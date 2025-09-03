Descarriló un icónico funicular turístico en Lisboa: murieron tres personas y hay varios heridos

LISBOA.- El icónico elevador da Glória, en Lisboa, Portugal, descarriló y chocó este miércoles contra un edificio en la calle da Glória, cerca de la avenida da Liberdade. Según consignaron medios locales, tras el accidente, murieron tres personas y hay alrededor de 20 heridos, dos de ellos graves. Continúan las tares de rescate para sacar a las víctimas que aún se se encuentran debajo de los escombros.

El accidente ocurrió minutos después de las 18 y, por el momento, se desconocen las causas del descarrilamiento. Equipos de emergencia y agentes de la Policía están trabajando en el lugar para ayudar a los accidentados.

La diretora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, precisó que dos de los heridos están en estado crítico, mientras que cinco tienen heridas leves y varias personas continúan atrapadas.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el accidente ocurrido esta tarde con el ascensor (funicular) da Glória, en Lisboa, en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los varios heridos leves.

“El Presidente de la República expresa su pesar y solidaridad a las familias afectadas por esta tragedia, y espera que el suceso sea rápidamente esclarecido por las entidades competentes”, concluyó.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos

