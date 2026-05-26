Doble revés para las esperanzas de paz en Medio Oriente: Irán acusa EE.UU. de violar la tregua e Israel avanza en Líbano

TEHERÁN.- Las esperanzas de paz en Medio Oriente sufrieron un doble revés en las últimas horas con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el primer ataque norteamericano en semanas contra Irán, que acusó a Washington de violar el alto el fuego y amenazó con represalias.

“Estados ‌Unidos ha cometido ⁠una grave ⁠violación del alto el fuego en la región de Hormozgan en las últimas 48 horas. Irán responsabiliza ‌al régimen ​estadounidense de todas las consecuencias derivadas de estas acciones agresivas e injustificadas”, denunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

Antes, en una declaración difundida por la televisión estatal, el líder supremo Mojtaba Khamenei dijo que Washington está perdiendo influencia y que se aleja “cada día más de su antiguo estatus” en el golfo Pérsico. En tanto, la Guardia Revolucionaria declaró que respondería con contundencia a cualquier ataque estadounidense.

“Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones”, estimó Khamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo, en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra.

Una mujer muestra imágenes de los últimos dos líderes supremos de Irán Vahid Salemi - AP

En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier violación del alto el fuego justificaría una “respuesta recíproca contundente”, luego de que el ejército estadounidense anunciara haber llevado a cabo ataques en el sur de Irán. La advertencia, difundida por IRNA, la agencia estatal de noticias iraní, puso de manifiesto la fragilidad de los esfuerzos diplomáticos para extender la tregua.

La agencia IRNA también informó que la Guardia Revolucionaria afirmó haber derribado un dron militar estadounidense y haber disparado contra un avión de combate estadounidense. Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Estas declaraciones se produjeron horas después de que las fuerzas militares estadounidenses llevaran a cabo lo que el Comando Central de Estados Unidos calificó como “ataques de autodefensa” en el sur de Irán.

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de bloqueos y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron avances en las conversaciones.

Un tanquero en el estrecho de Ormuz JIJI PRESS - JIJI Press

Las hostilidades han aumentado la incertidumbre en torno a un posible acuerdo de paz, y tanto el presidente Trump como su administración han enviado mensajes contradictorios sobre la situación. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el martes que las conversaciones para poner fin a la guerra continuaban y que un acuerdo podría tardar “unos días”.

Los funcionarios iraníes intentaron proyectar una imagen de fortaleza, y Khamenei afirmó en un comunicado escrito que “el tiempo no retrocede y las naciones y tierras de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”.

Durante la guerra, Irán bombardeó bases estadounidenses en todo Medio Oriente en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes, lo que obligó a muchas tropas estadounidenses a trasladarse a hoteles y oficinas, según informaron militares y funcionarios estadounidenses.

El discurso de Trump durante Memorial Day KENT NISHIMURA - AFP

Khamenei, que sucedió a su padre tras su muerte en los ataques estadounidenses-israelíes el primer día de la guerra, a finales de febrero, también hizo un llamamiento a una mayor cooperación entre los países musulmanes en su declaración, que marcó el inicio de la peregrinación del Hajj, la peregrinación anual musulmana a La Meca.

Ataques norteamericanos

Las fuerzas estadounidenses atacaron el lunes plataformas de lanzamiento de misiles en Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, según informaron funcionarios estadounidenses. El Comando Central de Estados Unidos declaró que el objetivo de estos ataques era “proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes”.

En los últimos días, Trump ha amenazado con reanudar las hostilidades, al tiempo que ha impulsado una posible vía hacia la paz. Se ha centrado en la reapertura del estrecho de Ormuz, que Irán bloqueó de facto al comienzo de la guerra, perturbando los mercados energéticos mundiales.

Una pareja iraní durante una boda masiva en plena guerra - - AFP

Tras el anuncio de estos ataques, los mercados mundiales adoptaron un “tono más cauto”, a pesar del “optimismo del fin de semana”, apuntó Daniela Hathorn, analista de Capital.com.

Las bolsas europeas abrieron sin una tendencia clara y el petróleo repuntó ligeramente al alza.

Los últimos ataques estadounidenses conocidos se remontan a principios de mayo, cuando el sur de Irán fue objetivo de un bombardeo, lo que provocó una respuesta del ejército iraní con ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz. Una “pequeña escaramuza”, dijo entonces Trump.

En el frente diplomático, altos responsables iraníes, entre ellos el negociador jefe Mohamad Baqer Qalibaf y el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, viajaron el lunes a Doha en su primera visita desde el inicio de la guerra.

Tensión en Líbano

En otro frente, el ejército israelí instó el martes a los habitantes de Nabatiyeh a evacuar esta ciudad del sur de Líbano, en previsión de nuevos ataques contra Hezbollah.

“Deben evacuar sus casas de inmediato y desplazarse al norte del río Zahrani”, indicó en X el vocero militar arabófono, Avichay Adraee, al dirigirse a los habitantes de Nabatiyeh, la gran ciudad del sur.

La advertencia llega después de que un ataque aéreo israelí contra una aldea del este de Líbano matara a 12 personas, según informó el martes la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, mientras un funcionario israelí dijo que el ejército había movilizado más tropas hacia Líbano.

El ataque alcanzó la aldea de Mashghara, en la zona del valle de Bekaa, a última hora del lunes, según la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés.

Rescatistas tras un ataque israelí en Tiro - - AFP

Los últmis ataques llegan después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que había autorizado ataques más intensos dirigidos contra Hezbollah en todo el país. El ejército israelí no comentó sobre este ataque en particular, pero señaló el lunes que estaba atacando infraestructura de Hezbollah en el este de Líbano.

Un funcionario de seguridad israelí dijo que el ejército había movilizado un batallón adicional hacia Líbano. El funcionario habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las regulaciones.

Los equipos de rescate dijeron que se había recuperado una docena de cuerpos de entre los escombros tras una intensa oleada de ataques nocturnos que tuvo como objetivo extensas zonas del sur y el este de Líbano.

Los ataques intensificados se producen tres días antes de que delegaciones militares libanesas e israelíes tengan previsto reunirse en Washington para mantener conversaciones directas.

Hezbollah está atacando a tropas israelíes en el sur de Líbano y a localidades del norte de Israel, y ha prometido continuar combatiendo hasta que Israel detenga sus ataques aéreos diarios y retire sus tropas del país.

En las últimas semanas, Hezbollah se ha jactado de estar utilizando nuevos drones de fibra óptica que las tropas israelíes han tenido dificultades para interceptar, alcanzando tanto a tropas israelíes como a aldeas fronterizas del norte.

Israel actualizó las directrices defensivas para sus zonas del norte, en línea con los recientes acontecimientos, y desaconsejó las aglomeraciones de personas.

“Lo que esto requiere de nosotros ahora es aumentar los golpes, aumentar la intensidad. Los golpearemos sin piedad”, dijo Netanyahu en un video publicado en redes sociales el lunes antes de los ataques.

El gobierno libanés espera que las conversaciones directas con Israel, a las que se opone Hezbollah, conduzcan a un alto el fuego.

Más de un millón de personas en Líbano han sido desplazadas por la guerra, que se desencadenó cuando Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán. Además, unas 3185 personas en Líbano han muerto en ataques israelíes desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud libanés. Más de 9600 personas resultaron heridas.

Los ataques intensificados han provocado temor en Líbano a una nueva guerra a gran escala, que volvería a exponer a la capital a posibles ataques.

“Solo con decir unas pocas palabras en la televisión, él [Netanyahu] hace que todos entren en pánico y huyan de sus hogares”, dijo Tony Aboud en el bullicioso distrito de Hamra, en Beirut. “No sé qué va a pasar ni cuánto tiempo podemos vivir así”.

Agencias AFP, AP y Reuters, y diario The New York Times