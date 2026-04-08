Reabrió el estrecho de Ormuz tras el anuncio de la tregua entre Irán y Estados Unidos e Israel.

PARÍS.– En el día uno de la tregua en Medio Oriente, comenzaron a cruzar los primeros buques por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más álgidos de la negociación del alto el fuego por tratarse de una ruta crucial para el suministro mundial de hidrocarburos. Estados Unidos e Irán acordaron este martes frenar los ataques por dos semanas. Durante este periodo, el tránsito por esa vía se realizará “en coordinación con las fuerzas armadas iraníes”, declaró en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

De acuerdo a la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic, en un mensaje publicado en X, el granelero NJ Earth, propiedad de un armador griego, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, franquearon el estrecho a las 8.44 GMT y las 6.59 GMT respectivamente. Ambos habían zarpado del puerto de Bandar Abbas, en Irán.

Registran el paso por el estrecho de Ormuz de los primeros buques tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El medio estadounidense CNN también reportó el paso de las primeras embarcaciones por el estrecho de Ormuz, aunque puso reparos a la normalización del movimiento de buques, de acuerdo a expertos en transporte marítimo. Según indicó Richard Meadea, redactor jefe de la publicación marítima Lloyd’s List, a ese medio, “los transportistas no tienen los detalles de Irán y creen que el sistema que estaba en vigor a medianoche no cambió mucho a pesar del anuncio del alto el fuego”.

Ana Subasic, analista de riesgos comerciales de la firma global de inteligencia comercial Kpler, dio a entender que probablemente se necesite mucho más tiempo que dos semanas de alto al fuego para eliminar la acumulación de barcos. “Por ahora, hay alrededor de 1000 en la zona y aproximadamente el 80% todavía están varados en el golfo Pérsico”, dijo a CNN.

El tránsito por el estrecho de Ormuz, por el que en tiempos normales circulaba un 20 % del comercio mundial de petróleo y gas, cayó en picado desde el estallido de la guerra. Desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el estrecho, lo que supone una caída del 95 % respecto a antes del conflicto, según datos de la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.

Irán confirma la tregua

Mediante un comunicado, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó en las últimas horas un acuerdo con Estados Unidos y además anunció la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz. “Esto no significa el fin de la guerra ni que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades” cuando las negociaciones hayan concluido con éxito, advirtieron.

“Durante dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”, marcó Araghchi.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

El plan de reapertura del estrecho permite que tanto Irán como Omán cobren tarifas a los barcos que transiten por esa zona, indicó la agencia AP de acuerdo a los dichos de un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato para tratar negociaciones en las que participaba directamente y que habría dicho, además, que Teherán usaría el dinero recaudado para la reconstrucción.

En un comunicado publicado en la red Truth Social, el mandatario norteamericano, Donald Trump, expresó: “Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche [por este martes] contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.

“El motivo es que ya cumplimos y superamos todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente”, destacó Trump. “Recibimos una propuesta de diez puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación”, agregó.

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐉. 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐬𝐭 𝟏𝟐:𝟎𝟏 𝐀𝐌 𝐄𝐒𝐓 𝟎𝟒.𝟎𝟖.𝟐𝟔



A big day for World Peace! Iran wants it to happen, they’ve had enough! Likewise, so has everyone else! The United States of America will be helping with the traffic buildup in the… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 8, 2026

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Medio Oriente, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluyó Trump.

Las bolsas suben y el petróleo baja

En las primeras horas de este miércoles, las operaciones de las acciones mundiales se disparaban, mientras que los precios del petróleo se desplomaban.

El crudo de referencia de Estados Unidos caía 16,47 dólares hasta 96,48 dólares por barril. El Brent, el referente internacional, bajaba 13,79 dólares hasta 95,48 dólares por barril. Los futuros del gas natural descendieron un 5%.

Una foto aérea tomada el 7 de abril de 2026 muestra una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), en la provincia oriental china de Shandong - - CN-STR

Los movimientos respondían al alto el fuego después de un reciente repunte de sus precios provocado por el inicio de la guerra, que había bloqueado en la práctica el paso por el estrecho, una ruta crucial para el suministro mundial.

Dudas sobre los términos del alto el fuego

En un primer momento, Trump dijo que Irán había propuesto un plan de 10 puntos “viable” que podría ayudar a poner fin a la guerra que Washington inició con Israel el 28 de febrero. Pero cuando apareció una versión en farsi que indicaba que se permitiría a Teherán seguir enriqueciendo uranio –clave para construir un arma nuclear–, Trump calificó la iniciativa de fraudulenta sin dar explicaciones.

Trump también sugirió que buques de guerra estadounidenses estarían “merodeando” por el estrecho de Ormuz, lo que podría ser un punto de fricción en los próximos días.

Se eleva humo desde los lugares alcanzados por bombardeos aéreos israelíes en los suburbios del sur de Beirut, el Líbano, el 8 de abril de 2026 ANWAR AMRO - AFP

Además del control del estrecho, las exigencias de Teherán para poner fin a la guerra incluyen la retirada de las fuerzas norteamericanas de combate de la región, el levantamiento de sanciones y la liberación de sus activos congelados.

Esas demandas probablemente sean inaceptables para Trump y otras naciones occidentales.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un bombardeo aéreo israelí que impactó un edificio de departamentos en Beirut, el Líbano, el 8 de abril de 2026 Bilal Hussein - AP

Pakistán indicó que las conversaciones para concretar un fin permanente de la guerra podrían empezar en Islamabad tan pronto como el viernes.

Israel respaldó el alto el fuego con Irán, pero su primer ministro, Benjamin Netanyahu, manifestó el miércoles que el pacto no afecta a su campaña contra Hezbollah en el Líbano. El Ejército israelí indicó más tarde que los combates y las operaciones terrestres contra el grupo terrorista respaldado por Teherán continuaban.

Agencias AFP y AP