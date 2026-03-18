Un ataque de misiles cayó sobre Tel Aviv tras la muerte del jefe máximo de seguridad iraní: “Venganza por la sangre del mártir”

TEL AVIV.- Luego de que Irán confirmara la muerte de Alí Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, el régimen respondió con una andanada de misiles y drones sobre Israel, que tuvieron como objetivo la ciudad de Tel Aviv. El ataque mató a dos personas, que no alcanzaron a llegar a los refugios antibombas, e hirió a otras cinco.

Larijani era considerado una de las figuras más poderosas del país desde que el ayatollah Alí Khamenei fue asesinado el 28 de febrero. No obstante, en el ataque israelí también fue eliminado Gholam Reza Soleimani, el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní. Ambos hombres habían sido claves en la represión de las protestas en enero contra el gobierno teocrático de Irán.

Desde Teherán aseguraron “venganza por la muerte de los mártires” y al cabo de unas horas empezó la respuesta con misiles y drones. En Tel Aviv los sistemas de defensa interceptaron gran parte de los lanzamientos y las sirenas dieron aviso a la población civil para buscar refugio de inmediato.

Nuevo ataque de Irán a Israel

Según reportaron medios locales, se escucharon explosiones en diferentes partes de la capital israelí. Y una vez que cesaron los embates, el servicio médico identificó que dos personas murieron en Ramat Gan, al este de Tel Aviv. Las víctimas fatales fueron identificados como un hombre y una mujer de 70 años.

Por otro lado, se reportaron daños en diferentes edificios como consecuencia de la metralla disparada por los misiles. Uno de los lugares más afectados fue la estación de tren Tel Aviv Savidor Center, según precisó la compañía ferroviaria israelí.

Los equipos de primera intervención inspeccionan los daños en el lugar del ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv ILIA YEFIMOVICH� - AFP�

Además del ataque en Israel, también se reportaron lanzamientos de drones y misiles de Irán contra Arabia Saudí, Kuwait y otros estados vecinos en las inmediaciones del golfo arábico. Sin embargo, muchos de estos ataques fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que las muertes de Larijani y Soleimani tenían el objetivo de “socavar a este régimen para dar al pueblo iraní la oportunidad de removerlo”. Pero no ha habido señales de protestas antigubernamentales desde que comenzó la guerra , ya que muchos iraníes se están refugiando de los ataques estadounidenses e israelíes.

Fuerzas de seguridad y rescatistas israelíes se congregan en una estación de tren alcanzada por metralla tras un ataque iraní en Tel Aviv JACK GUEZ� - AFP�

Las muertes de los altos funcionarios se reportaron en vísperas de “Chaharshanbe Souri”, o el Festival del Fuego, poco antes del año nuevo persa. Las autoridades han enviado mensajes de texto amenazantes en lo que instan al público a no asistir al festival, advirtiendo que las celebraciones podrían ser utilizadas por “alborotadores”.

Los ataques iraníes presionan a sus vecinos y los mercados petroleros

En Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, se escucharon explosiones a primera hora de la mañana del miércoles, seguidas de una alerta de misil. La Oficina de Medios de Dubái informó que los sonidos escuchados en distintas partes de la ciudad fueron “las intercepciones exitosas por operaciones de defensa antiaérea”.

Los daños provocados en las calles de Tel Aviv por los misiles de Irán ILIA YEFIMOVICH� - AFP�

El control iraní del estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, está generando preocupaciones sobre el suministro de energía e inquietando a la economía mundial.

Un puñado de barcos han logrado pasar e Irán ha dicho que la vía fluvial vital técnicamente sigue abierta, sólo que no para Estados Unidos, Israel y sus aliados. Unos 20 buques han sido alcanzados.

El Comando Central de Estados Unidos dijo el martes que el ejército estadounidense lanzó múltiples bombas penetradoras profundas de 2,2 toneladas sobre instalaciones de misiles iraníes a lo largo de la costa de Irán cerca del estrecho de Ormuz que representaban un riesgo para el transporte marítimo internacional.

Los equipos de primera intervención inspeccionan los daños en el lugar del ataque con misiles en Ramat Gan ILIA YEFIMOVICH� - AFP�

Con los precios del petróleo al alza, Trump afirmó que había exigido que aproximadamente media docena de países enviaran buques de guerra para garantizar que los barcos petroleros puedan pasar por el estrecho de Ormuz, pero dijo que no recibió ningún apoyo.

La principal diplomática de la Unión Europea dice que el bloque de 27 naciones no quiere ser arrastrado al conflicto con Irán. “Esta no es una guerra de Europa”, apuntó Kaja Kallas a legisladores de la UE el martes. “No fuimos consultados”.

Mientras tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica comunicó que recibió un informe de Irán de que su complejo de la planta nucleoeléctrica de Bushehr había sido alcanzado por un proyectil, pero no hubo heridos y la planta no sufrió daños. Reiteró el llamado del director del OIEA, Rafael Mariano Grossi, “a la máxima moderación durante el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear”.

Con información de AFP.