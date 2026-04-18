Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 18 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
La advertencia de Trump sobre una falta de acuerdo después del alto al fuego: "Tendremos que empezar a lanzar bombas"
A días de que se termine el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump aseguró que quizás no se extienda en caso de que no se llegue a un acuerdo.
“Tal vez no lo extienda, pero el bloqueo seguirá en pie. Desafortunadamente tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo”, marcó.
"If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire?"@POTUS: "I don't know. Maybe I won't extend it — but the blockade is going to remain... Unfortunately, we'll have to start dropping bombs again." pic.twitter.com/rhC6ATfezT— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 18, 2026
Irán reabre el estrecho de Ormuz y crece el optimismo de un acuerdo con EE.UU.
TEHERÁN.– En medio de la tregua entre Israel y el Líbano establecida este jueves y mientras avanzan gestiones para alcanzar un acuerdo más amplio con Estados Unidos, Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques comerciales, en un gesto que generó optimismo de que pronto se llegue a un acuerdo sobre el conflicto que, de todas formas, sigue abierto y mantiene en vilo a la comunidad internacional.
El anuncio, realizado por el canciller iraní, Abbas Araghchi, establece que el paso se mantendrá habilitado “durante el resto del período de alto el fuego”, en una ruta coordinada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos. Poco después, un oficial militar precisó que los buques deberán transitar por corredores específicos y con autorización de la Guardia Revolucionaria.
Los préstamos estadounidenses impulsan a las empresas a extraer 26 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica
El Departamento de Energía de Estados Unidos prestó 26,03 millones de barriles adicionales de petróleo crudo procedentes de su Reserva Estratégica de Petróleo en el yacimiento de West Hackberry a nueve compañías petroleras, señaló la cadena Al Jazeera.
Esta es la tercera liberación de este tipo en el marco del compromiso de la administración Trump de aportar 172 millones de barriles a la acción colectiva de la Agencia Internacional de Energía para estabilizar el suministro mundial de petróleo.
El jefe de la Armada estadounidense niega la escasez de alimentos en el portaaviones y el buque de asalto anfibio
La Oficina del Jefe de Operaciones Navales ha declarado que los informes sobre la escasez de alimentos a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln y del USS Tripoli son “falsos”, señaló Al Jazeera.
Imágenes recientes publicadas en las redes sociales muestran bandejas de comida casi vacías que supuestamente se habían servido a las tropas a bordo del portaaviones y del buque de asalto anfibio, ambos ubicados actualmente en Medio Oriente.
Trump celebró la apertura de Ormuz
El presidente de los Estados Unidos celebró la apertura de Ormuz de cara a la próxima reunión bilateral con China.
“El presidente Xi está muy contento de que el Estrecho de Ormuz esté abierto y/o abriéndose rápidamente. Nuestra reunión en China será una especial y, potencialmente, histórica. Espero con interés estar con el presidente Xi. ¡Se logrará mucho!”, posteó Trump.
“President Xi is very happy that the Strait of Hormuz is open and/or rapidly opening. Our meeting in China will be a special one and, potentially, Historic. I look forward to being with President Xi — Much will be accomplished!” - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wQkYuttGfV— The White House (@WhiteHouse) April 18, 2026
Un experto internacional analizó cómo se maneja la política exterior de EE.UU. y la presidencia: “Es un reality show”
EE.UU. anuncia el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones contra el petróleo ruso
Estados Unidos suspendió hasta el 16 de mayo la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, justo cuando la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz ha provocado una fuerte caída de los precios del petróleo, consignó la agencia AFP.
La decisión, anunciada el viernes por el Departamento del Tesoro, abarca a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones.
Sigue únicamente en pie la prohibición de las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea.
Trump dice que le prohibió a Israel bombardear el Líbano y abre un nuevo frente de tensión con Netanyahu
JERUSALÉN.- Luego de un mes y medio de combates, el Líbano vive este viernes unas primeras horas de relativa calma por la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días luego que el presidente norteamericano Donald Trump le “prohibió” a Israel seguir con los bombardeos.
El alto el fuego parece haber llevado a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz , pero todavía persisten importantes obstáculos, ya que Hezbollah no ha aceptado formalmente la tregua y exige la retirada de Israel. Israel afirma que aún no ha concluido el desmantelamiento del grupo militante respaldado por Irán y ha anunciado planes para ocupar una franja del sur del Líbano .
Los precios del petróleo se desploman tras la declaración de apertura del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos e Irán
Los precios del petróleo se desplomaron después de que las autoridades iraníes anunciaran que permitirían la reanudación del tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, mientras que las bolsas estadounidenses alcanzaron máximos históricos, resaltó la cadena Al Jazeera.
El tráfico en esta vía marítima estratégica, por la que normalmente fluye una quinta parte del petróleo crudo mundial, se ha visto interrumpido por Irán desde que comenzó la ofensiva estadounidense-israelí, el 28 de febrero.
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