Díaz-Canel respondió a las advertencias de Trump y dijo que Cuba tendrá una “resistencia inexpugnable”

En medio de la tensión en Cuba por un apagón masivo y amenazas de Estados Unidos, el presidente Miguel Díaz-Canel hizo un descargo en redes sociales, donde acusó a Donald Trump de anunciar planes para adueñarse de la isla y sostuvo que cualquier agresor externo “chocará con una resistencia inexpugnable”. El mandatario compartió el mensaje después de que la Casa Blanca exigiera a La Habana su salida para continuar con las negociaciones.

“Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, expresó Díaz-Canel en sus redes sociales.

Acto seguido, acusó a Trump de buscar asfixiar a la economía cubana para que se rinda y marcó que la administración republicana pretende adueñarse de la isla, sus recursos y propiedades. “Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”, advirtió.

La respuesta de Díaz-Canel a las advertencias de Trump

Por último, el líder del régimen indicó que Cuba no se rendirá frente a las advertencias de Trump y arremetió: “Ante el peor escenario, cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

Las tensiones entre el régimen y Estados Unidos alcanzaron un nuevo pico este lunes, cuando el presidente de Estados Unidos redobló la presión y expresó: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”. “Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos”, declaró ante la prensa en el Despacho Oval.

En tanto, la Casa Blanca exige a Cuba la salida de Díaz-Canel del poder para continuar con las negociaciones. Según la visión de algunos funcionarios del gobierno de Trump, remover al jefe de Estado cubano permitiría realizar cambios estructurales en la economía del país que el líder del régimen no aceptaría.

Por su parte, hasta ahora, Estados Unidos no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia Castro, que siguen siendo los principales intermediarios del poder en el país. Esto coincide con el deseo general de Trump y sus asesores de forzar el cumplimiento del régimen, más que promover un cambio completo en su política exterior.

Un masivo apagón en Cuba dejó a prácticamente toda la isla sin suministro Ramon Espinosa - AP

En paralelo, Cuba lidia con un masivo apagón que este lunes dejó a millones de personas sin suministro eléctrico, en medio de una fuerte crisis energética. Hubo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional y Díaz-Canel acusó un bloqueo energético de Estados Unidos: “Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU., cruelmente recrudecido en los últimos meses”.

El colapso afectó a prácticamente todo el país y obligó a las autoridades a iniciar una reconexión gradual de la red eléctrica. Consiste un proceso técnicamente complejo que puede demorar varias horas o incluso días, debido a la fragilidad del sistema energético cubano y a las dificultades que presenta la estabilización de la red tras un corte de gran escala. Lo cierto es que se trata del sexto apagón total registrado en un año y medio.

El viernes, Díaz-Canel había señalado que hubo negociaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos pero subrayó que la isla no había recibido envíos de petróleo en más de tres meses y que estaba operando con energía solar, gas natural y plantas termoeléctricas.

Asimismo, Cuba se encuentra en una situación cada vez más crítica. Los ciudadanos, agotados por años de crisis económica y pobreza, viven la mayor parte de sus días sin electricidad, mientras que el aumento de los precios, el estricto racionamiento de combustible y la escasez de medicamentos han llevado a muchos al límite.