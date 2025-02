Denuncian que una periodista británica desapareció en Brasil hace 10 días

SAN PABLO.- Una periodista británica lleva más de diez días desaparecida en Brasil, informó el martes una asociación de corresponsales extranjeros, que instó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos de búsqueda.

Charlotte Alice Peet, de 32 años y que maneja el portugués con fluidez, fue dada por desaparecida tras un viaje a San Pablo, según un comunicado de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACIE), con sede en Río de Janeiro.

El caso fue denunciado por una amiga con la que ella se comunicó previamente en la Comisaría de Atención al Turista (Deat) de Río de Janeiro este lunes, pero remitido a la capital de San Pablo porque fue el último lugar donde Charlotte mencionó que estaba. La amiga de la periodista vive en Río y le dijo a la policía que conoció a Charlotte hace dos años, cuando ella fue a vivir y trabajar a Brasil.

En la conversación telefónica que relató la amiga, Peet la habría llamado desde San Pablo el 8 de febrero para contarle sus planes de visitar la ciudad carioca y le pedía alojamiento, a lo que le habría respondido que “no podía albergara en Río porque su casa estaba llena”.

”Días después, la familia de Charlotte en Reino Unido se puso en contacto con esta amiga diciéndole que habían perdido el contacto con la periodista”, consignó la ACIE.

Peet había trabajado anteriormente como freelance en Brasil, informando para Al Jazeera y medios de comunicación británicos. Después de una temporada, regresó a Londres y, en noviembre de 2024, se trasladó nuevamente a Brasil. Todavía no se sabe exactamente dónde vivía Charlotte antes de desaparecer.

Su padre, Derek Peet, informó a Sky News que este viaje no había sido comunicado a la familia y le resulta llamativa esta decisión: “No diría que fue normal. Obviamente había algo en su mente, de lo contrario nos lo habría hecho saber”, dijo. “Es muy preocupante pero no tengo nada más que decir. Estoy muy preocupado pero no sé qué está pasando. Simplemente estamos tratando de recoger los datos sueltos para reconstruir qué sucedió”.

“ACIE y su dirección piden a las autoridades pertinentes que intensifiquen su trabajo para intentar encontrar al periodista británica desaparecida lo antes posible. Como periodista independiente, Charlotte conoció a algunos de los corresponsales extranjeros miembros de la Asociación Brasileña de la Prensa Extranjera”, dice el comunicado de la asociación. Esta informó que la policía de San Pablo se está ocupando del caso, basándose en el último paradero conocido de la periodista, y agregó que su familia compartió con las autoridades locales información sobre su vuelo a Brasil, así como una copia de su pasaporte.

“El caso está siendo investigado por la 5ta División de Personas Desaparecidas del DHPP, que realiza investigaciones para localizar a la persona desaparecida y esclarecer los hechos”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública.

Años de experiencia

Charlotte Peet estudió filosofía en la Universidad de Bristol antes de completar una maestría en periodismo internacional en City St George’s, Universidad de Londres. Su página de LinkedIn dice que trabajó como reportera para el Rio Times durante siete meses en 2020 antes de convertirse en pasante de la sala de redacción internacional de The Times.

Trabajó como periodista independiente durante más de cinco años en Brasil y Londres antes de unirse al equipo editorial de la plataforma de generación de datos Mindrift en marzo del año pasado. También ha trabajado para medios como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard y The Independent, realizando coberturas sobre economía, salud, derechos humanos, tecnología y casos policiales en Brasil.

