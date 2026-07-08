Trump asegura que el alto el fuego con Irán terminó

ANKARA.- El presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, dijo el ‌miércoles ⁠que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto “terminó” y ​que ⁠no quiere tratar más con Teherán.

El acuerdo provisional de alto el ​fuego firmado entre Washington y Teherán —bajo la mediación de ‌Pakistán— tenía como objetivo proporcionar un ​margen de 60 días ​para negociar un arreglo permanente, pero las conversaciones indirectas en Qatar terminaron la semana pasada sin señales de avances y el Ejército estadounidense lanzó el martes una nueva oleada de ataques contra Irán.

Trump, además, calificó a Irán de “basura” y de país dirigido por “locos” después de que Teherán respondiera a bombardeos estadounidenses atacando bases norteamericanas en el Golfo.

“Para mí, ​creo que se acabó. No quiero tratar con ellos”, dijo el republicano antes ⁠de una cumbre de la OTAN en la capital turca, Ankara. “Son escoria. ‌Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma, son personas crueles y violentas”, añadió junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “En lo que a mí respecta, tratar con ellos es simplemente una pérdida de tiempo. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, expresó.

El mandatario acusó a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en la tregua firmada el pasado 17 de junio. “Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de eso. Tienen algún problema, están chiflados”, se quejó Trump.

Estados Unidos también revocó el martes una licencia que permitía ‌a Irán vender petróleo después de que tres petroleros fueran alcanzados por ⁠proyectiles en el estrecho de Ormuz, la vía marítima clave que es foco de tensiones por los bloqueos de Teherán.

En virtud ‌del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, ⁠el Tesoro estadounidense emitió el 22 ⁠de junio una licencia general para permitir la venta de crudo y productos petroquímicos y petroleros de origen iraní hasta el 21 de agosto. Al revocar esa licencia el martes, dio ‌a Irán hasta el 17 ​de julio para cerrar cualquier transacción.

Tras estas declaraciones, el precio del petróleo se disparó más de un 5% esta mañana, mientras que las bolsas y los precios de los bonos a nivel mundial se desploman, en un momento en que ‌los inversores huyeron de los activos de riesgo.

El ánimo de los mercados ya era frágil tras los ataques cruzados entre las fuerzas estadounidenses e iraníes en el golfo Pérsico. Los futuros del crudo Brent se ​disparaban un 5%, la mayor subida en un día desde finales de mayo, hasta los US$78 el barril. Aunque esta cifra estaba muy por debajo de los máximos ‌de más de US$120 registrados durante el punto álgido de los combates, fue suficiente para inyectar un ​nuevo riesgo de inflación en el mercado de bonos, sobre todo porque los ​meses de conflicto redujeron las reservas mundiales de petróleo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia subían por séptimo día consecutivo hasta alcanzar un máximo de un mes del 4,56%, mientras que en Europa, los rendimientos de los bonos alemanes e italianos a 10 años registraron su mayor subida en un mes, alcanzando también máximos de un mes del 3,06% y el 3,9%, respectivamente.

Los datos de esta semana revelaron que ​las reservas de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. llegaron a su nivel más bajo desde 1983, lo que deja a los mercados más vulnerables a futuras perturbaciones en el suministro.

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Agencias Reuters y AP