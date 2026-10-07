Decapitaban a sus enemigos y bebían su sangre: las protagonistas detrás del regalo que Benín le hizo a Messi

El martes 6 de octubre, Lionel Messi jugó su último partido con la camiseta de la selección argentina. En el estadio Monumental de River Plate y ante 85.000 espectadores, el rosarino se enfrentó en un amistoso ante Benín. En la previa del partido, Sessi D’Almeida, capitán del equipo africano, le entregó a su par una estatuilla de una mujer, entre otros obsequios. Qué significa esa figura y qué historia importante hay detrás.

El capitán de Benín le entregó a Messi como regalo una estatuilla de una guerrera Amazonas de Dahomey (Fuente: Captura de pantalla)

El regalo curioso que el seleccionado de Benín le dio a Messi

D’Almeida le dio al rosarino la estatuilla de una mujer con una espada en la mano; es una versión en miniatura de la que existe en la ciudad de Cotonú, centro cultural de Benín. La original mide 30 metros y tiene como objetivo preservar la memoria del pueblo precolonial, cuando conformaban un poderoso reino en África Occidental.

La imagen refiere a una guerrera del batallón de Amazonas de Dahomey. En el siglo XVII, ese reino controlado por Aho Houegbadja experimentó un cambio rotundo en su sociedad; si bien el monarca era visto como una deidad, los súbditos obtuvieron derechos y jerarquía bien marcadas, lo que les permitió consolidar una sociedad fuerte y temeraria en el litoral del actual Benín.

Las Amazonas decapitaban a sus enemigos y bebbían su sangre (Fuente: Frederick Edwyn Forbes en el año 1851)

Para finales de ese siglo, el reino tenía un fuerte lazo comercial con los europeos, en especial con el tráfico de esclavos. Dahomey tenía una cultura guerrera y a sus presos los enviaban bajo términos de esclavitud al extranjero a cambio de dinero o de tener independencia.

La monarquía creció y acumuló poder, el que era codiciado por los pueblos vecinos que anhelaban el éxito y las riquezas de Dahomey. Por ese motivo, Houegbadja formó el ejército de mujeres Amazonas, un grupo femenino armado considerado de élite. Eran fuertes, sanguinarias y tenían un carácter violento para con el enemigo. No perdonaban y, en casos de éxito, decapitaban a sus contrincantes y bebían su sangre como sacrificio, según se detalló en la revista de historia de National Geographic.

El ejército llegó a tener hasta 6000 oficiales para mitad del siglo XVIII. Estaban catalogadas como esposas consortes del rey, por lo que estaban obligadas a mantener la castidad. Un embarazo podría distraerlas de su rol fundamental, proteger al monarca. Cuando las familias entregaban a sus hijas a la causa común, se seleccionaba a las más resistentes, las niñas que después de un arduo entrenamiento serían Amazonas.

Últimas Amazonas (Fuente: PD - National Geographic)

Para el siglo XIX y el avance del colonialismo en África, Francia quiso tomar el reino de Dahomey. Aunque temían por estas mujeres y en ciertos casos no se animaban a matarlas, implementaron un nuevo modo de ejercer violencia y ocupación en el territorio. Así, solo hubo 77 bajas francesas frente a 2000 Amazonas.

Así es la estatua de 30 metros en Benín que rememora a las guerreras Amazonas (Fuente: Kolson)

El poderío y plenitud de ese pequeño imperio, mítico y especial en el occidente africano, había llegado a su fin. Cuando cayó bajo dominio galo, las últimas 55 mujeres guerreras fueron exhibidas en el Jardín Zoológico de París en 1891. Entre palmeras y felinos de la selva, se las mostró a la sociedad parisina en un contexto que hoy en día se vería distópico. Ellas eran testigos de un reino que ya no existía.

En 2022, el gobierno nacional de Benín presentó la estatua de una guerrera Amazonas de Dahomey. Su figura es imponente y sirve para cuidar y revalorizar el origen del pueblo que alguna vez fue temido por sus vecinos a mano de mujeres valientes y fuertes.