Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 18 de abril

TEHERÁN.– En medio de la tregua entre Israel y el Líbano establecida este jueves y mientras avanzan gestiones para alcanzar un acuerdo más amplio con Estados Unidos, Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques comerciales, en un gesto que generó optimismo de que pronto se llegue a un acuerdo sobre el conflicto que, de todas formas, sigue abierto y mantiene en vilo a la comunidad internacional.

El anuncio, realizado por el canciller iraní, Abbas Araghchi, establece que el paso se mantendrá habilitado “durante el resto del período de alto el fuego”, en una ruta coordinada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos. Poco después, un oficial militar precisó que los buques deberán transitar por corredores específicos y con autorización de la Guardia Revolucionaria.