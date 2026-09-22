Delcy Rodríguez vivió un incómodo momento cuando quiso saludar a Pedro Sánchez en la ONU

NUEVA YORK.– Delcy Rodríguez atravesó parte del plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas para buscar personalmente a Pedro Sánchez, pero el primer contacto dejó una imagen algo incómoda. Cuando la presidenta encargada de Venezuela llegó hasta la delegación española, el jefe del gobierno estaba sentado y hablaba por teléfono. Rodríguez lo saludó, amagó con retirarse y durante unos segundos quedó a la espera hasta que el mandatario español terminó la llamada.

Delcy Rodriguez stands up, walks to greet the Spanish delegation and leaves. She is back now listening the Brazilian president. pic.twitter.com/SsuVcLuhyh — Patrícia Vasconcellos (@patricia_vasc) September 22, 2026

La escena ocurrió este martes durante la apertura del 81° período de sesiones de la Asamblea General, mientras el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaba ante el organismo. Según las imágenes difundidas por la periodista brasileña Patrícia Vasconcellos, un integrante del equipo venezolano condujo a Rodríguez hasta el lugar donde se encontraba Sánchez.

Delcy Rodríguez llega a Nueva York para participar en la Asamblea de la ONU, el 21 de septiembre de 2026. Se prevé que se reúna con Donald Trump X Delcy Rodríguez

Al advertir la presencia de la dirigente venezolana, Sánchez terminó la conversación telefónica. Entonces sí se levantó el tono del recibimiento: hubo un apretón de manos, dos besos y un intercambio breve. La conversación se produjo con Rodríguez de pie y Sánchez todavía sentado.

Fuentes del Ejecutivo español citadas por El País señalaron que Rodríguez fue quien mostró mayor interés en concretar el contacto y quien abrió la conversación con una petición directa: “España es muy importante para nosotros, tenemos que seguir hablando”. Sánchez respondió: “Por supuesto, nosotros estamos para ayudar, para nosotros es muy importante apoyar a la región”, según las mismas fuentes.

El intercambio, sin embargo, no derivó en una reunión bilateral ni produjo acuerdos concretos. Tampoco está prevista, por ahora, una reunión oficial entre ambos durante su paso por Nueva York.

Pese a la frialdad inicial de la escena, Madrid mantiene abierto su canal con el nuevo poder venezolano. Sánchez ya había hablado dos veces con Rodríguez desde que esta asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro: una vez en enero y otra en junio para ofrecerle ayuda tras los devastadores terremotos del 24 de junio. La Moncloa considera relevante conservar una vía de comunicación con Caracas y preservar la presencia española en el país.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, escucha al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU Yuki Iwamura - AP

El vínculo tiene además una cita pendiente. España invitó a Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre, aunque su asistencia todavía no está confirmada.

La imagen en Naciones Unidas dejó así un anticipo de esa relación todavía en construcción. Por ahora, no hubo foto de bilateral ni una conversación de fondo.

Diario El País