Padilla, figura emblemática de CNN en Español, murió el viernes en San José, Costa Rica. El conductor de 60 años se encontraba en una reunión con amigos cuando se sintió mal y sufrió un desvanecimiento. Fue trasladado al Hospital Cima, donde falleció. La noticia causó conmoción en el ámbito periodístico latinoamericano.
La causa de muerte de Alberto Padilla
Alberto Padilla falleció a causa de un desvanecimiento repentino mientras se encontraba en una reunión con amigos. Tras el desmayo, fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, Costa Rica, pero los médicos no lograron estabilizarlo y murió horas después. Al momento, no se especificaron las causas médicas exactas del desvanecimiento.
La trayectoria de Alberto Padilla
Nacido el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León, México, Alberto Padilla se destacó como un influyente periodista y presentador, graduado de la Universidad de Monterrey en Estudios Internacionales y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School de Costa Rica. Su carrera despegó en CNN en Español, donde condujo durante años el programa Economía y Finanzas, convirtiéndose en un referente en la televisión de habla hispana, dedicado a temas económicos y con un alcance global.
Padilla entrevistó a numerosos líderes políticos, empresariales y sociales de todo el mundo, consolidándose como una voz autorizada en el análisis económico. Antes de su etapa en CNN, trabajó como presentador, productor y creador del programa Línea Financiera en Televisión Azteca en Monterrey, así como en Canal 28 y Radio Nuevo León. También fue corresponsal de CNN World Report en la Ciudad de México.
Durante una entrevista con LN+ en 2017, Padilla recordó su experiencia al entrevistar a Donald Trump una década antes de que llegara a la Casa Blanca. Lo definió entonces como “un artista” y “un vendedor”, al tiempo que anticipó la manera en que el empresario transformaría su figura mediática en política.
Los últimos años en de Alberto Padilla en Costa Rica
En los últimos años, Costa Rica se convirtió en su hogar. Allí, Padilla lanzó el programa radial A las 5 con Alberto Padilla, que se transmitía por CRC 89.1 Radio, un programa que combinaba entrevistas, análisis económico y político, y comentarios de actualidad.
Según CRC 89.1 Radio, “su voz crítica, su estilo directo y su capacidad de contextualizar los hechos lo convirtieron en un referente para varias generaciones de periodistas y una fuente de información confiable para el público”.
La reaccionaron de sus colegas y amigos ante la noticia
La noticia de la muerte de Alberto Padilla generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales. La periodista Glenda Umaña, quien compartió con él los inicios de CNN en Español en 1997, lo recordó como un hombre vital y apasionado por el periodismo y el golf.
“Nos conocimos en 1997 cuando ambos fuimos parte del grupo de periodistas y presentadores que fundó CNN en Español, y donde fue sumamente exitoso con su programa Economía y Finanzas”, expresó Umaña en su cuenta de Facebook. “Pero fue en los últimos 10 años donde nos unimos más en distintos proyectos profesionales. Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito”.
El economista Martín Redrado también utilizó su cuenta de X para despedirlo: “Con profundo dolor, despido a mi amigo el periodista Alberto Padilla, quien me entrevistara en innumerables ocasiones en CNN en Español y en otros medios de América Latina, donde él trabajó. Compartíamos la pasión por nuestra región. Te vamos a extrañar”.
Desde la emisora CRC 89.1 Radio, donde trabajó hasta sus últimos días, publicaron un emotivo mensaje: “Tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte. Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”.
