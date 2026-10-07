Agustín Giay le cambió a Soledad Pastorutti el poncho por una campera de la selección (y otras perlitas de la despedida)

Después de 21 años y un legado imposible de igualar, Lionel Messi se despidió de la selección argentina. El día que nadie anhelaba finalmente llegó y, con la emoción a flor de piel, el capitán se quitó la cinta y le dijo adiós a la hinchada. “No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, expresó tras el partido contra Benín en el que convirtió de penal para sentenciar el 3 a 0. Fue una velada que tuvo de todo, desde lágrimas y sonrisas hasta homenajes, música y también varias perlitas. Soledad Pastorutti fue una de las grandes protagonistas, pero no solo por su sentida interpretación de “Brindis”, sino por el intercambio de indumentaria que tuvo con Agustín Giay y el “souvenir” que se llevó a casa.

El conjunto de Lionel Scaloni terminó invicto la triple ventana internacional de la FIFA. Tras ganarle 4 a 0 a Bolivia y 7 a 0 a Burkina Faso, el martes 6 de octubre se impuso 3 a 0 a Benín con goles de Nicolás Otamendi —en su despedida de la selección—, Nicolás Paz y Lionel Messi, que convirtió desde los 12 pasos.

La Sole cantó "Brindis" en la despedida de Lionel Messi Manuel Cortina - LA NACION

Una vez finalizado el encuentro, hubo un show de drones y una presentación en vivo de La Sole, quien, una vez más y tal y como lo hizo en marzo de 2023 durante el homenaje de la Conmebol a la selección argentina tras el Mundial de Qatar, se paró frente al 10 para cantarle, con la mirada clavada en sus ojos, “Brindis”, canción de su repertorio que también le dedicó a Diego Maradona hace 20 años.

La Sole cantó "Brindis" para Lionel Messi en su despedida de la selección

Tras la performance, ambos se fundieron en un sentido abrazo y luego ella se reunió con el resto del plantel en el centro de la cancha de River para escuchar las palabras del capitán. Pero, además de sumarse al pogo y corear su nombre, en pleno discurso recibió un inesperado pedido.

La Sole le dio su poncho a Agustín Giay y se quedó con su campera de la selección (Foto: Captura de video / X @sariskleit)

Agustín Giay llamó su atención y le hizo un comentario sobre su poncho. Si bien su intercambio de palabras fue imperceptible, todo parecería indicar que le pidió su prenda característica. Ella no se lo negó y rápidamente se la quitó para entregársela. A cambio, se quedó con su camperón de la selección y no tardó en abrigarse. Él, por su parte, terminó con una radiante sonrisa y abrazó con fuerza el tejido. La escena quedó grabada y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales.

🫂🩵 EL ABRAZO ENTRE LA SOLE Y ANTO pic.twitter.com/33xsoLbQLz — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Por otro lado, la artista también se llevó a casa un regalo especial. Cuando finalizó el partido, el árbitro chileno Fernando Véjar le entregó a Messi las tarjetas roja y amarilla que usó en los 90 minutos. Pero el 10 no se las quedó, sino que se las regaló a Pastorutti como gesto de agradecimiento.

Messi le entregó a La Sole las tarjetas del partido que le regaló el árbitro (Foto: Captura)

Feliz, la cantante las mostró frente a las cámaras y acto seguido se dio un fuerte y afectuoso abrazo con Antonela Roccuzzo. Las mujeres intercambiaron unas palabras y la cantante saludó también a Thiago Messi, que estaba parado junto a su madre para luego reincorporarse a la celebración.