De “trágico percance” a reconocer “lagunas”: qué dice el informe preliminar del Ejército israelí sobre el ataque al hospital en Gaza

JERUSALÉN.– En medio de las masivas protestas en Tel Aviv y otros puntos del país, el vocero militar israelí afirmó este martes que los periodistas de Reuters y The Associated Press asesinados no fueron el objetivo del ataque del lunes frente al Hospital Nasser, en Gaza, donde murieron al menos 20 personas.

El mortal ataque al centro de salud en Khan Younis iba dirigido a una cámara de vigilancia de Hamas, así como a personas identificadas como terroristas, afirmó el Ejército.

“Podemos informar que los periodistas de Reuters y AP no eran objetivo de ataque”, indicó.

Una investigación preliminar del Ejército israelí concluyó que las tropas atacaron lo que creían era un puesto de observación del grupo terrorista palestino en el Hospital Nasser, en Khan Younis. El operativo dejó al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas, y llevó al jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, a ordenar una revisión más exhaustiva de los procedimientos que derivaron en esa decisión. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu calificó el hecho como un “trágico percance”, en medio de crecientes críticas internacionales por el uso de fuerza letal en las inmediaciones de un centro médico.

Según el comunicado militar difundido el martes, tropas de la Brigada Golani que operaban en el sur de la Franja de Gaza identificaron una cámara de observación que, de acuerdo con inteligencia israelí, había sido instalada por Hamas en la zona del Hospital Nasser para vigilar los movimientos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y coordinar ataques en su contra. La investigación preliminar indicó que la conclusión se respaldó en información previa sobre el uso de hospitales con fines militares por parte de organizaciones palestinas armadas. En ese contexto, las tropas actuaron para “neutralizar la amenaza” golpeando y desmantelando la cámara.

El Ejército israelí reconoció, no obstante, la existencia de “lagunas” en el proceso de autorización del ataque, entre ellas la evaluación del tipo de munición aprobada, el momento en que se impartió la orden y la cadena de decisiones en el terreno. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, dispuso que la investigación continúe hasta esclarecer por completo los criterios bajo los cuales se ejecutó la ofensiva. “El Ejército dirige sus actividades únicamente hacia objetivos militares”, sostuvo la declaración oficial, aunque admitió que el operativo dejó víctimas civiles, incluidos periodistas que cubrían los hechos en el hospital.

Gazatíes cargan el cuerpo del periodista de Reuters Hussam al-Masri, quien murió en un ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, durante su funeral el 25 de agosto de 2025 -� - AFP�

Al mismo tiempo, Zamir subrayó que Hamas “explota de manera sistemática sitios sensibles e infraestructura civil, como hospitales, para llevar adelante actividades terroristas contra las tropas israelíes”.

La agencia Reuters confirmó que su camarógrafo Hussam al-Masri, que operaba un servicio de transmisión en vivo desde el Hospital Nasser, murió cuando la señal se cortó de forma abrupta al momento del ataque inicial. Masri trabajaba como contratista para la agencia y sus imágenes eran retransmitidas en tiempo real a medios de todo el mundo. Durante la guerra en Gaza, Reuters y otros proveedores de noticias habían transmitido con frecuencia desde ese hospital, considerado un punto clave para documentar la situación humanitaria en el enclave.

Entre los periodistas muertos se encontraban también Mariam Abu Dagga, colaboradora freelance de Associated Press y otros medios internacionales; Mohammed Salama, de la cadena qatarí Al Jazeera; Moaz Abu Taha, periodista independiente que había trabajado en ocasiones para Reuters y otros organismos de noticias; y Ahmed Abu Aziz.

La muerte de los reporteros generó fuertes condenas de organizaciones de prensa y de defensa de derechos humanos, que exigieron esclarecer la responsabilidad del Ejército israelí y la adopción de medidas para evitar nuevos ataques contra trabajadores de medios en zonas de conflicto.

La agencia de defensa civil de Gaza dijo que cinco periodistas murieron entre al menos otras 20 personas Abed Rahim Khatib - dpa

En paralelo, las FDI difundieron la identidad de seis combatientes a los que calificaron como “terroristas eliminados” durante la operación en las inmediaciones del hospital. Entre ellos, Jum’a Khaled Jum’a al-Najjar, señalado como uno de los participantes en la infiltración en territorio israelí del 7 de octubre; Hisham Tayseer Ibrahim Quweder, miembro de Hamas; Imad Abd al-Hackim Ali al-Shaer, también de Hamas; Muhammad Ahmad Salem Abu Hadaf, perteneciente a la Yihad Islámica; Salah Yusuf Muhsin Barbakh, de Hamas; y Omar Kamal Sahada Abu Teim.

La ONU instó este martes a Israel no solo a investigar sus mortíferas incursiones en Gaza, sino también a “obtener resultados”.

El conflicto ha tenido un impacto devastador sobre la prensa: cerca de 200 periodistas han muerto en casi dos años de guerra, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La guerra comenzó tras el ataque de Hamas contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1219 muertos —en su mayoría civiles—, de acuerdo con un recuento basado en cifras oficiales.

Desde entonces, la ofensiva israelí en Gaza ha causado al menos 62.819 muertos, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamas, que la ONU considera fiables.

