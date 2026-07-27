Detuvieron a un hombre en París tras apuñalar a tres mujeres al grito de “Alá me lo ordenó”.

PARIS.- Un policía fuera de servicio detuvo este lunes a un hombre acusado de herir a tres mujeres con dos cuchillos de cocina en París, anunciaron las autoridades. El ataque ocurrió en la Porte de Clichy, en el noroeste de la capital. En un video registrado por testigos durante la detención se escucha al sospechoso decir mientras permanece reducido en el suelo: “Es Alá quien me lo ordenó”.

“De repente, vimos a un señor pasar con dos cuchillos; apuñaló a tres personas”, contó Kheira Dellabed, una camarera de 54 años que trabaja en un restaurante ubicado a pocos metros del lugar del ataque.

Detiene a un hombre en Paris tras herir a tres mujeres con cuchillos

La mujer contó que, instantes después de la agresión, “un joven que llevaba una valija de mano lo golpeó con el equipaje y logró derribarlo”. Según su testimonio, un camarero de un restaurante vecino colaboró para inmovilizar al atacante al colocarle una silla encima hasta la llegada de la policía. Fue en ese momento que, según las agencias, el sospechoso dijo que había sido Alá quien le ordenó que actuara de tal manera.

Las imágenes de video que se volvieron virales en las redes, y que según Reuters fueron verificadas, muestran a un hombre ⁠de pelo largo y negro, con vestimenta deportiva color ‌crema y con un cuchillo de cocina grande en cada mano mientras apuñala a una joven. A continuación, el video mostró al agresor inmovilizado en el suelo y rodeado por un grupo de ‌personas que lo habían reducido.

La identidad del sospechoso no estaba clara de inmediato. El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, llamó a la prudencia sobre el motivo del ataque ante las “declaraciones incoherentes” del hombre. Solo confirmó que el sospechoso fue aprehendido por un efectivo que se encontraba fuera de servicio.

Las víctimas del atacante fueron tres mujeres de 19, 24 y 36 años respectivamente, de las cuales dos están en estado crítico y la tercera presentó heridas leves, según agregó el ministro. Una de ellas está “embarazada”, de acuerdo con el alcalde del distrito XVII de París, Geoffroy Boulard, quien, en su cuenta de X, elogió la “sangre fría” del policía y de los transeúntes que detuvieron al agresor.

🔴 Avenue de Clichy #Paris17 après l’attaque au couteau d’un individu rapidement interpellé qui a blessé trois femmes prises en charge dans les hôpitaux dont une femme enceinte.

Je salue le sang-froid, le courage et l’action immédiate d’un policier (hors service) et de passants. pic.twitter.com/egtvwykGEa — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) July 27, 2026

En el lugar del ataque se estableció un perímetro de seguridad. El antecedente más reciente del que se tiene memoria de un hecho similar ocurrió a fines de 2025 cuando un hombre de 25 años fue detenido tras herir con un cuchillo a tres mujeres en el metro de la capital francesa. Su aprehensión luego fue suspendida por motivos psiquiátricos.

Con información de las agencias AFP y Reuters