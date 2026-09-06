Devolvieron a Marruecos a 21 migrantes que atacaron con piedras a una patrulla militar en Ceuta

BARCELONA (AFP).- Luego de que un grupo de migrantes atacara con piedras a una patrulla militar en Ceuta el fin de semana, la Guardia Civil identificó a 21 ciudadanos marroquíes involucrados en el episodio, que aceptaron regresar voluntariamente a Marruecos.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado en la playa del Trampolín, uno de los puntos donde se concentran muchos de los migrantes que aún viven en las calles del enclave español en el norte de África, tras la entrada masiva de unas 70.000 personas desde Marruecos a finales de julio.

Después de que los militares avisaran que estaban siendo apedreados, “la Guardia Civil intervino identificando a los implicados, quienes de manera voluntaria regresaron a Marruecos”, indicaron las fuentes.

El incidente terminó sin heridos ni daños materiales, agregaron.

Aunque la gran mayoría de los migrantes que ingresaron a Ceuta a fines de julio regresaron poco después a Marruecos, varios miles todavía permanecen en el enclave. Las estimaciones difieren: el gobierno central calcula que son unos 5000, mientras que las autoridades locales elevan la cifra a 10.000.

Desde el ingreso masivo se registraron varios episodios de tensión en Ceuta, un territorio de apenas 18,5 kilómetros cuadrados y unos 80.000 habitantes. Entre ellos hubo otros ataques con piedras contra patrullas militares, que también se saldaron con detenciones y expulsiones.

Cientos de migrantes acampan en la playa del Trampolín, en Ceuta Marcos Moreno - EUROPA PRESS DPA

También se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes ceutíes que reclaman la salida de los migrantes. En uno de esos episodios, llegaron a quemar pertenencias de extranjeros en una playa.

En medio de la crisis, el gobierno central, cuestionado por la oposición de derecha y extrema derecha por su gestión del ingreso masivo, busca acelerar el retorno de los migrantes a Marruecos. Sin embargo, la legislación española obliga a identificar individualmente a cada persona para determinar si tiene derecho a solicitar asilo o si puede ser devuelta. En el caso de los miles de menores que cruzaron la frontera, rige además un régimen especial de protección.

El Ejecutivo español decidió el sábado tomar el control del puerto de Ceuta, después de que las autoridades de la ciudad autónoma —gobernada por el opositor Partido Popular— rechazaran la instalación de estructuras temporales para alojar allí a migrantes.

“Son casetas que van a ser desmontadas y, por tanto, no es para que [los migrantes] se queden en Ceuta”, explicó este domingo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la televisión pública.

“Eso se está haciendo para que sean devueltos, porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos”, agregó, buscando aplacar las protestas de los habitantes.