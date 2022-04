Debate en Francia: por qué Macron le recordó a Le Pen su oposición al acuerdo UE-Mercosur

PARÍS.– A medida que los temas del debate antes del ballottage del domingo próximo en Francia se sucedían, el tono del intercambio aumentaba. Después de varios enfrentamientos medianamente ásperos sobre la capacidad adquisitiva, Rusia y la jubilación, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentaron sobre el proyecto europeo, cuando la candidata de extrema derecha acusó a su rival de “no haber visto jamás un dirigente francés defender los intereses de los franceses” en la Unión Europea (UE).

“Europa es todo o nada. No es ‘tomamos todo y no decimos nada o entonces no tomamos nada”, dijo confusamente Le Pen, y agregó “querer permanecer en la UE”, pero pretender “modificarla profundamente para hacer emerger una alianza europeo de las naciones”.

Emmanuel Macron y Marine Le Pen, durante el debate en Francia. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) LUDOVIC MARIN - AFP

“Hay toda una serie de políticas de la UE con las cuales no estoy de acuerdo”, dijo la candidata de extrema derecha, que citó “la multiplicación de los acuerdos de libre comercio, donde se venden automóviles alemanes, sacrificando los criadores a la competencia de los pollos de Brasil o la carne de Canadá”, en referencia a los acuerdos con el Mercosur y con Canadá.

“¿Qué pollo de Brasil?”, preguntó irónico Macron. El presidente recordó de inmediato que se “opuso” al acuerdo UE-Mercosur pues “cuando nosotros exigimos a nuestros agricultores algunas cosas, exigimos lo mismo de los demás”. Macron agregó que no era el caso con algunos países del Mercosur que, además, “no respetan las decisiones de la COP21 sobre el clima”, alusión directa a sus diferencias con el gobierno de Brasil del presidente Jair Bolsonaro.