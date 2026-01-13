“Disparen a matar”: empiezan a filtrarse historias de masacres y pánico durante de la brutal represión en Irán

EL CAIRO.- Irán está convulsionado por las protestas y el gobierno impuso un apagón informativo casi total, pero ya se están filtrando imágenes en video y testimonios que indican que el régimen está llevando a cabo una de las represiones más letales contra la disidencia en más de una década.

Los testigos presenciales afirman que las fuerzas estatales ya empezaron a abrir fuego contra manifestantes desarmados, al parecer con armas automáticas y a veces de manera aparentemente indiscriminada.

Cuerpos apilados en Irán -� - UGC�

En los hospitales afirman que los manifestantes antes llegaban con heridas de perdigones, pero que ahora presentan heridas de bala y fracturas de cráneo. Un médico lo califica como “una situación de múltiples víctimas”.

A pesar del apagón informativo, hay una imagen que se filtra desde Irán de manera recurrente: las filas y filas de bolsas para cadáveres.

En vídeos publicados por activistas de la oposición en redes sociales, se puede ver a familias llorando alrededor de cadáveres ensangrentados dentro de bolsas abiertas.

Gran número de muertos durante las protestas nacionales en Irán

Y en imágenes emitidas por la televisión estatal iraní puede verse a un funcionario de la morgue enfundado en un uniforme azul y rodeado de bolsas ordenadamente dispuestas en el suelo de una habitación blanca, bajo deslumbrantes luces fluorescentes.

“La mayoría de estas personas son gente común”, dice el funcionario, suspirando y negando con la cabeza.

“Sus familias son simplemente familias comunes”. Quienes aún apoyan al gobierno teocrático de Irán y quienes en las calles piden su caída coinciden: estos son días de una brutalidad sin precedentes.

El número de muertos y heridos en todo el país es incierto. Los grupos de derechos humanos están teniendo problemas para contactarse con sus lazos en Irán y así seguir con la metodología que suelen usar para verificar la información, pero aseguran de que todos modos ya han contabilizado cientos de muertos.

Una manifestante agita la bandera iraní previa a la revolución islámica de 1979 CARLOS JASSO� - AFP�

Un alto funcionario del Ministerio de Salud iraní, que habló bajo condición de anonimato, dijo que en el país han muerto unas 3000 personas, entre ellos agentes de seguridad, pero intentó culpar a los “terroristas” que fomentaban el malestar.

Otro funcionario del gobierno dijo haber visto un informe interno que hablaba de al menos 3000 muertos, y agrega que el número de muertos podría aumentar.

De confirmarse, sería una de las peores olas de violencia de la historia reciente de Irán.

Hay testigos que hablan de francotiradores apostados en los techos del centro de Teherán que disparaban contra la multitud, de protestas pacíficas que de pronto se convierten en escenas de masacre y pánico con balas atravesando cabezas y torsos y cuerpos caen, o de una sala de urgencias que atendió a 19 pacientes con disparos en apenas una hora.

Una imagen del siglo pasado: El sha iraní Mohammad Reza Pahlavi y la emperatriz Farah Pahlavi (Farah Diba) sonríen al final de su ceremonia de boda en Teherán el 21 de diciembre de 1959. HANDOUT - Pars News Agency (PANA)

“El régimen está en una carrera asesina”, dijo Yasi, una manifestante que al igual que otros iraníes entrevistados por The New York Times, pidió que su nombre completo se mantuviera en reserva por seguridad.

Los videos publicados el lunes por la noche en las redes sociales y verificados por el Times muestran una gran multitud de manifestantes en Teherán, donde se oye el sonido de disparos y el grito de “¡Muera al dictador!”.

Hace cinco días que el gobierno cortó internet, las líneas telefónicas internacionales, y a veces incluso las conexiones de telefonía móvil nacionales: de ahí la dificultad que tiene las familias, el periodismo y los organismos de derechos humanos por comprender la magnitud de lo que está ocurriendo.

Una captura de video que muestra más cuerpos de manifestantes asesinados durante la represión VALIDATED UGC

Pero los videos que poco a poco van llegando y los mensajes de algunos iraníes que ocasionalmente tienen conexión a internet por satélite dan una imagen devastadora del derramamiento de sangre.

“Logré conectarme unos minutos solo para decir que acá es un baño de sangre”, le dijo Saeed, un empresario de Teherán, al Times, y agregó que el domingo por la noche estaba usando una conexión a internet de Starlink.

Saeed fue uno de lo primeros que se sumó a las protestas que arrancaron el 28 de diciembre en el mercado de Teherán por la grave situación económica del país, y dice que hizo lo mismo durante el movimiento de protesta de 2022 y los anteriores.

Pero cuanto más profundo se hunde Irán en su aislamiento, más evidente se hace, “que esta represión es diferente a la de cualquier protesta anterior”, dice el empresario.

Un manifestante enmascarado sostiene una foto del príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi UGC�

“Vi personalmente a un joven cuando le daban un tiro en la cabeza”, le dijo Saeed al Times en mensajes de audio grabados. “Fui testigo de cómo le disparaban a alguien en la rodilla. La persona cayó inconsciente al suelo, y las fuerzas de seguridad vinieron a rodearla”.

Hace dos semanas, cuando el derrumbe de la moneda hizo que los manifestantes salieran a las calles, el gobierno reconoció la legitimidad de sus quejas, aunque les advirtió a los manifestantes que no se dejaran llevar por “agitadores”.

Pero la semana pasada, las manifestaciones más chicas, en mercados y universidades, se convirtieron en un movimiento popular más amplio, con multitudes de manifestantes colman no solo las plazas importantes, sino lo centros urbanos rurales.

Ahora el gobierno empezó a decir de que están siendo tomadas por “terroristas” y agentes extranjeros leales a sus enemigos: Estados Unidos e Israel.

En la imagen, tomada de un video grabado por una persona que no trabaja para The Associated Press y obtenido por esta agencia fuera de Irán, varias personas participan en una protesta en Teherán, Irán, el viernes 9 de enero de 2026. (UGC vía AP) UGC

“Que se tomen medidas firmes y efectivas para vengar a los mártires y a los asesinados”, declaró el lunes el fiscal general de Irán, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, en una reunión del Consejo Supremo de la Magistratura, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Como muestra de la magnitud de la represión, el gobierno tomó la inusual medida de reconocer el gran número de víctimas, pero pretende que son básicamente miembros de sus fuerzas de seguridad.

Un vecino de Teherán manifestó con su esposa en Sattarkhan el sábado por la noche dice haber presenciado cómo las fuerzas de seguridad abrieron fuego con ametralladoras contra una multitud de jóvenes hombres y mujeres, que cayeron al suelo unos sobre otros.

Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el viernes 9 de enero de 2026 UGC�

Una enfermera del Hospital Nikan, en el norte de Teherán, dice que el personal médico se vio desbordado cuando ingresaron 19 víctimas de disparos casi a la vez.

En el Hospital Shohada, en el barrio de Tajrish de Teherán, un médico señala que muchos de los manifestantes trasladados allí fueron declarados ya muertos al llegar, y que muchos habían recibido disparos a quemarropa en la cabeza, el cuello, los pulmones y el corazón.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York, publicó el lunes el testimonio de un médico que viene tratando a pacientes en Teherán e Isfahán desde que comenzó la represión. El grupo mantiene en reserva el nombre del médico por seguridad.

El médico dice que al principio de las protestas los manifestantes presentaban exposición a gases lacrimógenos y heridas de perdigones. Pero el jueves, desde el hospital empezaron a escuchar fuertes disparos de ametralladora.

“Fue una situación de múltiple víctimas”, dice el médico en su relato. “Nuestras instalaciones, espacio y personal estaban muy por debajo del número de heridos que llegaban. Los casos de trauma que vi fueron brutales. Les disparaban a matar”.

Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el viernes 9 de enero de 2026 UGC�

El director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos en Irán, Hadi Ghaemi, dice que su equipo reconstruyó relatos de Karaj, al oeste de Teherán, y Kermanshah, en el oeste de Irán, que indicaban que los hospitales y clínicas de la región habían sido copadas por fuerzas de seguridad que buscaban a los manifestantes heridos y recopilaban su información personal.

Saeed, el emprendedor de Teherán, describe una experiencia similar en la capital.

“Llevan a los manifestantes heridos al hospital, y si se recuperan los detienen”, le dijo al Times. Si sus familias llegan a tiempo, intentan ayudarlos a escapar de alguna manera.

Y a los que tienen que ir a recibir los cuerpos de sus familiares asesinados los obligan a hacer confesiones humillantes: tienen que decir que a sus seres queridos los mataron “los terroristas”.

Por Erika Solomon, Farnaz Fassihi, Sanam Mahoozi y Sanjana Varghese

Traducción de Jaime Arrambide