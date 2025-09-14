Decenas de miles protestan en Ankara contra un fallo judicial que amenaza a la oposición turca

ANKARA.-La capital de Turquía fue escenario este domingo de una masiva protesta convocada por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza de oposición en Turquía, a pocas horas de que un tribunal decida si invalida su último congreso interno y con ello la continuidad de su actual liderazgo.

Según dirigentes de la formación, al menos 50.000 personas colmaron la plaza Tandogan con banderas turcas, pancartas partidarias y camisetas con la imagen de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la república. Entre los cánticos más repetidos se escuchó un contundente: “¡Erdogan, renuncia!”, mientras la multitud desbordaba el perímetro de la plaza.

La audiencia judicial prevista para este lunes podría anular los resultados del congreso del CHP de noviembre de 2023 por supuestas irregularidades en la votación que consagró a Ozgur Ozel como líder. La decisión, que también podría posponerse, tiene el potencial de remodelar al partido más antiguo del país, generar turbulencias en los mercados financieros e influir en el calendario electoral que fija las próximas presidenciales en 2028.

La audiencia del lunes podría anular el congreso opositor de 2023 y reconfigurar el panorama político de Turquía, en un contexto de creciente represión interna y tensiones regionales ADEM ALTAN� - AFP�

En su discurso ante la multitud, Ozel denunció que se trata de un proceso político impulsado por el presidente Recep Tayyip Erdogan y su partido, el AKP.

“Este gobierno no quiere democracia. Saben que no pueden ganar elecciones si hay democracia. Lo que se está haciendo es un golpe de Estado judicial contra el futuro presidente, contra el futuro gobierno. Resistiremos, resistiremos, resistiremos”, clamó. Además, pidió la convocatoria de elecciones generales anticipadas, lo que encendió aplausos y vítores de los manifestantes.

El líder del principal partido de oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ozgur Ozel, habla en el escenario durante un mitin, en Ankara, el 14 de septiembre de 2025 ADEM ALTAN� - AFP�

Las protestas se producen tras un año de creciente presión judicial sobre la oposición. Según datos recopilados por Reuters, más de 500 personas, incluidos 17 alcaldes, fueron detenidas en municipios administrados por el CHP bajo investigaciones por corrupción y presuntos vínculos con terrorismo. Entre los afectados se encuentra Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y principal rival político de Erdogan, encarcelado en marzo. Su arresto desató las mayores manifestaciones en Turquía en una década y provocó una fuerte caída de la lira y otros activos financieros.

Durante el acto de Ankara, se leyó una carta enviada desde prisión por Imamoglu. En ella acusó al gobierno de intentar “predeterminar” los próximos comicios eliminando a sus competidores legítimos. “La era del ‘yo’ en este país terminará y comenzará la era del ‘nosotros’. Uno perderá y todos los demás ganarán”, escribió. Tras escuchar sus palabras, la multitud coreó: “¡Presidente Imamoglu!”.

Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul con el Partido Republicano del Pueblo, fue detenido en marzo de este año Stringer - AP

El gobierno, por su parte, sostiene que el poder judicial es independiente y rechaza cualquier injerencia política. Sin embargo, críticos locales e internacionales advierten que estas causas buscan neutralizar a la oposición después de que el CHP lograra en 2024 una victoria histórica en las elecciones municipales, arrebatando al oficialismo las principales ciudades del país y consolidando su rol como alternativa de poder.

La tensión política interna se da además en un contexto internacional delicado, marcado por nuevas fricciones entre Turquía y otros aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras el reciente ataque israelí contra líderes de Hamás en Qatar. En este escenario, la audiencia judicial del lunes podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro de la oposición turca y, con ella, para la estabilidad política y económica del país en los próximos años.

Agencias AFP y Reuters