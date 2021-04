Desastre en la India: del triunfalismo excesivo a un nuevo récord diario de muertes

NUEVA DELHI.- En septiembre pasado, después de que la India alcanzara un pico, los contagios y decesos por coronavirus comenzaron a descender en el país. El gobierno rápidamente adoptó un discurso triunfalista, pero los científicos dijeron que era demasiado pronto para celebrar, ya que no podían explicar con certeza las causas de esta “caída milagrosa” y pidieron a los ciudadanos “mantener la guardia” ante una posible alza en el futuro.

El tiempo demostró que los expertos tenían razón. La India, que atraviesa su peor momento desde el comienzo de la pandemia, superó hoy los 18 millones de casos tras otro récord mundial de 379.257 infecciones diarias a la vez que sumó 3645 muertes, elevando el total a 204.832, según datos del Ministerio de Salud.

Cada día, miles de indios buscan camas de hospital y oxígeno para salvar la vida de familiares enfermos, utilizando aplicaciones de redes sociales y contactos personales. Las camas de hospital que están disponibles, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, se ocupan en minutos.

Shahnawaz Shaikh verifica la presión de un cilindro de oxígeno en un centro de distribución en un barrio pobre de Mumbai el 28 de abril de 2021 Indranil Mukherjee - AFP

El ejército está llevando suministros claves, como tanques de oxígeno, por todo el país y abrirá sus centros médicos a los civiles. Hoteles y vagones de ferrocarril se han convertido en instalaciones de cuidado intensivo ante la falta de camas de hospital.

Mientras tanto, los sepultureros no dan a basto y trabajan las 24 horas para enterrar a los muertos y cientos más son incinerados en piras improvisadas en parques y estacionamientos.

La mejor esperanza de la India para frenar la segunda ola mortal es vacunar a su vasta población, afirmaron los expertos. El gobierno abrió el miércoles el registro para que todos los mayores de 18 años se inoculen a partir del sábado.

Pero aunque es el mayor productor mundial de vacunas, la India no tiene las existencias para los 800 millones que se estima que ahora son elegibles. Muchos de quienes quisieron inscribirse no pudieron y se quejaron en redes sociales de no conseguir cupo o de no poder entrar al sitio web, ya que se caía repetidamente.

La pregunta que se hacen muchos ahora es: ¿Qué salió mal?

Según The Guardian, algunos atribuyen el tamaño de esta segunda ola a las nuevas variantes de Covid-19 que parecen ser más infecciosas que las cepas anteriores, y que habrían abrumado al sistema de salud pública, crónicamente subfinanciado y al servicio de una vasta población.

Los cuerpos de las víctimas del coronavirus se alinearon antes de la cremación en un campo de cremación en Nueva Delhi el 28 de abril de 2021 Money Sharma - AFP

Pero los expertos en salud pública, incluidos algunos involucrados en asesorar al gobierno, dicen que la escala del brote actual de la India también fue en parte provocada por el hombre, el resultado de un sentimiento de excepcionalismo que emanó de la cima del gobierno indio y se extendió por toda la sociedad, lo que llevó a innumerables decisiones administrativas y personales que, en pocos meses, resultarían desastrosas.

“Hubo una interpretación errónea de la situación en enero de que habíamos alcanzado la inmunidad colectiva y era poco probable que veamos una segunda ola”, dijo a The Guardian K Srinath Reddy, presidente de la Fundación de Salud Pública de la India. “La India entró en modo de celebración. Y sabemos que el virus viaja con la gente y celebra con las multitudes“.

El gobierno, en todos los niveles, relajó las restricciones, permitió que se reanudaran eventos sociales masivos y siguió adelante con una escandalosa campaña electoral, confiando en que la circulación continua del Covid-19 en estados como Kerala o Maharashtra eran los residuos moribundos del virus.

“Hubo muchos mensajes contradictorios que hicieron que la gente se sintiera muy complaciente”, dijo Shahid Jameel, virólogo de la Universidad de Ashoka, en un foro el martes. Algunos políticos y científicos se jactaban de las bajas tasas de infección y muertes que daban a las personas la impresión de “que de alguna manera eran especiales”, agregó. “No somos especiales”.

Cifras reales

La gente espera para ser inoculada contra el coronavirus en un hospital del gobierno en Chennai el 28 de abril de 2021 Arun Sankar - AFP

Dada la población joven de la India, se esperaba que las tasas de mortalidad por Covid-19 fueran menores que en otros lugares. Pero las cifras oficiales durante la primera ola fueron excepcionalmente bajas. Y, aunque la segunda ola abrumó al sistema de salud, la tasa oficial de mortalidad es mucho menor que la de Brasil y Estados Unidos.

Sin embargo, expertos médicos creen que los verdaderos números de Covid-19 de la India pueden ser de cinco a 10 veces mayores que el recuento oficial. “La gente de este país tiene derecho a un relato completo y honesto de lo que llevó a más de mil millones de personas a una catástrofe”, sostuvo Vikram Patel, experto en salud global de la Escuela de Medicina de Harvard, en el periódico Hindu.

También se descartó la teoría de que el país había alcanzado naturalmente la inmunidad de rebaño. “La idea de que la India había alcanzado la inmunidad colectiva, que solo teníamos que tener cuidado y que podríamos erradicar el virus en febrero, y la suposición implícita de que los indios eran ‘excepcionales’ de alguna manera, en el sentido de que la mayoría de los infectados serían asintomáticos como resultado de la genética o la exposición previa, era completamente errónea“, dijo a The Guardian Gautam Menon, un experto en modelado de enfermedades en el Instituto de Ciencias Matemáticas en Chennai.

En tanto, la campaña de vacunación avanza lentamente. Sólo un 9% de la población de los cerca de 1400 millones de habitantes de la India ha recibido una dosis desde que comenzó la campaña en enero, primero con los trabajadores de la salud y luego con los ancianos.

Un trabajador médico inocula a una mujer con una dosis de la vacuna Covishield en el hospital Rajiv Gandhi Super Specialty en Nueva Delhi, la India, el 29 de abril de 2021 Prakash Singh - AFP

La ayuda comienza a llegar

La India espera que lleguen cerca de 550 plantas generadoras de oxígeno de todo el mundo a medida que la ayuda médica comience a suministrarse, dijo el jueves el secretario de Relaciones Exteriores, Harsh Vardhan Shringla.

A la capital llegaron dos aviones de Rusia con 20 concentradores de oxígeno, 75 ventiladores, 150 monitores de cabecera y 22 toneladas métricas de medicamentos. Gran Bretaña envió más de 600 unidades de material médico a la India para luchar contra el virus.

Por su parte, Estados Unidos mandará insumos por valor de más de 100 millones de dólares, incluidos 1000 cilindros de oxígeno, 15 millones de máscaras N95 y 1 millón de pruebas de diagnóstico rápido, dijo la Casa Blanca, agregando que empezarán a llegar hoy.

Estados Unidos también redirigió su propio pedido de vacunas de AstraZeneca a la India, para permitirle producir más de 20 millones de dosis de vacunas, dijo la Casa Blanca.

La India recibirá un primer lote de la vacuna Sputnik V de Rusia el 1 de mayo. El fondo soberano RDIF de Rusia ha firmado acuerdos con cinco fabricantes indios por más de 850 millones de dosis de vacunas al año.

El personal de la policía que viaja en motocicletas sostiene carteles durante un mitin de concientización sobre el coronavirus en Chennai, la India, el 29 de abril de 2021 Arun Sankar - AFP

Bangladesh indicó que enviaría alrededor de 10.000 viales de medicamentos inyectables antivirales y antivirales orales, 30.000 equipos de protección personal y varios miles de tabletas de minerales y vitaminas.

Alemania enviará 120 respiradores a la India el sábado, seguidos de una instalación móvil de producción de oxígeno la próxima semana, dijo su Ministerio de Defensa.

LA NACION