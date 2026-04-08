Del papa León XIV a Macron: las principales reacciones internacionales al alto el fuego entre EE.UU. e Irán

PARÍS.- El anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán fue celebrado por varios líderes y funcionarios internacionales, quienes destacaron el acuerdo alcanzado ayer, que además incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

Uno de los primeros en respaldar la tregua de dos semanas -sellada sobre el filo del ultimátum de Donald Trump- fue el papa León XIV, que la calificó como una “señal de esperanza viva” y sostuvo que “solo volviendo a la mesa de negociaciones se podrá poner fin a la guerra”.

Y tras ello declaró: “Después de estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y el mundo entero, recibo con satisfacción, y como una señal de esperanza viva, el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas”.

Horas antes, el sumo pontífice había condenado las declaraciones de Trump, quien previo a la tregua llegó a decir que, de no aceptar Irán un acuerdo. moriría “toda una civilización”. El papa consideró “inaceptable” la amenaza de Trump y recordó que atacar infraestructuras civiles es contrario a lo que dictan las leyes internacionales.

El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

“Es una cuestión moral para el bien de todo el pueblo. Y quisiera invitar a todos a pensar, con el corazón, verdaderamente, en tantos inocentes -tantos niños, tantos ancianos- ,totalmente inocentes, que serían ellos también víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado ya desde hace varios días”, destacó el Papa, en diálogo con la prensa, al salir el martes por la noche de la residencia pontificia de Castelgandolfo.

“Volvamos al diálogo, a las negociaciones, tratemos de ver cómo resolvemos los problemas sin llegar a este punto... En cambio estamos aquí y tenemos que rezar mucho: quisiera invitar a todos a rezar, pero también a comunicar quizás a través de los diputados, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz. Somos un pueblo que tenemos una gran necesidad de paz en el mundo”, reclamó León XIV, antes que Trump anunciara la el acuerdo.

BREAKING: Pope Leo XIV on Trump’s warning to Iran of “civilization” destruction —



“This is truly not acceptable. Here there are certainly questions of international law, but even more than this a question of morality for the good of people.”



He adds the war is “continuing to… pic.twitter.com/1H9Y2ZgwLS — Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) April 7, 2026

La noticia se hizo eco entre los líderes mundiales. Tal es el caso del presidente francés, Emmanuel Macron, quien tildó el anuncio de “algo muy bueno”, y dijo desear “que el alto el fuego incluya plenamente a Líbano”.

En las últimas semanas, el mandatario europeo protagonizó varios cruces con su par estadounidense que lo cuestionó por su postura ante la guerra y le achacó no intevenir -junto a varios países aliados de la OTAN- en la reapertura del estrecho de Ormuz.

A lo largo del conflicto, Macron insistió en que una operación militar para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz era irrealista al considerar que solo podría lograrse mediante el diálogo con Irán. Además, le endilgó a Estados Unidos haber montado una operación con Israel “por su cuenta” dejando al margen al resto de los países aliados.

L’annonce de ce cessez-le-feu est une très bonne chose.



Nous avons depuis le premier jour le même objectif : protéger nos ressortissants et nos intérêts, être aux côtés de nos partenaires régionaux et travailler à la désescalade pour ramener la paix et la liberté de navigation. pic.twitter.com/DzxdDSL5rv — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2026

“Pueden lamentar que no se los esté ayudando, pero esa no es nuestra operación. Queremos la paz lo antes posible”, apuntó Macron días atrás.

Otro de los mandatarios que expresó su oposición al conflicto y que hoy festejó la noticia fue el presidente de España, Pedro Sánchez, quien no disimula sus rispideces con el presidente republicano.

“Los altos el fuego siempre son buenas noticias, sobre todo si conducen a una paz justa y duradera”, destacó Sánchez. ”Pero este alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas. El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo solo porque aparezcan con un cubo", sentenció el presidente socialista en un dardo dirigido a Trump. “Lo que se necesita ahora es diplomacia, legalidad internacional y paz”, advirtió luego.

Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.



El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

El reclamo por el Líbano y el estrecho de Ormuz

Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, llamó la atención sobre el Líbano, y consideró “inaceptable” que Israel mantenga allí los combates.

En una sentido similar se manifestó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador en el conflicto y por medio de un posteo en redes sociales confirmó que Irán acordó con Estados Unidos y sus aliados un alto el fuego “inmediato” y “en todas partes”, incluido Líbano.

“Acojo con gran satisfacción este gesto sensato y extiendo mi más profundo agradecimiento a los líderes de ambos países, e invito a sus delegaciones a Islamabad el viernes 10 de abril de 2026 para continuar las negociaciones en busca de un acuerdo definitivo para resolver todas las disputas”, señaló Shehbaz Sharif.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí aseguró poco después del anuncio que la tregua “no incluye a Líbano”.

En cuanto al futuro del conflicto, que todavía genera gran incertidumbre en el tablero internacional, el jefe de gobierno Alemán, Friedrich Merz, destacó que el objetivo debe ser ahora “negociar en los próximos días un fin duradero de la guerra”, y precisó que su país ayudará a “garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

Bajo una postura similar se expresó Japón quien afirmó que se necesitan “medidas concretas” para rebajar la tensión, incluyendo garantizar el paso seguro de los buques por Ormuz. La cuarta economía más grande del mundo es el quinto mayor importador de petróleo del mundo y alrededor del 70% de su crudo pasaba por esta vía marítima antes de la guerra.

“Esperamos que se llegue a un acuerdo definitivo a través de la diplomacia lo antes posible”, dijo el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara.

Agencia AFP