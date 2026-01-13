Denuncian que Irán ejecutará a Erfan Soltani, el primer condenado a muerte por las protestas contra el régimen

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.– Un hombre de 26 años fue condenado a muerte en Irán después de haber sido detenido por participar de la ola de protestas que sacuden a la República Islámica desde fines de diciembre, según informa la Organización Hengaw para los Derechos Humanos.

El grupo señala que la familia de Erfan Soltani fue informada que el joven será ejecutado el miércoles, aunque las autoridades no especificaron cuándo tuvo lugar el juicio ni cuáles son los cargos en su contra.

Erfan Soltani, a resident of Fardis, Karaj, who was arrested during recent protests in the city, is facing the imminent execution of a death sentence following a rapid and opaque judicial process.https://t.co/AavgRh5kFR — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 12, 2026

Al menos 2000 personas -incluidos miembros de las fuerzas de seguridad- han muerto durante las protestas en Irán, informaron el martes activistas y un funcionario del régimen, en la primera vez que las autoridades reconocen una cifra tan alta de víctimas fatales.

Al mismo tiempo, los iraníes pudieron comunicarse con el extranjero desde sus celulares por primera vez desde que las comunicaciones se interrumpieron durante la campaña gubernamental de represión, ofreciendo un atisbo de lo que sucede en el país tras varios días aislados del resto del mundo.

La agitación, desencadenada por la grave situación económica, ha representado el mayor desafío interno para los gobernantes clericales de Irán en al menos tres años y se produce en un momento de creciente presión internacional tras los ataques israelíes y norteamericanos del año pasado.

El caso de Soltani

Según la organización de derechos humanos, Soltani fue arrestado en su residencia privada el jueves pasado, en relación con las protestas en Fardis, Karaj, al oeste de Teherán, la capital iraní. Por el momento, no se identificó que autoridad llevó a cabo el arresto. Apenas cuatro días después de su detención, la familia fue notificada de que la ejecución del joven había sido programada.

“Nunca hemos sido testigos de un caso que avanzara tan rápido”, dijo Awyar Shekhi, miembro de Hengaw, al medio británico BBC. “El gobierno está utilizando todas las tácticas que conoce para reprimir a la población y sembrar el miedo”, agregó.

Protestas En Irán GIF

La organización denuncia al caso como una clara violación al derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a proteger derechos esenciales –como el derecho a un juicio justo– y derechos humanos, adoptado por las Naciones Unidas en 1966.

Según el grupo de derechos humanos, la hermana abogada de Soltani intentó seguir el caso por vías legales, pero las autoridades le impidieron acceder al expediente.

Iraníes participan en una protesta contra el gobierno en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 UGC�

“La imposición y la ejecución prevista de una condena a muerte en condiciones en las que al acusado se le ha negado el acceso a un abogado, a una defensa efectiva y a un juicio independiente e imparcial equivale a una ejecución extrajudicial”, asegura la organización.

Hengaw advierte, además, su preocupación sobre el “creciente uso de juicios sumarios y ejecuciones contra personas detenidas en el marco de las recientes protestas”.

La represión del régimen

Si bien los analistas señalan que Irán ha logrado superar oleadas de protestas más intensas en el pasado, la actual agitación social se produce en un momento de particular vulnerabilidad para las autoridades, dada la magnitud de los problemas económicos.

Subrayando la incertidumbre internacional sobre lo que vendrá en Irán –uno de los poderes dominantes en Medio Oriente durante décadas–, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que cree que la teocracia caerá.

Protestas en Irán.

“Supongo que ahora estamos presenciando los últimos días y semanas de este régimen”, dijo Merz, y agregó que si necesita mantenerse en el poder mediante la violencia, “en los hechos, está llegando a su fin”.

Merz no precisó si el pronóstico se basaba en información de inteligencia u otras evaluaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, desestimó las críticas, acusando a Berlín de ejercer un doble estándar y afirmando que Merz había “aniquilado cualquier atisbo de credibilidad”.

Iraníes participan en una protesta contra el gobierno en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026 UGC�

A pesar de las protestas a nivel nacional y de años de presión externa, todavía no hay señales de fractura dentro de la élite de seguridad de la República Islámica que puedan poner fin al sistema clerical, en el poder desde la Revolución Islámica de 1979.

Las autoridades iraníes han intentado adoptar un enfoque dual frente a las manifestaciones, calificando como legítimas las protestas por los problemas económicos, mientras aplican una dura represión en materia de seguridad.

“El gobierno ve a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes como sus hijos. Dentro de nuestras posibilidades, hemos intentado y seguiremos intentando escuchar sus voces, incluso si algunos han tratado de secuestrar este tipo de protestas”, dijo la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani.

Protestas en Irán

Las autoridades han acusado a Estados Unidos e Israel de fomentar la agitación, junto con personas no identificadas a las que califican de terroristas y de las que afirman que se han apoderado de las protestas.

Las protestas empezaron el 28 de diciembre a raíz de una fuerte caída del valor de la moneda local y se transformaron en manifestaciones más amplias contra las graves penurias económicas y en desafíos al régimen clerical.

Aislados del mundo

Las restricciones a las comunicaciones, incluido un apagón de internet en los últimos días, han obstaculizado el flujo de información. La oficina de derechos humanos de la ONU dijo el martes que los servicios telefónicos habían sido restablecidos, pero que las conexiones a internet con Irán seguían siendo intermitentes.

Videos publicados en redes sociales de enfrentamientos nocturnos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la última semana han mostrado choques violentos con disparos y autos y edificios incendiados, una de las pocas fuentes sobre los hechos que están ocurriendo en el país.

Iraníes participan en una protesta contra el gobierno en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 UGC�

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos informó que, hasta el lunes por la noche, 10.721 personas habían sido detenidas.

Organizaciones de derechos humanos aseguran haber identificado por nombre a cientos de las personas fallecidas. Grupos opositores fuera de Irán sostienen que el número de muertos es muy superior a los 2000 estimados por el funcionario iraní el martes.

Agencias AP y Reuters