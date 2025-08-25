Quiénes eran los cinco periodistas asesinados en un doble ataque israelí contra un hospital en Gaza

FRANJA DE GAZA.- Cinco periodistas palestinos que trabajaban para medios de comunicación internacionales fueron asesinados el lunes en Gaza, junto con varias personas más, en lo que funcionarios locales dijeron fue un ataque israelí contra el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Khan Younis.

En total, 20 personas murieron, según Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas.

Israel dijo que había llevado a cabo un ataque en la zona del hospital, pero no identificó el objetivo. El ejército israelí afirmó en un comunicado que “no ataca a periodistas como tales”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que se trató de un “trágico percance”. En un comunicado, indicó que Israel “valora el trabajo de los periodistas, el personal médico y todos los civiles”, y que el Ejército está investigando.

Al menos 192 periodistas han muerto desde el inicio de la guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Estos son los periodistas que murieron el lunes:

Mariam Dagga

Periodista visual de 33 años, Dagga era trabajadora independiente para la agencia de noticias norteamericana Associated Press (AP) y otros medios. La agencia informó que el hijo de Dagga había sido evacuado de Gaza a comienzos de la guerra.

Jon Gambrell, director regional de noticias de AP, dijo en redes sociales que Dagga colaboraba como freelance con la organización desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

La periodista independiente Mariam Dagga, de 33 años, quien había trabajado con Associated Press y otros medios desde el inicio de la guerra de Gaza, posa para un retrato en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 14 de junio de 2024. Jehad Alshrafi - AP

AP señaló en un comunicado que Dagga se establecía con frecuencia en el hospital, informando recientemente sobre las dificultades del centro de salud para salvar a niños de la desnutrición, captando una serie de imágenes desgarradoras.

Independent Arabia, la versión en árabe del diario británico The Independent, publicó en redes sociales que Dagga había sido fotógrafa de la organización y compartió imágenes de ella con un chaleco antibalas con la palabra “PRESS”.

Una de las fotos tomadas por Dagga muestra a Islam Qudeih con su hija de 2 años, Shamm, gravemente desnutrida y sin camisa, a periodistas en el Hospital Nasser de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el sábado 9 de agosto de 2025. Mariam Dagga� - AP�

La agencia AP dijo estar “conmocionada y entristecida” por su muerte.

“Estamos haciendo todo lo posible para mantener a nuestros periodistas en Gaza seguros mientras continúan brindando una cobertura esencial en condiciones difíciles y peligrosas”, dijo la agencia.

A menudo, Dagga compartía publicaciones breves y sombrías en Facebook, reflexionando sobre su vida en Gaza. En una de sus últimas, el domingo, escribió: “Cuando ves la tierra cubriendo lo más preciado que tienes, solo entonces te das cuenta de lo trivial que es la vida”.

Hussam al-Masri

Reuters anunció la muerte de Al-Masri, camarógrafo, en un comunicado, y señaló que otro de sus colaboradores, Hatem Khaled, también había resultado herido en ataques israelíes contra el hospital.

La agencia canadiense-británica informó que Khaled era fotógrafo.

Gazatíes cargan el cuerpo del periodista de Reuters Hussam al-Masri, quien murió en un ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, durante su funeral el 25 de agosto de 2025. -� - AFP�

“Estamos buscando información urgentemente y hemos pedido a las autoridades en Gaza e Israel que nos ayuden a conseguir asistencia médica inmediata para Hatem”, señaló la agencia.

En el momento del ataque, la señal de video en directo de Reuters desde el hospital, gestionado por Al-Masri, se interrumpió de repente en el momento del ataque inicial.

La gente llora los cuerpos de los periodistas palestinos Moaz Abu Taha (izq.) y el fotoperiodista Hussam al-Masri, periodista de Reuters, (der.), quienes murieron en un ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, antes de su funeral el 25 de agosto de 2025. -� - AFP�

Mohammad Salama

La cadena Al-Jazeera informó que Salama, camarógrafo, era el décimo periodista de la cadena muerto desde el inicio de la guerra.

En un comunicado, la cadena con sede en Qatar condenó el asesinato y afirmó que las fuerzas israelíes habían “apuntado y asesinado a periodistas como parte de una campaña sistemática”.

The blood of our martyred journalists in Gaza has not yet dried before the Israeli occupation forces committed another crime against Al Jazeera cameraman Mohammed Salama, together with three other photojournalists. pic.twitter.com/epmXjl5HtZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 25, 2025

Middle East Eye, un medio digital con sede en Londres, señaló en redes sociales que Salama había trabajado para ellos desde el inicio del conflicto.

Este mes, Anas al-Sharif, periodista de Al Jazeera y uno de los corresponsales más destacados en Gaza, murió junto con otros tres periodistas de la cadena en un ataque israelí contra la carpa en la que trabajaban en Ciudad de Gaza. En total, cinco periodistas murieron en ese ataque.

Israel aseguró que había atacado a Al-Sharif porque era un militante de Hamas que se hacía pasar por reportero. Al Jazeera rechazó la acusación y lo describió como uno de los periodistas más valientes de Gaza.

Dolientes portan el cuerpo del fotoperiodista palestino de Al-Jazeera, Mohamed Salama, fallecido en un ataque israelí contra el Hospital Nasser, durante su funeral en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025. -� - AFP�

Ahmed Abu Aziz

Abu Aziz, periodista independiente en Khan Younis, había colaborado en decenas de reportajes para Middle East Eye desde el inicio del conflicto, según informó el medio, que destacó que trabajaba a pesar de una grave lesión en la espalda que no había sido tratada.

Ahmed Abu Aziz, en enero pasado Facebook

Tanto Abu Aziz como Salama fueron “periodistas excepcionales” que trabajaban en “condiciones casi imposibles”, dijo David Hearst, editor en jefe de Middle East Eye, citado por el medio.

Abu Aziz elogió en redes sociales los ataques liderados por Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Organizaciones de derechos humanos y de apoyo a periodistas sostienen que esas publicaciones no constituyen, por sí solas, un motivo legítimo para un ataque militar contra una persona.

Moaz Abu Taha

Reuters informó en un comunicado que Abu Taha era un periodista independiente cuyos trabajos habían sido publicados ocasionalmente por la agencia. No se disponía de más detalles sobre él de manera inmediata.

Una de las fotos tomadas por Taha muestra a palestinos en largas filas para recibir víveres distribuidos por organizaciones benéficas, ante la crisis alimentaria que enfrentan, en la zona de Al-Mawasi en Khan Younis, Franja de Gaza, el 25 de mayo de 2025. Moaz Abu Taha� - APA Images via ZUMA Press Wire�

Thibaut Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras, dijo que los defensores de la libertad de prensa nunca habían visto un retroceso tan severo en la seguridad de los reporteros. Señaló que los periodistas han sido asesinados tanto en ataques indiscriminados como en ataques dirigidos que el Ejército israelí ha reconocido llevar a cabo.

“Están haciendo todo lo posible para silenciar las voces independientes que intentan informar sobre Gaza”, dijo Bruttin.

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times